https://ria.ru/20210824/otdykh-1746995445.html
Названы самые популярные направления для отдыха в России в сентябре
Названы самые популярные направления для отдыха в России в сентябре - РИА Новости, 24.08.2021
Названы самые популярные направления для отдыха в России в сентябре
Названы направления, популярные у российских туристов в сентябре, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса бронирования жилья TVIL.RU. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T12:53
2021-08-24T12:53
2021-08-24T12:53
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Названы направления, популярные у российских туристов в сентябре, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса бронирования жилья TVIL.RU."Несмотря на то, что в некоторых регионах России сохраняются коронавирусные требования для посещения общественных мест и при заселении в гостиницы, спрос на отдых в сентябре в 2021 году – на уровне прошлого года", — уточнили в заявлении.Согласно результатам исследования, чаще всего наши соотечественники смотрят объявления о сдаче жилья в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии и на курортах Кавказских Минеральных Вод.Также в рейтинг попали Калининград, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Истра, Воронеж, Осташков, Волгоград, Казань и Нижний Новгород.В основном, согласно статистике, туристы бронируют отдых на срок от одной до 10 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 6 тысячи рублей в сутки. Уточняется, что дешевле всего отдохнуть в Пятигорске, дороже – в карельской Лахденпохье.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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новости - туризм, туристы, россия, отдых в россии 2021 летом, воронеж, волгоград, туризм, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Названы направления, популярные у российских туристов в сентябре, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса бронирования жилья TVIL.RU.
"Несмотря на то, что в некоторых регионах России сохраняются коронавирусные требования для посещения общественных мест и при заселении в гостиницы, спрос на отдых в сентябре в 2021 году – на уровне прошлого года", — уточнили в заявлении.
Согласно результатам исследования, чаще всего наши соотечественники смотрят объявления о сдаче жилья в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии и на курортах Кавказских Минеральных Вод.
Также в рейтинг попали Калининград, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Истра, Воронеж, Осташков, Волгоград, Казань и Нижний Новгород.
В основном, согласно статистике, туристы бронируют отдых на срок от одной до 10 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 6 тысячи рублей в сутки. Уточняется, что дешевле всего отдохнуть в Пятигорске, дороже – в карельской Лахденпохье.