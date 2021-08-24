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Туризм
https://ria.ru/20210824/otdykh-1746995445.html
Названы самые популярные направления для отдыха в России в сентябре
Названы самые популярные направления для отдыха в России в сентябре - РИА Новости, 24.08.2021
Названы самые популярные направления для отдыха в России в сентябре
Названы направления, популярные у российских туристов в сентябре, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса бронирования жилья TVIL.RU. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T12:53
2021-08-24T12:53
туризм
новости - туризм
туристы
россия
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воронеж
волгоград
туризм
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Названы направления, популярные у российских туристов в сентябре, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса бронирования жилья TVIL.RU."Несмотря на то, что в некоторых регионах России сохраняются коронавирусные требования для посещения общественных мест и при заселении в гостиницы, спрос на отдых в сентябре в 2021 году – на уровне прошлого года", — уточнили в заявлении.Согласно результатам исследования, чаще всего наши соотечественники смотрят объявления о сдаче жилья в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии и на курортах Кавказских Минеральных Вод.Также в рейтинг попали Калининград, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Истра, Воронеж, Осташков, Волгоград, Казань и Нижний Новгород.В основном, согласно статистике, туристы бронируют отдых на срок от одной до 10 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 6 тысячи рублей в сутки. Уточняется, что дешевле всего отдохнуть в Пятигорске, дороже – в карельской Лахденпохье.
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новости - туризм, туристы, россия, отдых в россии 2021 летом, воронеж, волгоград, туризм, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь
12:53 24.08.2021
 

Названы самые популярные направления для отдыха в России в сентябре

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТуристы на территории Генуэзской крепости в Судаке
Туристы на территории Генуэзской крепости в Судаке - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Названы направления, популярные у российских туристов в сентябре, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса бронирования жилья TVIL.RU.
"Несмотря на то, что в некоторых регионах России сохраняются коронавирусные требования для посещения общественных мест и при заселении в гостиницы, спрос на отдых в сентябре в 2021 году – на уровне прошлого года", — уточнили в заявлении.
Согласно результатам исследования, чаще всего наши соотечественники смотрят объявления о сдаче жилья в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии и на курортах Кавказских Минеральных Вод.
Также в рейтинг попали Калининград, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Истра, Воронеж, Осташков, Волгоград, Казань и Нижний Новгород.
В основном, согласно статистике, туристы бронируют отдых на срок от одной до 10 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 6 тысячи рублей в сутки. Уточняется, что дешевле всего отдохнуть в Пятигорске, дороже – в карельской Лахденпохье.
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