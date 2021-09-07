https://ria.ru/20210907/yakub-1749077031.html

Биография Мохаммада Якуба

Биография Мохаммада Якуба - РИА Новости, 07.09.2021

Биография Мохаммада Якуба

Исполняющий обязанности министра обороны Афганистана Мохаммад Якуб (Mohammad Yaqub) родился в 1990 году. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T19:44

2021-09-07T19:44

2021-09-07T19:44

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талибан

афганистан

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Исполняющий обязанности министра обороны Афганистана Мохаммад Якуб (Mohammad Yaqub) родился в 1990 году. Мохаммад Якуб – сын основателя движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) Мохаммада Омара, которое в середине 1990-х годов взяло под контроль большую часть территории Афганистана. Мохаммад Якуб получил образование в нескольких религиозных школах в Карачи (Пакистан). В апреле 2016 года впервые занял руководящую должность в "Талибане"* (признано террористическим и запрещено в РФ) – был назначен руководителем военной комиссии в 15 провинциях Афганистана. Также был включен в высший руководящий совет "Талибана"* (признано террористическим и запрещено в РФ). Позже Мохаммад Якуб был назначен вторым заместителем главы "Талибана"* (признано террористическим и запрещено в РФ) Хайбатуллы Ахундзады. мае 2020 года Мохаммад Якуб стал главой военной комиссии "Талибана"* (признано террористическим и запрещено в РФ). На фоне вывода американского контингента в первой декаде августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. 15 августа они вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". 7 сентября 2021 года движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) объявило новый состав временного правительства Афганистана. Исполняющим обязанности министра обороны стал Мохаммад Якуб.*Террористическая организация, запрещенная в РоссииМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, талибан, афганистан