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Ленинградская область
https://ria.ru/20210906/eksport-1748896599.html
Птицефабрики Ленобласти увеличат экспорт продукции
Птицефабрики Ленобласти увеличат экспорт продукции - РИА Новости, 06.09.2021
Птицефабрики Ленобласти увеличат экспорт продукции
Две крупные птицефабрики Ленинградской области – "Роскар" и "Северная" – планируют модернизацию и расширение своих мощностей, чтобы в дальнейшем выйти на... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T16:32
2021-09-06T16:32
ленинградская область
кировский район
выборгский район
александр дрозденко
россия
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С.–ПEТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Две крупные птицефабрики Ленинградской области – "Роскар" и "Северная" – планируют модернизацию и расширение своих мощностей, чтобы в дальнейшем выйти на экспорт своей продукции за рубеж, сообщил глава региона Александр Дрозденко.Птицефабрика "Роскар" будет модернизировать комплекс по производству яиц; птицефабрика "Северная" планирует строительство нового предприятия по переработке и экспорту мяса.Так, на территории предприятия "Роскар" в Выборгском районе Ленинградской области будут модернизированы пять птичников, участок сортировки и упаковки яиц и цех по переработке яиц. Реализация инвестпроекта позволит увеличить объем производства яиц на 180 миллионов штук в год, а мощность переработки яиц ― в два раза, что будет способствовать увеличению объемов реализации продукции в Северо-Западном регионе и на экспорт. Сумма инвестиций составит 1,6 миллиарда рублей.Проект птицефабрики "Северная" предусматривает строительство в Кировском районе Ленинградской области новых корпусов и расширение действующего производства убойного цеха и цеха подготовки и отгрузки продукции потребителям, в частности, на экспорт. Проектная мощность нового производства ― 214,5 тысячи тонн готовой продукции в год, объем инвестиций ― 2,5 миллиарда рублей. При реализации проекта запланировано создание ста рабочих мест.
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кировский район, выборгский район, александр дрозденко, россия
16:32 06.09.2021
 

Птицефабрики Ленобласти увеличат экспорт продукции

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЦех сортировки и упаковки яиц на птицефабрике
Цех сортировки и упаковки яиц на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.–ПEТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Две крупные птицефабрики Ленинградской области – "Роскар" и "Северная" – планируют модернизацию и расширение своих мощностей, чтобы в дальнейшем выйти на экспорт своей продукции за рубеж, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Птицефабрика "Роскар" будет модернизировать комплекс по производству яиц; птицефабрика "Северная" планирует строительство нового предприятия по переработке и экспорту мяса.
"Мы ― лидеры в России по производству яиц и мяса птицы. Это результат многолетней, плодотворной работы специалистов отрасли. Сегодня мы полностью обеспечиваем область яйцом и мясом. Теперь наша задача ― сделать птицепром одной из главных отраслей несырьевого экспорта региона. Увеличение мощностей птицефабрик позволит увеличить экспорт продукции и, как следствие, увеличить пополнение бюджетов для социально-экономического развития", ― сказал Дрозденко, комментируя итоги юбилейной 30-ой международной агропромышленной выставки-ярмарки "Агрорусь", которая проходила в Санкт-Петербурге с 1 по 5 сентября.
Так, на территории предприятия "Роскар" в Выборгском районе Ленинградской области будут модернизированы пять птичников, участок сортировки и упаковки яиц и цех по переработке яиц. Реализация инвестпроекта позволит увеличить объем производства яиц на 180 миллионов штук в год, а мощность переработки яиц ― в два раза, что будет способствовать увеличению объемов реализации продукции в Северо-Западном регионе и на экспорт. Сумма инвестиций составит 1,6 миллиарда рублей.
Проект птицефабрики "Северная" предусматривает строительство в Кировском районе Ленинградской области новых корпусов и расширение действующего производства убойного цеха и цеха подготовки и отгрузки продукции потребителям, в частности, на экспорт. Проектная мощность нового производства ― 214,5 тысячи тонн готовой продукции в год, объем инвестиций ― 2,5 миллиарда рублей. При реализации проекта запланировано создание ста рабочих мест.
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