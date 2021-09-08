Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210908/blokada-1749145559.html
В Петербурге показали рассекреченные документы о блокаде
В Петербурге показали рассекреченные документы о блокаде - РИА Новости, 08.09.2021
В Петербурге показали рассекреченные документы о блокаде
Недавно рассекреченные документы времен блокады Ленинграда представили на портале "Архивы Санкт-Петербурга", сообщает пресс-служба администрации губернатора... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:56
2021-09-08T11:56
общество
санкт-петербург
александр беглов
великая отечественная война (1941-1945)
ленинград
блокада ленинграда (1941-1944)
ладожское озеро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156366/62/1563666245_0:12:3000:1700_1920x0_80_0_0_f59fa897eb41b3318b11339126cb7078.jpg
С-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Недавно рассекреченные документы времен блокады Ленинграда представили на портале "Архивы Санкт-Петербурга", сообщает пресс-служба администрации губернатора города."К 80-летию со дня начала блокады Ленинграда на портале "Архивы Санкт-Петербурга" показали недавно рассекреченные документы блокадного времени. Виртуальный выставочный проект "Они защищали тебя, Ленинград" посвящен жителям блокадного Ленинграда. На портале представлены фотографии и документы, рассказывающие о жизни в осажденном городе", - говорится в сообщении.Среди недавно рассекреченных материалов – сведения о заброске немецких агентов в тыл в июле 1943 года, документы об увеличении запретного времени для передвижения жителей по городу, обращения о снабжении армии и населения витаминами, о строительстве складов жидкого топлива и об открытии стационара для ослабевших рабочих при заводе "Красный металлист", справка об организации производства пенициллина в Ленинграде.Также представлены архивные документы, связанные с началом войны и послевоенным восстановлением города, партизанским движением и формированием Ленинградского народного ополчения, документы с автографами секретарей Ленинградских обкома и горкома. На оцифрованных архивных фотографиях – бойцы Красной армии, сборка танков на одном из заводов Ленинграда, ленинградские школьники, ледяная трасса через Ладожское озеро."80 лет назад вокруг Ленинграда замкнулось блокадное кольцо. Это самый страшный и трагический период в истории нашего города. Архивы хранят документы и фотографии тяжелейших дней блокады. В День памяти и скорби с ними смогут ознакомиться тысячи людей. Молодое поколение получит новые сведения о той великой войне, о подвигах наших дедов и прадедов, их мужестве, стойкости и героизме", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.8 сентября 2021 года исполняется 80 лет со дня начала блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. По традиции в Петербурге в этот день пройдут торжественные церемонии возложения цветов к мемориалам, встречи ветеранов с молодежью, уроки мужества и памятные акции. В полдень в Петербурге объявят общегородскую минуту молчания, посвященную Дню памяти жертв блокады. В это время в городе будут включены громкоговорители, по которым будут транслироваться удары метронома. Также в среду жители Петербурга соберутся на чтение поминальных блокадных списков, чтобы назвать погибших поименно. В этом году будут зачитаны более 30 тысяч имен на 115 площадках.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
https://ria.ru/20210908/blokada-1749138458.html
https://ria.ru/20210908/blokada-1748848532.html
санкт-петербург
ладожское озеро
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156366/62/1563666245_115:0:2798:2012_1920x0_80_0_0_be43dce00d940dd0a1d4c9e9944092cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, санкт-петербург, александр беглов, великая отечественная война (1941-1945), ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), ладожское озеро
11:56 08.09.2021
 
В Петербурге показали рассекреченные документы о блокаде

В Петербурге показали недавно рассекреченные документы о блокаде Ленинграда

© РИА Новости / Давид Трахтенберг / Перейти в фотобанкГражданское население ведет строительство оборонительных сооружений на стрелке Васильевского острова в Ленинграде
Гражданское население ведет строительство оборонительных сооружений на стрелке Васильевского острова в Ленинграде - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Давид Трахтенберг
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Недавно рассекреченные документы времен блокады Ленинграда представили на портале "Архивы Санкт-Петербурга", сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"К 80-летию со дня начала блокады Ленинграда на портале "Архивы Санкт-Петербурга" показали недавно рассекреченные документы блокадного времени. Виртуальный выставочный проект "Они защищали тебя, Ленинград" посвящен жителям блокадного Ленинграда. На портале представлены фотографии и документы, рассказывающие о жизни в осажденном городе", - говорится в сообщении.
Среди недавно рассекреченных материалов – сведения о заброске немецких агентов в тыл в июле 1943 года, документы об увеличении запретного времени для передвижения жителей по городу, обращения о снабжении армии и населения витаминами, о строительстве складов жидкого топлива и об открытии стационара для ослабевших рабочих при заводе "Красный металлист", справка об организации производства пенициллина в Ленинграде.
Также представлены архивные документы, связанные с началом войны и послевоенным восстановлением города, партизанским движением и формированием Ленинградского народного ополчения, документы с автографами секретарей Ленинградских обкома и горкома. На оцифрованных архивных фотографиях – бойцы Красной армии, сборка танков на одном из заводов Ленинграда, ленинградские школьники, ледяная трасса через Ладожское озеро.
Блокада Ленинграда. Плакаты на Казанском соборе - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 11:35
Память жертв блокады Ленинграда почтили на Пискаревском кладбище
"80 лет назад вокруг Ленинграда замкнулось блокадное кольцо. Это самый страшный и трагический период в истории нашего города. Архивы хранят документы и фотографии тяжелейших дней блокады. В День памяти и скорби с ними смогут ознакомиться тысячи людей. Молодое поколение получит новые сведения о той великой войне, о подвигах наших дедов и прадедов, их мужестве, стойкости и героизме", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.
8 сентября 2021 года исполняется 80 лет со дня начала блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. По традиции в Петербурге в этот день пройдут торжественные церемонии возложения цветов к мемориалам, встречи ветеранов с молодежью, уроки мужества и памятные акции. В полдень в Петербурге объявят общегородскую минуту молчания, посвященную Дню памяти жертв блокады. В это время в городе будут включены громкоговорители, по которым будут транслироваться удары метронома. Также в среду жители Петербурга соберутся на чтение поминальных блокадных списков, чтобы назвать погибших поименно. В этом году будут зачитаны более 30 тысяч имен на 115 площадках.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 11:05
Блокада Ленинграда: самые страшные 872 дня в истории города
 
ОбществоСанкт-ПетербургАлександр БегловВеликая Отечественная война (1941-1945)ЛенинградБлокада Ленинграда (1941-1944)Ладожское озеро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18Несколько медведей вышли в населенные пункты на Камчатке
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
03:26На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
03:24Космонавты установят контейнер с российской почвой в открытом космосе
03:18Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали
03:17Комиссия стран-участниц МКС: станция сможет работать после 2024 года
03:13На Украине объяснили, почему для Зеленского важна встреча с Путиным
Лента новостейМолния