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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210817/nft-1746033415.html
Эрмитаж уведомил NFT-платформу о нарушении лидером Rammstein прав музея
Эрмитаж уведомил NFT-платформу о нарушении лидером Rammstein прав музея - РИА Новости, 17.08.2021
Эрмитаж уведомил NFT-платформу о нарушении лидером Rammstein прав музея
Государственный Эрмитаж, по оценке которого лидер группы Rammstein Тиль Линдеманн при выпуске NFT-токенов не имел права использовать цифровые изображения из... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T10:19
2021-08-17T10:19
культура
леонардо да винчи
винсент ван гог
василий кандинский
rammstein
тилль линдеманн
государственный эрмитаж
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Государственный Эрмитаж, по оценке которого лидер группы Rammstein Тиль Линдеманн при выпуске NFT-токенов не имел права использовать цифровые изображения из музея и его название, уведомил о нарушении своих прав NFT-платформу, допустившую продажу "контрафактной" коллекции.В мае Эрмитаж разрешил фронтмену Rammstein снять в музее клип на известную советскую песню "Любимый город", которую Линдеманн исполнил на русском языке. Впоследствии Линдеманн выпустил серию NFT с цифровыми изображениями, подготовленными в Эрмитаже во время съемок, в то время как соответствующий договор с солистом Rammstein предусматривает использование изображений из музея исключительно в клипе. Линдеманн пока не отреагировал на претензии со стороны Эрмитажа.Как уточняет Эрмитаж, в размещенной на платформе NFT Frame Art коллекции NFTill без согласования с музеем используются не только цифровые изображения экспонатов и интерьера, но и его название. При этом "использование имени музея требует отдельного договора, содержащего условия и порядок использования наименования", указывает Эрмитаж.По оценке музея, Линдеманн "допустил грубое нарушение условий договора, &lt;…&gt; не согласовав с музеем съемку части изображений, и их дальнейшую токенизацию", а также "неправомерно использовал в коммерческих целях наименование Эрмитажа, указав его в названии NFT-токена One shot video Hermitage Edition". Как отмечает музей, при этом начальная стоимость токена определена солистом Rammstein в размере 100 тысяч евро за один токен, а их общий тираж "достиг десяти".Комментариями представителей Линдеманна РИА Новости пока не располагает.NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.Токены используют в сфере цифрового искусства, в том числе на именитых аукционах, например, Christie's.Государственный музей Эрмитаж ранее в сотрудничестве с маркетплейсом Binance NFT создал серию токенизированных произведений из собрания музея. В рамках первого проекта в этой области музей выпустил ограниченную серию NFT с цифровыми копиями шедевров из своей коллекции. Серия работ состоит из таких произведений, как "Мадонна Литта" Леонардо да Винчи, "Юдифь" Джорджоне, "Куст сирени" Винсента Ван Гога, "Композиция VI" Василия Кандинского, "Уголок сада в Монжероне" Клода Моне.
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леонардо да винчи, винсент ван гог, василий кандинский, rammstein, тилль линдеманн, государственный эрмитаж, новости культуры
10:19 17.08.2021
 
Эрмитаж уведомил NFT-платформу о нарушении лидером Rammstein прав музея

Эрмитаж уведомил NFT-платформу о нарушении лидером Rammstein прав музея

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДворцовая площадь и Зимний дворец в Санкт-Петербурге
Дворцовая площадь и Зимний дворец в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Государственный Эрмитаж, по оценке которого лидер группы Rammstein Тиль Линдеманн при выпуске NFT-токенов не имел права использовать цифровые изображения из музея и его название, уведомил о нарушении своих прав NFT-платформу, допустившую продажу "контрафактной" коллекции.
В мае Эрмитаж разрешил фронтмену Rammstein снять в музее клип на известную советскую песню "Любимый город", которую Линдеманн исполнил на русском языке.
Впоследствии Линдеманн выпустил серию NFT с цифровыми изображениями, подготовленными в Эрмитаже во время съемок, в то время как соответствующий договор с солистом Rammstein предусматривает использование изображений из музея исключительно в клипе. Линдеманн пока не отреагировал на претензии со стороны Эрмитажа.

"Государственный Эрмитаж направил уведомительное письмо платформе NFT Frame Art, которая допустила контрафактные NFT к продаже без надлежащей проверки наличия исключительных прав на произведение у продавца и, тем самым, подорвало доверие покупателей к блокчейн-платформам. Платформа NFT Frame Art подтвердила получение нашего письма", - сообщается в Telegram-канале музея.

Как уточняет Эрмитаж, в размещенной на платформе NFT Frame Art коллекции NFTill без согласования с музеем используются не только цифровые изображения экспонатов и интерьера, но и его название. При этом "использование имени музея требует отдельного договора, содержащего условия и порядок использования наименования", указывает Эрмитаж.
По оценке музея, Линдеманн "допустил грубое нарушение условий договора, <…> не согласовав с музеем съемку части изображений, и их дальнейшую токенизацию", а также "неправомерно использовал в коммерческих целях наименование Эрмитажа, указав его в названии NFT-токена One shot video Hermitage Edition". Как отмечает музей, при этом начальная стоимость токена определена солистом Rammstein в размере 100 тысяч евро за один токен, а их общий тираж "достиг десяти".
Комментариями представителей Линдеманна РИА Новости пока не располагает.
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NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.
Токены используют в сфере цифрового искусства, в том числе на именитых аукционах, например, Christie's.
Государственный музей Эрмитаж ранее в сотрудничестве с маркетплейсом Binance NFT создал серию токенизированных произведений из собрания музея. В рамках первого проекта в этой области музей выпустил ограниченную серию NFT с цифровыми копиями шедевров из своей коллекции. Серия работ состоит из таких произведений, как "Мадонна Литта" Леонардо да Винчи, "Юдифь" Джорджоне, "Куст сирени" Винсента Ван Гога, "Композиция VI" Василия Кандинского, "Уголок сада в Монжероне" Клода Моне.
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КультураЛеонардо да ВинчиВинсент Ван ГогВасилий КандинскийRammsteinТилль ЛиндеманнГосударственный ЭрмитажНовости культуры
 
 
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