https://ria.ru/20210906/fermery-1748893349.html

"Школа фермеров" появится в Ленобласти

"Школа фермеров" появится в Ленобласти - РИА Новости, 06.09.2021

"Школа фермеров" появится в Ленобласти

Власти Ленинградской области и представители Российского Сельскохозяйственного банка подписали соглашение о реализации на территории региона проекта "Школа... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T16:32

2021-09-06T16:32

2021-09-06T16:32

ленинградская область

экономика

санкт-петербург

ленинградская область

россельхозбанк

александр дрозденко

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С.–ПEТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Власти Ленинградской области и представители Российского Сельскохозяйственного банка подписали соглашение о реализации на территории региона проекта "Школа фермеров", сообщил глава региона Александр Дрозденко.По его словам, Россельхозбанк финансирует образовательный проект для фермеров региона, который реализуется на базе ведущих вузов Петербурга и сельхозпредприятий Ленинградской области.По его словам, в регионе решили бесплатно обучать тех, кто прошел конкурс фермеров и тех, кто только хочет пойти на конкурс.Первые занятия "Школы фермеров" уже проходят на базе Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Срок обучения ― 2-2,5 месяца по специализации: животноводство и растениеводство, форма обучения ― очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий. Заявления на учебу уже подали порядка ста человек ― руководители, специалисты крестьянско-фермерских хозяйств, новички, желающие начать аграрный бизнес. Обучение проводится по программе профессиональной переподготовки, освоение которой дает право заниматься новым видом профессиональной деятельности. Слушатели, успешно освоившие программу, получат диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.

https://ria.ru/20210902/obrazovanie-1748298878.html

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экономика, санкт-петербург, ленинградская область, россельхозбанк, александр дрозденко