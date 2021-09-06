"Школа фермеров" появится в Ленобласти
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПлеменное хозяйство по выращиванию мясного крупного рогатого скота в Ленинградской области
С.–ПEТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Власти Ленинградской области и представители Российского Сельскохозяйственного банка подписали соглашение о реализации на территории региона проекта "Школа фермеров", сообщил глава региона Александр Дрозденко.
По его словам, Россельхозбанк финансирует образовательный проект для фермеров региона, который реализуется на базе ведущих вузов Петербурга и сельхозпредприятий Ленинградской области.
"Мы уделяем огромное внимание развитию фермерства. Господдержка фермеров в прошлом году составила почти 550 миллионов рублей, 10% от всей поддержки сельхозпроизводства. Ежегодно десятки претендентов получают гранты на реализацию своих аграрных проектов. При этом нам важно, чтобы каждый проект состоялся и чтобы у фермеров все получилось", — сказал Дрозденко, комментируя итоги 30-й международной агропромышленной выставки-ярмарки "Агрорусь", которая проходила в Санкт-Петербурге с 1 по 5 сентября.
По его словам, в регионе решили бесплатно обучать тех, кто прошел конкурс фермеров и тех, кто только хочет пойти на конкурс.
"В школе фермеры освоят методы ведения рентабельного хозяйства, повысят финансовую грамотность, получат практические навыки. Это будет способствовать росту хороших, крепких фермерских хозяйств на ленинградской земле", ― отметил губернатор Ленобласти.
Первые занятия "Школы фермеров" уже проходят на базе Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Срок обучения ― 2-2,5 месяца по специализации: животноводство и растениеводство, форма обучения ― очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий. Заявления на учебу уже подали порядка ста человек ― руководители, специалисты крестьянско-фермерских хозяйств, новички, желающие начать аграрный бизнес. Обучение проводится по программе профессиональной переподготовки, освоение которой дает право заниматься новым видом профессиональной деятельности. Слушатели, успешно освоившие программу, получат диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.