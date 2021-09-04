https://ria.ru/20210904/voronezh-1748389701.html
Кураж и достопримечательности Воронежа: чем заняться в столице Черноземья
Достопримечательности Воронеж 2021
Кураж и достопримечательности Воронежа: чем заняться в столице Черноземья
Город куража, родина ВМФ России, столица Черноземья, мегаполис-миллионер Воронеж оказался одним из самых популярных и романтичных для осенних путешествий... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T08:00
2021-09-04T08:00
2021-09-04T08:05
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Светлана Баева. Город куража, родина ВМФ России, столица Черноземья, мегаполис-миллионер Воронеж оказался одним из самых популярных и романтичных для осенних путешествий. Котенок с улицы Лизюкова — среди лучших достопримечательностей страны вместе с Московским Кремлем и петербургским Эрмитажем. О том, почему нужно обязательно заглянуть на местный рынок, куда сходить, если музеи закрыты, и какой необычный сувенир привезти, — в материале РИА Новости.Кураж, котенок и лучший рынок в РоссииВоронеж расположен очень удачно: в пятистах километрах от Москвы, на главной трассе у путешественников, стремящихся на юг, — М-4 "Дон". Сюда нередко заглядывают автотуристы по пути к побережьям Черного и Азовского морей и обратно.Трасса платная, но с прекрасным покрытием и с не критично задерживающими в пути ремонтами. С общественным транспортом тоже нет проблем: автобусы, поезда, самолеты. Стоимость билетов из столицы — от 870, 1400 и 2000 рублей соответственно.Местным тут нравится. Из подслушанного в ресторане, где два посетителя рассуждали, куда же ребенку пойти учиться и стоит ли ехать в Москву: "Нет, лучше в Воронеже. Тут тепло, растет все. Произрастает..."Таксист с гордостью показывал частный сектор. Практически в центре, недалеко от набережной реки Воронеж. И живут там не олигархи.Туристам тоже комфортно. Много лет назад местное Comedy Center Show подарило в песне слоган: "Воронеж — город куража". Это, конечно, ирония, но город старается имидж поддерживать — удивлять гостей и жителей.Так, в 2015-м Воронеж стал культурной столицей СНГ, в 2018-м местный Центральный рынок признали лучшим розничным в стране. Скульптуру котенка на улице Лизюкова недавно назвали в числе главных достопримечательностей — наряду с кремлями в Москве, Казани, Нижнем Новгороде и Эрмитажем в Санкт-Петербурге.Памятники — звериные и не только"По понедельникам и вторникам музеи закрыты, а театральный сезон еще не начался, поэтому я советую погулять по проспекту Революции, это главная улица города", — сотрудница туристско-информационного центра Воронежа рисует на карте пешеходный маршрут.Проспект начали строить более двухсот лет назад. В Великую Отечественную многие здания разрушили, но их бережно восстановили. Например, дом 18б — это дворец XVII века, тут же — театры и две гостиницы рубежа XIX и XX веков.Памятники — Андрею Платонову, единственный в России Самуилу Маршаку (на пешеходной улице Карла Маркса возле проспекта) и — неожиданно — Белому Биму Черное ухо рядом с Театром кукол. Фигура сейчас на реконструкции, но стоит того, чтобы обратить на нее внимание. Сам Бим — цвета белый металлик, а знаменитое ухо — золотистое.А на окраине, недалеко от Московского проспекта, на улице генерала Лизюкова — котенок из известного мультфильма. Найти просто, это рядом с "Макдоналдсом".Магазин и рынок вместо музеяВ центре стоит прогуляться до Первомайского сада, к Благовещенскому кафедральному собору. Он современный (открылся в декабре 2009-го), зато третий по размерам в России и один из самых высоких в православном мире.Рядом — улица Мира, очень короткая. Знаменита двумя длинными пятиэтажками середины прошлого века. Одна украшена побогаче. "Вторую не успели", — объясняют гиды. Улица ведет к железнодорожному вокзалу, так что эти здания — своеобразная визитная карточка города для тех, кто приезжает на поезде.В одном из домов — магазин колоколов, первое место, куда советуют зайти в Воронеже после музея. Город славится литейным производством, так что можно привезти очень необычный сувенир и потом созывать мелодичным звоном домочадцев, например, на обед. Кстати, есть и именные колокола.От проспекта Революции рукой подать до Центрального рынка. Работает с семи утра до семи вечера. Это, конечно, целый мир, причем не только для гурманов.На первом этаже — мясной магазин (в Воронеже превосходная мраморная говядина), лавки с молочкой и сырами. Некоторые довольно дорогие, но вполне заменят недоступную "санкционку". Тут же овощи, фрукты, ряды с копченостями, рыба. Для любителей сладкого — кондитерский отдел, глаза разбегаются.Но самое интересное на втором этаже. Тут вы увидите, как эти продукты делают. Прилавок, например, с мясными изделиями, за ним — стеклянная стена, а там цех, кипит работа. Здесь же можно пообедать. На десерт возьмите шоколадные лубутены или съедобный мотоцикл.Также гиды советуют посетить Придаченскую дамбу (остров, соединенный с левым берегом Воронежа 83-метровым висячим мостом). Недавно там все реконструировали и создали спортивный кластер.В гости к Петру I, Сварогу и бобруУ набережной неподалеку от Адмиралтейской площади на воде стоит копия исторического корабля "Гото Предестинация" — первого построенного только русскими мастерами по чертежам Петра I и спущенного на воду в 1700 году.Если повезет оказаться в Воронеже со вторника по воскресенье, можно попасть на борт, познакомиться с корабельным бытом, посмотреть на восковые фигуры первого российского императора и его матросов.Тут же — старейший воронежский Успенский Адмиралтейский храм, где освящали русские суда.По вечерам на площади выступают музыканты. Необычные ощущения: рок с видом на исторический корабль. Недалеко — пристань, откуда отходят прогулочные теплоходы (450 рублей с человека). Узнать больше о судостроении в Воронеже можно в музее "Петровские корабли". Вообще, культурных учреждений в городе много. Есть, как водится, краеведческий, художественный музеи, а еще — театральной куклы, литературный, различные галереи, квартиры и дома писателей и других известных деятелей, Дом Сварога и Музей забытой музыки.В Воронежском заповеднике (40 километров от города) — единственный в мире бобровый питомник. А в Рамони (42 километра) — красивейший дворец Ольденбургских — кирпичная неоготика.Где жить и что естьГолодным в Воронеже остаться крайне сложно. В кафе и ресторанах стоит попробовать мраморную говядину — ее подают и как стейки, и в бургерах. Хотите — вам закоптят форель, пожарят на огне плато из морепродуктов или, например, лангустинов. Цены — умеренно-московские. Так, стейки — 740-2200 рублей (не за 100 граммов, а за порцию), бургеры — в районе 500, за четыре лангустина с брокколи и песто просят 540. Есть множество сетевых ресторанов быстрого питания, кулинарий. Часть кафе предлагают бесплатную доставку и скидку за самовывоз.С гостиницами в городе тоже все отлично. И в самом центре, и на окраинах доступны и классические отели с большим номерным фондом, и авторские средства размещения со своим колоритом. Можно искать номер даже в самый последний момент — выбор будет. Хештег города: #воронежблизко. Он и правда недалеко.
https://ria.ru/20210713/dostoprimechatelnosti-1741018671.html
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Светлана Баева.
Город куража, родина ВМФ России, столица Черноземья, мегаполис-миллионер Воронеж оказался одним из самых популярных
и романтичных
для осенних путешествий. Котенок с улицы Лизюкова — среди
лучших достопримечательностей страны вместе с Московским Кремлем и петербургским Эрмитажем. О том, почему нужно обязательно заглянуть на местный рынок, куда сходить, если музеи закрыты, и какой необычный сувенир привезти, — в материале РИА Новости.
Кураж, котенок и лучший рынок в России
Воронеж расположен очень удачно: в пятистах километрах от Москвы, на главной трассе у путешественников, стремящихся на юг, — М-4 "Дон". Сюда нередко заглядывают автотуристы по пути к побережьям Черного и Азовского морей и обратно.
Трасса платная, но с прекрасным покрытием и с не критично задерживающими в пути ремонтами. С общественным транспортом тоже нет проблем: автобусы, поезда, самолеты. Стоимость билетов из столицы — от 870, 1400 и 2000 рублей соответственно.
Местным тут нравится. Из подслушанного в ресторане, где два посетителя рассуждали, куда же ребенку пойти учиться и стоит ли ехать в Москву: "Нет, лучше в Воронеже. Тут тепло, растет все. Произрастает..."
Таксист с гордостью показывал частный сектор. Практически в центре, недалеко от набережной реки Воронеж. И живут там не олигархи.
Туристам тоже комфортно. Много лет назад местное Comedy Center Show подарило в песне слоган: "Воронеж — город куража". Это, конечно, ирония, но город старается имидж поддерживать — удивлять гостей и жителей.
Так, в 2015-м Воронеж стал культурной столицей СНГ, в 2018-м местный Центральный рынок признали лучшим розничным в стране. Скульптуру котенка на улице Лизюкова недавно назвали
в числе главных достопримечательностей — наряду с кремлями в Москве, Казани, Нижнем Новгороде и Эрмитажем в Санкт-Петербурге.
Памятники — звериные и не только
"По понедельникам и вторникам музеи закрыты, а театральный сезон еще не начался, поэтому я советую погулять по проспекту Революции, это главная улица города", — сотрудница туристско-информационного центра Воронежа рисует на карте пешеходный маршрут.
Проспект начали строить более двухсот лет назад. В Великую Отечественную многие здания разрушили, но их бережно восстановили. Например, дом 18б — это дворец XVII века, тут же — театры и две гостиницы рубежа XIX и XX веков.
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Здание гостиницы "Бристоль" на проспекте Революции в Воронеже
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Воронежский дворец на проспекте Революции
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Проспект Революции и здание ЮВЖД (Юго-Восточной железной дороги) в Воронеже
4 из 5
Вид на центральную часть Воронежа
5 из 5
Необычный объект на улице Степана Разина в Воронеже
1 из 5
Здание гостиницы "Бристоль" на проспекте Революции в Воронеже
2 из 5
Воронежский дворец на проспекте Революции
3 из 5
Проспект Революции и здание ЮВЖД (Юго-Восточной железной дороги) в Воронеже
4 из 5
Вид на центральную часть Воронежа
5 из 5
Необычный объект на улице Степана Разина в Воронеже
Памятники — Андрею Платонову, единственный в России Самуилу Маршаку (на пешеходной улице Карла Маркса возле проспекта) и — неожиданно — Белому Биму Черное ухо рядом с Театром кукол. Фигура сейчас на реконструкции, но стоит того, чтобы обратить на нее внимание. Сам Бим — цвета белый металлик, а знаменитое ухо — золотистое.
А на окраине, недалеко от Московского проспекта, на улице генерала Лизюкова — котенок из известного мультфильма. Найти просто, это рядом с "Макдоналдсом".
1 из 4
Котенок с улицы Лизюкова в Воронеже
2 из 4
Памятник Белому Биму Черное ухо в Воронеже
3 из 4
Памятник Белому Биму в Воронеже
4 из 4
Памятник писателю Андрею Платонову в Воронеже
1 из 4
Котенок с улицы Лизюкова в Воронеже
2 из 4
Памятник Белому Биму Черное ухо в Воронеже
3 из 4
Памятник Белому Биму в Воронеже
4 из 4
Памятник писателю Андрею Платонову в Воронеже
Магазин и рынок вместо музея
В центре стоит прогуляться до Первомайского сада, к Благовещенскому кафедральному собору. Он современный (открылся в декабре 2009-го), зато третий по размерам в России и один из самых высоких в православном мире.
Рядом — улица Мира, очень короткая. Знаменита двумя длинными пятиэтажками середины прошлого века. Одна украшена побогаче. "Вторую не успели", — объясняют гиды. Улица ведет к железнодорожному вокзалу, так что эти здания — своеобразная визитная карточка города для тех, кто приезжает на поезде.
В одном из домов — магазин колоколов, первое место, куда советуют зайти в Воронеже после музея. Город славится литейным производством, так что можно привезти очень необычный сувенир и потом созывать мелодичным звоном домочадцев, например, на обед. Кстати, есть и именные колокола.
От проспекта Революции рукой подать до Центрального рынка. Работает с семи утра до семи вечера. Это, конечно, целый мир, причем не только для гурманов.
На первом этаже — мясной магазин (в Воронеже превосходная мраморная говядина), лавки с молочкой и сырами. Некоторые довольно дорогие, но вполне заменят недоступную "санкционку". Тут же овощи, фрукты, ряды с копченостями, рыба. Для любителей сладкого — кондитерский отдел, глаза разбегаются.
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Шоколад на Центральном рынке Воронежа
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На Центральном рынке в Воронеже
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Эскалатор на второй этаж Центрального рынка Воронежа
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Рыбные ряды на Центральном рынке Воронежа
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Шоколад на Центральном рынке Воронежа
2 из 4
На Центральном рынке в Воронеже
3 из 4
Эскалатор на второй этаж Центрального рынка Воронежа
4 из 4
Рыбные ряды на Центральном рынке Воронежа
Но самое интересное на втором этаже. Тут вы увидите, как эти продукты делают. Прилавок, например, с мясными изделиями, за ним — стеклянная стена, а там цех, кипит работа. Здесь же можно пообедать. На десерт возьмите шоколадные лубутены или съедобный мотоцикл.
Также гиды советуют посетить Придаченскую дамбу (остров, соединенный с левым берегом Воронежа 83-метровым висячим мостом). Недавно там все реконструировали и создали спортивный кластер.
1 из 4
Центр гребли на байдарках и каноэ на дамбе Чернавского моста в Воронеже
2 из 4
Спортивный кластер на дамбе Чернавского моста в Воронеже
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Пешеходный мост в Воронеже
4 из 4
Вид на Чернавский мост и левый берег города
1 из 4
Центр гребли на байдарках и каноэ на дамбе Чернавского моста в Воронеже
2 из 4
Спортивный кластер на дамбе Чернавского моста в Воронеже
3 из 4
Пешеходный мост в Воронеже
4 из 4
Вид на Чернавский мост и левый берег города
В гости к Петру I, Сварогу и бобру
У набережной неподалеку от Адмиралтейской площади на воде стоит копия исторического корабля "Гото Предестинация" — первого построенного только русскими мастерами по чертежам Петра I и спущенного на воду в 1700 году.
Если повезет оказаться в Воронеже со вторника по воскресенье, можно попасть на борт, познакомиться с корабельным бытом, посмотреть на восковые фигуры первого российского императора и его матросов.
Тут же — старейший воронежский Успенский Адмиралтейский храм, где освящали русские суда.
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Жительницы города на набережной у Адмиралтейской площади в Воронеже
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Макеты в натуральную величину корабельных пушек Петровского времени и Успенский Адмиралтейский храм на Адмиралтейской площади Воронежа
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Адмиралтейская площадь на берегу Воронежского водохранилища
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Линейный корабль Российского военно-морского флота "Гото Предестинация" (лат. "Божье провидение"), спроектированный Петром Первым, пришвартованный на набережной у Адмиралтейской площади
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Жительницы города на набережной у Адмиралтейской площади в Воронеже
2 из 4
Макеты в натуральную величину корабельных пушек Петровского времени и Успенский Адмиралтейский храм на Адмиралтейской площади Воронежа
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Адмиралтейская площадь на берегу Воронежского водохранилища
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Линейный корабль Российского военно-морского флота "Гото Предестинация" (лат. "Божье провидение"), спроектированный Петром Первым, пришвартованный на набережной у Адмиралтейской площади
По вечерам на площади выступают музыканты. Необычные ощущения: рок с видом на исторический корабль. Недалеко — пристань, откуда отходят прогулочные теплоходы (450 рублей с человека). Узнать больше о судостроении в Воронеже можно в музее "Петровские корабли".
Вообще, культурных учреждений в городе много. Есть, как водится, краеведческий, художественный музеи, а еще — театральной куклы, литературный, различные галереи, квартиры и дома писателей и других известных деятелей, Дом Сварога и Музей забытой музыки.
В Воронежском заповеднике (40 километров от города) — единственный в мире бобровый питомник. А в Рамони (42 километра) — красивейший дворец Ольденбургских — кирпичная неоготика.
Где жить и что есть
Голодным в Воронеже остаться крайне сложно. В кафе и ресторанах стоит попробовать мраморную говядину — ее подают и как стейки, и в бургерах. Хотите — вам закоптят форель, пожарят на огне плато из морепродуктов или, например, лангустинов.
Цены — умеренно-московские. Так, стейки — 740-2200 рублей (не за 100 граммов, а за порцию), бургеры — в районе 500, за четыре лангустина с брокколи и песто просят 540. Есть множество сетевых ресторанов быстрого питания, кулинарий. Часть кафе предлагают бесплатную доставку и скидку за самовывоз.
С гостиницами в городе тоже все отлично. И в самом центре, и на окраинах доступны и классические отели с большим номерным фондом, и авторские средства размещения со своим колоритом. Можно искать номер даже в самый последний момент — выбор будет. Хештег города: #воронежблизко. Он и правда недалеко.