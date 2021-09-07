18:57 07.09.2021 (обновлено: 19:00 07.09.2021)
Биография Мохаммада Хасана Ахунда
© AP Photo / Khwaja Tawfiq SediqiТалибы* в аэропорту Кабула
© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
Исполняющий обязанности премьер-министра Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд (Mohammad Hassan Akhund) родился в населенном пункте Пашмул (Pashmul) в районе Панджвай (провинция Кандагар, Афганистан).
Является одним из основателей движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ), которое в середине 1990-х годов взяло под контроль большую часть территорию Афганистана.
В 1996-2001 годах Мохаммад Хасан Ахунд занимал посты министра иностранных дел и заместителя премьер-министра на территории, подконтрольной движению "Талибан"* . Также был губернатором Кандагара при режиме талибов.
Был политическим советником муллы Мохаммеда Омара (лидер талибов, был уничтожен в 2011 году).
По состоянию на 2009 год, Мохаммад Хасан Ахунд был членом совета руководства движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) – Шуры. Затем являлся главой Шуры.
С января 2001 года Мохаммад Хасан Ахунд находится под санкциями ООН.
На фоне вывода американского контингента в первой декаде августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. 15 августа они вошли Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".
7 сентября 2021 года движение "Талибан"* объявило новый состав временного правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра стал Мохаммад Хасан Ахунд.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников