https://ria.ru/20210906/dvoyniki-1748906583.html

Миронов призвал ввести закон против кандидатов-двойников

Миронов призвал ввести закон против кандидатов-двойников - РИА Новости, 06.09.2021

Миронов призвал ввести закон против кандидатов-двойников

Необходимы изменения на законодательном уровне по борьбе с использованием в ходе избирательных кампаний технологий использования кандидатов-двойников, однако до РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T17:15

2021-09-06T17:15

2021-09-06T17:15

политика

санкт-петербург

госдума рф

цик рф

сергей миронов

выборы в государственную думу

борис вишневский

элла памфилова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45f63cb3ccb2a00f60befee2ab4cd0e5.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Необходимы изменения на законодательном уровне по борьбе с использованием в ходе избирательных кампаний технологий использования кандидатов-двойников, однако до их принятия ЦИК должен усилить мониторинг кампании, заявил РИА Новости председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире радиостанции "Коммерсантъ FM" заявила, что Центризбирком России после выборов планирует подготовить рекомендации для законодателей по борьбе с технологией использования кандидатов-двойников в ходе избирательных кампаний. Поводом для этого стала ситуация с появлением двух двойников кандидата от партии "Яблоко", депутата заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского. Ранее в рамках предвыборной кампании в Петербурге два кандидата-самовыдвиженца в законодательное собрание сменили имя и фамилию, став тезками Вишневского."Законодательные изменения нужны, но до их принятия, уже сейчас ЦИК должен усиливать мониторинг кампании и принимать оперативные решения", - сказал Миронов.Парламентарий отметил, что во время текущей избирательной кампании партия столкнулась с настоящей "атакой клонов"."Против наших кандидатов выдвигаются не просто однофамильцы, а персонажи, имеющие такие же фамилию, имя и отчество. Причем новое ФИО они себе оформляют за пару дней до выдвижения, очень оперативно, в местных ЗАГСах. Очевидно, что без административного ресурса здесь не обходится, и с этим можно и нужно разбираться при действующем законодательстве. Я публично призывал к этому и руководство ЦИК", - пояснил он.Также Миронов напомнил, что "Справедливая Россия" еще в 2015 году вносила законопроект против партий-спойлеров, которым ужесточались требования для участия в выборах и упрощалась ликвидация."Перед прошлыми думскими выборами штамповали партии, перед этими - кандидатов-двойников. Очевидно, что сами двойники - лишь пешки, главный интерес имеют те, кто за ними стоит. Мы будем настаивать в том числе на изменениях законодательства. Но сомневаюсь, что "Единая Россия" их поддержит", - подчеркнул депутат.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

https://ria.ru/20210906/dvoyniki-1748891657.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, санкт-петербург, госдума рф, цик рф, сергей миронов, выборы в государственную думу, борис вишневский, элла памфилова, россия, партия "справедливая россия - за правду"