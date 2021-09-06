https://ria.ru/20210906/briks-1748867613.html

Путин 9 сентября примет участие в саммите БРИКС

Путин 9 сентября примет участие в саммите БРИКС - РИА Новости, 06.09.2021

Путин 9 сентября примет участие в саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин 9 сентября примет участие в саммите БРИКС, лидеры рассмотрят состояние и перспективы партнерства, в том числе борьбу с... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T14:14

2021-09-06T14:14

2021-09-06T14:37

политика

индия

бразилия

юар

китай

владимир путин

брикс

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 сентября примет участие в саммите БРИКС, лидеры рассмотрят состояние и перспективы партнерства, в том числе борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля."Девятого сентября президент РФ Владимир Путин примет участие в XIII саммите БРИКС, который пройдет в режиме видеоконференции под индийским председательством. Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР рассмотрят состояние и перспективы стратегического партнерства в рамках объединения, в том числе совместные шаги по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении."Запланировано также обсуждение актуальных вопросов международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Афганистане. Основные договоренности будут отражены в итоговой декларации", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

https://ria.ru/20201117/briks-1584821018.html

индия

бразилия

юар

китай

россия

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политика, индия, бразилия, юар, китай, владимир путин, брикс, россия