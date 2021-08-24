https://ria.ru/20210824/otdykh-1746995445.html

Названы самые популярные направления для отдыха в России в сентябре

Названы самые популярные направления для отдыха в России в сентябре - РИА Новости, 24.08.2021

Названы самые популярные направления для отдыха в России в сентябре

Названы направления, популярные у российских туристов в сентябре, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса бронирования жилья TVIL.RU. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T12:53

2021-08-24T12:53

2021-08-24T12:53

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туризм

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Названы направления, популярные у российских туристов в сентябре, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса бронирования жилья TVIL.RU."Несмотря на то, что в некоторых регионах России сохраняются коронавирусные требования для посещения общественных мест и при заселении в гостиницы, спрос на отдых в сентябре в 2021 году – на уровне прошлого года", — уточнили в заявлении.Согласно результатам исследования, чаще всего наши соотечественники смотрят объявления о сдаче жилья в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии и на курортах Кавказских Минеральных Вод.Также в рейтинг попали Калининград, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Истра, Воронеж, Осташков, Волгоград, Казань и Нижний Новгород.В основном, согласно статистике, туристы бронируют отдых на срок от одной до 10 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 6 тысячи рублей в сутки. Уточняется, что дешевле всего отдохнуть в Пятигорске, дороже – в карельской Лахденпохье.

https://ria.ru/20210824/krym-1746875650.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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