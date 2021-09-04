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Кураж и достопримечательности Воронежа: чем заняться в столице Черноземья

Достопримечательности Воронеж 2021

Кураж и достопримечательности Воронежа: чем заняться в столице Черноземья

Город куража, родина ВМФ России, столица Черноземья, мегаполис-миллионер Воронеж оказался одним из самых популярных и романтичных для осенних путешествий... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T08:00

2021-09-04T08:00

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Светлана Баева. Город куража, родина ВМФ России, столица Черноземья, мегаполис-миллионер Воронеж оказался одним из самых популярных и романтичных для осенних путешествий. Котенок с улицы Лизюкова — среди лучших достопримечательностей страны вместе с Московским Кремлем и петербургским Эрмитажем. О том, почему нужно обязательно заглянуть на местный рынок, куда сходить, если музеи закрыты, и какой необычный сувенир привезти, — в материале РИА Новости.Кураж, котенок и лучший рынок в РоссииВоронеж расположен очень удачно: в пятистах километрах от Москвы, на главной трассе у путешественников, стремящихся на юг, — М-4 "Дон". Сюда нередко заглядывают автотуристы по пути к побережьям Черного и Азовского морей и обратно.Трасса платная, но с прекрасным покрытием и с не критично задерживающими в пути ремонтами. С общественным транспортом тоже нет проблем: автобусы, поезда, самолеты. Стоимость билетов из столицы — от 870, 1400 и 2000 рублей соответственно.Местным тут нравится. Из подслушанного в ресторане, где два посетителя рассуждали, куда же ребенку пойти учиться и стоит ли ехать в Москву: "Нет, лучше в Воронеже. Тут тепло, растет все. Произрастает..."Таксист с гордостью показывал частный сектор. Практически в центре, недалеко от набережной реки Воронеж. И живут там не олигархи.Туристам тоже комфортно. Много лет назад местное Comedy Center Show подарило в песне слоган: "Воронеж — город куража". Это, конечно, ирония, но город старается имидж поддерживать — удивлять гостей и жителей.Так, в 2015-м Воронеж стал культурной столицей СНГ, в 2018-м местный Центральный рынок признали лучшим розничным в стране. Скульптуру котенка на улице Лизюкова недавно назвали в числе главных достопримечательностей — наряду с кремлями в Москве, Казани, Нижнем Новгороде и Эрмитажем в Санкт-Петербурге.Памятники — звериные и не только"По понедельникам и вторникам музеи закрыты, а театральный сезон еще не начался, поэтому я советую погулять по проспекту Революции, это главная улица города", — сотрудница туристско-информационного центра Воронежа рисует на карте пешеходный маршрут.Проспект начали строить более двухсот лет назад. В Великую Отечественную многие здания разрушили, но их бережно восстановили. Например, дом 18б — это дворец XVII века, тут же — театры и две гостиницы рубежа XIX и XX веков.Памятники — Андрею Платонову, единственный в России Самуилу Маршаку (на пешеходной улице Карла Маркса возле проспекта) и — неожиданно — Белому Биму Черное ухо рядом с Театром кукол. Фигура сейчас на реконструкции, но стоит того, чтобы обратить на нее внимание. Сам Бим — цвета белый металлик, а знаменитое ухо — золотистое.А на окраине, недалеко от Московского проспекта, на улице генерала Лизюкова — котенок из известного мультфильма. Найти просто, это рядом с "Макдоналдсом".Магазин и рынок вместо музеяВ центре стоит прогуляться до Первомайского сада, к Благовещенскому кафедральному собору. Он современный (открылся в декабре 2009-го), зато третий по размерам в России и один из самых высоких в православном мире.Рядом — улица Мира, очень короткая. Знаменита двумя длинными пятиэтажками середины прошлого века. Одна украшена побогаче. "Вторую не успели", — объясняют гиды. Улица ведет к железнодорожному вокзалу, так что эти здания — своеобразная визитная карточка города для тех, кто приезжает на поезде.В одном из домов — магазин колоколов, первое место, куда советуют зайти в Воронеже после музея. Город славится литейным производством, так что можно привезти очень необычный сувенир и потом созывать мелодичным звоном домочадцев, например, на обед. Кстати, есть и именные колокола.От проспекта Революции рукой подать до Центрального рынка. Работает с семи утра до семи вечера. Это, конечно, целый мир, причем не только для гурманов.На первом этаже — мясной магазин (в Воронеже превосходная мраморная говядина), лавки с молочкой и сырами. Некоторые довольно дорогие, но вполне заменят недоступную "санкционку". Тут же овощи, фрукты, ряды с копченостями, рыба. Для любителей сладкого — кондитерский отдел, глаза разбегаются.Но самое интересное на втором этаже. Тут вы увидите, как эти продукты делают. Прилавок, например, с мясными изделиями, за ним — стеклянная стена, а там цех, кипит работа. Здесь же можно пообедать. На десерт возьмите шоколадные лубутены или съедобный мотоцикл.Также гиды советуют посетить Придаченскую дамбу (остров, соединенный с левым берегом Воронежа 83-метровым висячим мостом). Недавно там все реконструировали и создали спортивный кластер.В гости к Петру I, Сварогу и бобруУ набережной неподалеку от Адмиралтейской площади на воде стоит копия исторического корабля "Гото Предестинация" — первого построенного только русскими мастерами по чертежам Петра I и спущенного на воду в 1700 году.Если повезет оказаться в Воронеже со вторника по воскресенье, можно попасть на борт, познакомиться с корабельным бытом, посмотреть на восковые фигуры первого российского императора и его матросов.Тут же — старейший воронежский Успенский Адмиралтейский храм, где освящали русские суда.По вечерам на площади выступают музыканты. Необычные ощущения: рок с видом на исторический корабль. Недалеко — пристань, откуда отходят прогулочные теплоходы (450 рублей с человека). Узнать больше о судостроении в Воронеже можно в музее "Петровские корабли". Вообще, культурных учреждений в городе много. Есть, как водится, краеведческий, художественный музеи, а еще — театральной куклы, литературный, различные галереи, квартиры и дома писателей и других известных деятелей, Дом Сварога и Музей забытой музыки.В Воронежском заповеднике (40 километров от города) — единственный в мире бобровый питомник. А в Рамони (42 километра) — красивейший дворец Ольденбургских — кирпичная неоготика.Где жить и что естьГолодным в Воронеже остаться крайне сложно. В кафе и ресторанах стоит попробовать мраморную говядину — ее подают и как стейки, и в бургерах. Хотите — вам закоптят форель, пожарят на огне плато из морепродуктов или, например, лангустинов. Цены — умеренно-московские. Так, стейки — 740-2200 рублей (не за 100 граммов, а за порцию), бургеры — в районе 500, за четыре лангустина с брокколи и песто просят 540. Есть множество сетевых ресторанов быстрого питания, кулинарий. Часть кафе предлагают бесплатную доставку и скидку за самовывоз.С гостиницами в городе тоже все отлично. И в самом центре, и на окраинах доступны и классические отели с большим номерным фондом, и авторские средства размещения со своим колоритом. Можно искать номер даже в самый последний момент — выбор будет. Хештег города: #воронежблизко. Он и правда недалеко.

https://ria.ru/20210713/dostoprimechatelnosti-1741018671.html

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https://ria.ru/20210820/tobolsk-1746111494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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