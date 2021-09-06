https://ria.ru/20210906/ermitazh-1748910393.html

Эрмитаж разрешил использовать цифровые изображения в проекте Линдеманна

Эрмитаж разрешил использовать цифровые изображения в проекте Линдеманна - РИА Новости, 06.09.2021

Эрмитаж разрешил использовать цифровые изображения в проекте Линдеманна

Государственный Эрмитаж официально разрешил на основании договора использование изображений интерьеров музея в формате NFT в рамках проекта NFtill лидера группы РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T17:36

2021-09-06T17:36

2021-09-06T17:47

культура

санкт-петербург

тилль линдеманн

музеи

государственный эрмитаж

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Государственный Эрмитаж официально разрешил на основании договора использование изображений интерьеров музея в формате NFT в рамках проекта NFtill лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщает пресс-служба музея."По итогу переговоров Государственного Эрмитажа с платформой Twelve X Twelve стороны пришли к успешному решению, учитывающему интересы всех сторон. Сообщаем, что музей официально разрешил на основании договора использование изображений интерьеров Государственного Эрмитажа в формате NFT в рамках проекта NFtill на маркетплейсе Twelve X Twelve", - говорится в сообщении.В августе лидер группы Rammshtein Линдеманн выпустил коллекцию NFT, созданную на основе музыкального клипа "Любимый город", съемки которого прошли в интерьерах Эрмитажа в мае 2021 года на основании договора. Тем не менее использование изображений музейных объектов в проекте NFTill не было предусмотрено ни договором, ни иным разрешительным документом, отметили в пресс-службе Эрмитажа.Музей направил письма Линдеманну с требованием закрыть продажи NFT, созданные с нарушением прав третьих лиц. Не получив ответа на вторую претензию, направленную адвокату артиста, Эрмитаж обратился к маркетплейсу Twelve X Twelve, где реализуется коллекция NFTill.Ранее Эрмитаж в сотрудничестве с маркетплейсом Binance NFT создал серию токенизированных произведений из собрания музея. В рамках первого проекта в этой области музей выпустил ограниченную серию NFT с цифровыми копиями шедевров из своей коллекции. Серия работ состоит из таких произведений, как "Мадонна Литта" Леонардо да Винчи, "Юдифь" Джорджоне, "Куст сирени" Винсента Ван Гога, "Композиция VI" Василия Кандинского, "Уголок сада в Монжероне" Клода Моне.

https://ria.ru/20210509/pesni-1730522583.html

https://ria.ru/20210804/nftart-1744198011.html

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санкт-петербург, тилль линдеманн, музеи, государственный эрмитаж