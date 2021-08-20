https://ria.ru/20210820/otdykh-1746499369.html
Названы самые популярные направления для романтического отдыха в России
Названы самые популярные направления для романтического отдыха в России - РИА Новости, 20.08.2021
Названы самые популярные направления для романтического отдыха в России
Стали известны самые популярные российские города для романтического отдыха в бархатный сезон, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:33
2021-08-20T11:33
2021-08-20T11:33
туризм
воронеж
новости - туризм
эльбрус
отдых в россии 2021 летом
республика карелия
санкт-петербург
ростов-на-дону
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Стали известны самые популярные российские города для романтического отдыха в бархатный сезон, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса Tvil.ru.Согласно исследованию, основанному на данных бронирования жилья парами в сентябре и октябре этого года, лидируют Евпатория, Сочи, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Москва, Кисловодск, Саратов, Пряжа и Эльбрус.Эксперты отмечают, что чаще всего влюбленные бронируют от одной до 10 ночей в отелях и тратят на проживание от 1,6 до девяти тысяч рублей в сутки.Уточняется, что дешевле всего отдохнуть в Воронеже, дороже — на Эльбрусе (от семи тысяч рублей) и в карельском городе Пряжа (девять тысяч).
https://ria.ru/20210819/egipet-1746365466.html
воронеж
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республика карелия
санкт-петербург
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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воронеж, новости - туризм, эльбрус, отдых в россии 2021 летом, республика карелия, санкт-петербург, ростов-на-дону, евпатория, сочи, стиль жизни, куда поехать
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Стали известны самые популярные российские города для романтического отдыха в бархатный сезон, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса Tvil.ru.
Согласно исследованию, основанному на данных бронирования жилья парами в сентябре и октябре этого года, лидируют Евпатория, Сочи, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Москва, Кисловодск, Саратов, Пряжа и Эльбрус.
Эксперты отмечают, что чаще всего влюбленные бронируют от одной до 10 ночей в отелях и тратят на проживание от 1,6 до девяти тысяч рублей в сутки.
Уточняется, что дешевле всего отдохнуть в Воронеже, дороже — на Эльбрусе (от семи тысяч рублей) и в карельском городе Пряжа (девять тысяч).