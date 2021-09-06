https://ria.ru/20210906/eksport-1748896599.html

Птицефабрики Ленобласти увеличат экспорт продукции

Птицефабрики Ленобласти увеличат экспорт продукции - РИА Новости, 06.09.2021

Птицефабрики Ленобласти увеличат экспорт продукции

Две крупные птицефабрики Ленинградской области – "Роскар" и "Северная" – планируют модернизацию и расширение своих мощностей, чтобы в дальнейшем выйти на... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T16:32

2021-09-06T16:32

2021-09-06T16:32

ленинградская область

кировский район

выборгский район

александр дрозденко

россия

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С.–ПEТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Две крупные птицефабрики Ленинградской области – "Роскар" и "Северная" – планируют модернизацию и расширение своих мощностей, чтобы в дальнейшем выйти на экспорт своей продукции за рубеж, сообщил глава региона Александр Дрозденко.Птицефабрика "Роскар" будет модернизировать комплекс по производству яиц; птицефабрика "Северная" планирует строительство нового предприятия по переработке и экспорту мяса.Так, на территории предприятия "Роскар" в Выборгском районе Ленинградской области будут модернизированы пять птичников, участок сортировки и упаковки яиц и цех по переработке яиц. Реализация инвестпроекта позволит увеличить объем производства яиц на 180 миллионов штук в год, а мощность переработки яиц ― в два раза, что будет способствовать увеличению объемов реализации продукции в Северо-Западном регионе и на экспорт. Сумма инвестиций составит 1,6 миллиарда рублей.Проект птицефабрики "Северная" предусматривает строительство в Кировском районе Ленинградской области новых корпусов и расширение действующего производства убойного цеха и цеха подготовки и отгрузки продукции потребителям, в частности, на экспорт. Проектная мощность нового производства ― 214,5 тысячи тонн готовой продукции в год, объем инвестиций ― 2,5 миллиарда рублей. При реализации проекта запланировано создание ста рабочих мест.

https://ria.ru/20210901/sudostroenie-1748142751.html

кировский район

выборгский район

россия

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кировский район, выборгский район, александр дрозденко, россия