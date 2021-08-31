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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210831/nft-1747942168.html
Эрмитаж начинает продавать NFT шедевров из своей коллекции
Эрмитаж начинает продавать NFT шедевров из своей коллекции - РИА Новости, 31.08.2021
Эрмитаж начинает продавать NFT шедевров из своей коллекции
Государственный Эрмитаж начинает продавать цифровые произведения из лимитированной коллекции, созданной музеем на основе изображений предметов из своего... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T10:23
2021-08-31T10:28
культура
леонардо да винчи
клод моне
винсент ван гог
василий кандинский
музеи
государственный эрмитаж
новости культуры
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости/Прайм. Государственный Эрмитаж начинает продавать цифровые произведения из лимитированной коллекции, созданной музеем на основе изображений предметов из своего собрания с использованием технологии NFT, говорится в сообщении маркетплейса блокчейн-экосистемы Binance."Государственный Эрмитаж и Binance NFT, маркетплейс ведущей международной блокчейн-экосистемы Binance, объявляют о начале продаж цифровых произведений из лимитированной цифровой коллекции, созданной музеем на основе изображений предметов из своего собрания с использованием технологии NFT. Аукцион открывается 31 августа в 15.00 по московскому времени и продлится до 7 сентября 15.00", - сообщил маркетплейс.Серия представлена следующими произведениями: "Мадонна Литта" Леонардо да Винчи, "Юдифь" Джорджоне, "Куст сирени" Винсента Ван Гога, "Композиция VI" Василия Кандинского, "Уголок сада в Монжероне" Клода Моне.Все токенизированные цифровые произведения созданы в двух экземплярах: один из них будет храниться в Эрмитаже, второй – представлен на маркетплейсе Binance NFT. Все цифровые копии лично подписаны директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, который заверил подлинность каждой работы из лимитированной серии путем нанесения даты и точного времени их подписания, тем самым придав им абсолютную уникальность, увековеченную в блокчейне. Само место подписания – залы Эрмитажа – также закреплено в метаданных.Стартовая стоимость каждой цифровой работы составляет 10 тысяч BUSD (регулируемый стейблкоин, он обеспечен фиатом и привязан к доллару США, на каждую единицу BUSD имеется один резервный доллар США). Все вырученные от продажи средства переходят в Государственный Эрмитаж. В аукционе смогут принять участие любые пользователи Binance.NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.
https://ria.ru/20210817/nft-1746033415.html
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леонардо да винчи, клод моне, винсент ван гог, василий кандинский, музеи, государственный эрмитаж, новости культуры
10:23 31.08.2021 (обновлено: 10:28 31.08.2021)
 
Эрмитаж начинает продавать NFT шедевров из своей коллекции

Эрмитаж начинает продавать NFT на маркетплейсе Binance

© РИА Новости / Б.Манушин / Перейти в фотобанкРепродукция картины итальянского художника Леонардо да Винчи "Мадонна с младенцем (Мадонна Литта)"
Репродукция картины итальянского художника Леонардо да Винчи Мадонна с младенцем (Мадонна Литта) - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Б.Манушин
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости/Прайм. Государственный Эрмитаж начинает продавать цифровые произведения из лимитированной коллекции, созданной музеем на основе изображений предметов из своего собрания с использованием технологии NFT, говорится в сообщении маркетплейса блокчейн-экосистемы Binance.
"Государственный Эрмитаж и Binance NFT, маркетплейс ведущей международной блокчейн-экосистемы Binance, объявляют о начале продаж цифровых произведений из лимитированной цифровой коллекции, созданной музеем на основе изображений предметов из своего собрания с использованием технологии NFT. Аукцион открывается 31 августа в 15.00 по московскому времени и продлится до 7 сентября 15.00", - сообщил маркетплейс.
Серия представлена следующими произведениями: "Мадонна Литта" Леонардо да Винчи, "Юдифь" Джорджоне, "Куст сирени" Винсента Ван Гога, "Композиция VI" Василия Кандинского, "Уголок сада в Монжероне" Клода Моне.
Все токенизированные цифровые произведения созданы в двух экземплярах: один из них будет храниться в Эрмитаже, второй – представлен на маркетплейсе Binance NFT. Все цифровые копии лично подписаны директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, который заверил подлинность каждой работы из лимитированной серии путем нанесения даты и точного времени их подписания, тем самым придав им абсолютную уникальность, увековеченную в блокчейне. Само место подписания – залы Эрмитажа – также закреплено в метаданных.
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Стартовая стоимость каждой цифровой работы составляет 10 тысяч BUSD (регулируемый стейблкоин, он обеспечен фиатом и привязан к доллару США, на каждую единицу BUSD имеется один резервный доллар США). Все вырученные от продажи средства переходят в Государственный Эрмитаж. В аукционе смогут принять участие любые пользователи Binance.
NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.
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КультураЛеонардо да ВинчиКлод МонеВинсент Ван ГогВасилий КандинскийМузеиГосударственный ЭрмитажНовости культуры
 
 
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