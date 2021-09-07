https://ria.ru/20210907/akhund-1749071571.html

Биография Мохаммада Хасана Ахунда

Биография Мохаммада Хасана Ахунда - РИА Новости, 07.09.2021

Биография Мохаммада Хасана Ахунда

Исполняющий обязанности премьер-министра Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд (Mohammad Hassan Akhund) родился в населенном пункте Пашмул (Pashmul) в районе... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T18:57

2021-09-07T18:57

2021-09-07T19:00

справки

афганистан

мохаммад хасан ахунд

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Исполняющий обязанности премьер-министра Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд (Mohammad Hassan Akhund) родился в населенном пункте Пашмул (Pashmul) в районе Панджвай (провинция Кандагар, Афганистан). Является одним из основателей движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ), которое в середине 1990-х годов взяло под контроль большую часть территорию Афганистана. В 1996-2001 годах Мохаммад Хасан Ахунд занимал посты министра иностранных дел и заместителя премьер-министра на территории, подконтрольной движению "Талибан"* . Также был губернатором Кандагара при режиме талибов. Был политическим советником муллы Мохаммеда Омара (лидер талибов, был уничтожен в 2011 году). По состоянию на 2009 год, Мохаммад Хасан Ахунд был членом совета руководства движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) – Шуры. Затем являлся главой Шуры. С января 2001 года Мохаммад Хасан Ахунд находится под санкциями ООН. На фоне вывода американского контингента в первой декаде августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. 15 августа они вошли Кабул и взяли под контроль президентский дворец.В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". 7 сентября 2021 года движение "Талибан"* объявило новый состав временного правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра стал Мохаммад Хасан Ахунд. * Террористическая организация, запрещенная в РоссииМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, афганистан, мохаммад хасан ахунд