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Биография Мохаммада Хасана Ахунда
Биография Мохаммада Хасана Ахунда - РИА Новости, 07.09.2021
Биография Мохаммада Хасана Ахунда
Исполняющий обязанности премьер-министра Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд (Mohammad Hassan Akhund) родился в населенном пункте Пашмул (Pashmul) в районе... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T18:57
2021-09-07T19:00
справки
афганистан
мохаммад хасан ахунд
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Исполняющий обязанности премьер-министра Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд (Mohammad Hassan Akhund) родился в населенном пункте Пашмул (Pashmul) в районе Панджвай (провинция Кандагар, Афганистан). Является одним из основателей движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ), которое в середине 1990-х годов взяло под контроль большую часть территорию Афганистана. В 1996-2001 годах Мохаммад Хасан Ахунд занимал посты министра иностранных дел и заместителя премьер-министра на территории, подконтрольной движению "Талибан"* . Также был губернатором Кандагара при режиме талибов. Был политическим советником муллы Мохаммеда Омара (лидер талибов, был уничтожен в 2011 году). По состоянию на 2009 год, Мохаммад Хасан Ахунд был членом совета руководства движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) – Шуры. Затем являлся главой Шуры. С января 2001 года Мохаммад Хасан Ахунд находится под санкциями ООН. На фоне вывода американского контингента в первой декаде августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. 15 августа они вошли Кабул и взяли под контроль президентский дворец.В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". 7 сентября 2021 года движение "Талибан"* объявило новый состав временного правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра стал Мохаммад Хасан Ахунд. * Террористическая организация, запрещенная в РоссииМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, афганистан, мохаммад хасан ахунд
18:57 07.09.2021 (обновлено: 19:00 07.09.2021)
 

Биография Мохаммада Хасана Ахунда

© AP Photo / Khwaja Tawfiq SediqiТалибы* в аэропорту Кабула
Талибы* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
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Исполняющий обязанности премьер-министра Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд (Mohammad Hassan Akhund) родился в населенном пункте Пашмул (Pashmul) в районе Панджвай (провинция Кандагар, Афганистан).
Является одним из основателей движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ), которое в середине 1990-х годов взяло под контроль большую часть территорию Афганистана.
В 1996-2001 годах Мохаммад Хасан Ахунд занимал посты министра иностранных дел и заместителя премьер-министра на территории, подконтрольной движению "Талибан"* . Также был губернатором Кандагара при режиме талибов.
Был политическим советником муллы Мохаммеда Омара (лидер талибов, был уничтожен в 2011 году).
По состоянию на 2009 год, Мохаммад Хасан Ахунд был членом совета руководства движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) – Шуры. Затем являлся главой Шуры.
С января 2001 года Мохаммад Хасан Ахунд находится под санкциями ООН.
На фоне вывода американского контингента в первой декаде августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. 15 августа они вошли Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".
7 сентября 2021 года движение "Талибан"* объявило новый состав временного правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра стал Мохаммад Хасан Ахунд.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиАфганистанМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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