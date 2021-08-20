https://ria.ru/20210820/otdykh-1746499369.html

Названы самые популярные направления для романтического отдыха в России

Названы самые популярные направления для романтического отдыха в России - РИА Новости, 20.08.2021

Названы самые популярные направления для романтического отдыха в России

Стали известны самые популярные российские города для романтического отдыха в бархатный сезон, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T11:33

2021-08-20T11:33

2021-08-20T11:33

туризм

воронеж

новости - туризм

эльбрус

отдых в россии 2021 летом

республика карелия

санкт-петербург

ростов-на-дону

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740977641_0:145:2944:1801_1920x0_80_0_0_d5e1e5f34b16f4496fc8f4ed57292cb9.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Стали известны самые популярные российские города для романтического отдыха в бархатный сезон, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса Tvil.ru.Согласно исследованию, основанному на данных бронирования жилья парами в сентябре и октябре этого года, лидируют Евпатория, Сочи, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Москва, Кисловодск, Саратов, Пряжа и Эльбрус.Эксперты отмечают, что чаще всего влюбленные бронируют от одной до 10 ночей в отелях и тратят на проживание от 1,6 до девяти тысяч рублей в сутки.Уточняется, что дешевле всего отдохнуть в Воронеже, дороже — на Эльбрусе (от семи тысяч рублей) и в карельском городе Пряжа (девять тысяч).

https://ria.ru/20210819/egipet-1746365466.html

воронеж

эльбрус

республика карелия

санкт-петербург

ростов-на-дону

евпатория

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, новости - туризм, эльбрус, отдых в россии 2021 летом, республика карелия, санкт-петербург, ростов-на-дону, евпатория, сочи, стиль жизни, куда поехать