https://ria.ru/20210906/briks-1748867613.html
Путин 9 сентября примет участие в саммите БРИКС
Путин 9 сентября примет участие в саммите БРИКС - РИА Новости, 06.09.2021
Путин 9 сентября примет участие в саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин 9 сентября примет участие в саммите БРИКС, лидеры рассмотрят состояние и перспективы партнерства, в том числе борьбу с... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T14:14
2021-09-06T14:14
2021-09-06T14:37
политика
индия
бразилия
юар
китай
владимир путин
брикс
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 сентября примет участие в саммите БРИКС, лидеры рассмотрят состояние и перспективы партнерства, в том числе борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля."Девятого сентября президент РФ Владимир Путин примет участие в XIII саммите БРИКС, который пройдет в режиме видеоконференции под индийским председательством. Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР рассмотрят состояние и перспективы стратегического партнерства в рамках объединения, в том числе совместные шаги по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении."Запланировано также обсуждение актуальных вопросов международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Афганистане. Основные договоренности будут отражены в итоговой декларации", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
https://ria.ru/20201117/briks-1584821018.html
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политика, индия, бразилия, юар, китай, владимир путин, брикс, россия
14:14 06.09.2021 (обновлено: 14:37 06.09.2021)
Путин 9 сентября примет участие в саммите БРИКС
Путин примет участие в саммите БРИКС, который пройдет 9 сентября в режиме видеоконференции