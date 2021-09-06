Миронов призвал ввести закон против кандидатов-двойников
Депутат Миронов: нужны законодательные изменения против кандидатов-двойников
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Необходимы изменения на законодательном уровне по борьбе с использованием в ходе избирательных кампаний технологий использования кандидатов-двойников, однако до их принятия ЦИК должен усилить мониторинг кампании, заявил РИА Новости председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире радиостанции "Коммерсантъ FM" заявила, что Центризбирком России после выборов планирует подготовить рекомендации для законодателей по борьбе с технологией использования кандидатов-двойников в ходе избирательных кампаний. Поводом для этого стала ситуация с появлением двух двойников кандидата от партии "Яблоко", депутата заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского. Ранее в рамках предвыборной кампании в Петербурге два кандидата-самовыдвиженца в законодательное собрание сменили имя и фамилию, став тезками Вишневского.
"Законодательные изменения нужны, но до их принятия, уже сейчас ЦИК должен усиливать мониторинг кампании и принимать оперативные решения", - сказал Миронов.
Парламентарий отметил, что во время текущей избирательной кампании партия столкнулась с настоящей "атакой клонов".
"Против наших кандидатов выдвигаются не просто однофамильцы, а персонажи, имеющие такие же фамилию, имя и отчество. Причем новое ФИО они себе оформляют за пару дней до выдвижения, очень оперативно, в местных ЗАГСах. Очевидно, что без административного ресурса здесь не обходится, и с этим можно и нужно разбираться при действующем законодательстве. Я публично призывал к этому и руководство ЦИК", - пояснил он.
Также Миронов напомнил, что "Справедливая Россия" еще в 2015 году вносила законопроект против партий-спойлеров, которым ужесточались требования для участия в выборах и упрощалась ликвидация.
"Перед прошлыми думскими выборами штамповали партии, перед этими - кандидатов-двойников. Очевидно, что сами двойники - лишь пешки, главный интерес имеют те, кто за ними стоит. Мы будем настаивать в том числе на изменениях законодательства. Но сомневаюсь, что "Единая Россия" их поддержит", - подчеркнул депутат.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".