https://ria.ru/20210908/blokada-1749145559.html

В Петербурге показали рассекреченные документы о блокаде

В Петербурге показали рассекреченные документы о блокаде - РИА Новости, 08.09.2021

В Петербурге показали рассекреченные документы о блокаде

Недавно рассекреченные документы времен блокады Ленинграда представили на портале "Архивы Санкт-Петербурга", сообщает пресс-служба администрации губернатора... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:56

2021-09-08T11:56

2021-09-08T11:56

общество

санкт-петербург

александр беглов

великая отечественная война (1941-1945)

ленинград

блокада ленинграда (1941-1944)

ладожское озеро

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С-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Недавно рассекреченные документы времен блокады Ленинграда представили на портале "Архивы Санкт-Петербурга", сообщает пресс-служба администрации губернатора города."К 80-летию со дня начала блокады Ленинграда на портале "Архивы Санкт-Петербурга" показали недавно рассекреченные документы блокадного времени. Виртуальный выставочный проект "Они защищали тебя, Ленинград" посвящен жителям блокадного Ленинграда. На портале представлены фотографии и документы, рассказывающие о жизни в осажденном городе", - говорится в сообщении.Среди недавно рассекреченных материалов – сведения о заброске немецких агентов в тыл в июле 1943 года, документы об увеличении запретного времени для передвижения жителей по городу, обращения о снабжении армии и населения витаминами, о строительстве складов жидкого топлива и об открытии стационара для ослабевших рабочих при заводе "Красный металлист", справка об организации производства пенициллина в Ленинграде.Также представлены архивные документы, связанные с началом войны и послевоенным восстановлением города, партизанским движением и формированием Ленинградского народного ополчения, документы с автографами секретарей Ленинградских обкома и горкома. На оцифрованных архивных фотографиях – бойцы Красной армии, сборка танков на одном из заводов Ленинграда, ленинградские школьники, ледяная трасса через Ладожское озеро."80 лет назад вокруг Ленинграда замкнулось блокадное кольцо. Это самый страшный и трагический период в истории нашего города. Архивы хранят документы и фотографии тяжелейших дней блокады. В День памяти и скорби с ними смогут ознакомиться тысячи людей. Молодое поколение получит новые сведения о той великой войне, о подвигах наших дедов и прадедов, их мужестве, стойкости и героизме", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.8 сентября 2021 года исполняется 80 лет со дня начала блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. По традиции в Петербурге в этот день пройдут торжественные церемонии возложения цветов к мемориалам, встречи ветеранов с молодежью, уроки мужества и памятные акции. В полдень в Петербурге объявят общегородскую минуту молчания, посвященную Дню памяти жертв блокады. В это время в городе будут включены громкоговорители, по которым будут транслироваться удары метронома. Также в среду жители Петербурга соберутся на чтение поминальных блокадных списков, чтобы назвать погибших поименно. В этом году будут зачитаны более 30 тысяч имен на 115 площадках.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

https://ria.ru/20210908/blokada-1749138458.html

https://ria.ru/20210908/blokada-1748848532.html

санкт-петербург

ладожское озеро

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общество, санкт-петербург, александр беглов, великая отечественная война (1941-1945), ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), ладожское озеро