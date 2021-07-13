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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210713/dostoprimechatelnosti-1741018671.html
Россияне назвали главные достопримечательности страны
Россияне назвали главные достопримечательности страны - РИА Новости, 13.07.2021
Россияне назвали главные достопримечательности страны
Россияне считают главными достопримечательностями страны Красную площадь, людей, а также природу и просторы России, говорится в исследовании онлайн-сервиса... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T06:46
2021-07-13T07:52
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байкал
москва
краснодар
пермь
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россияне считают главными достопримечательностями страны Красную площадь, людей, а также природу и просторы России, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось с 1 по 7 июля. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет. Оно проводилось среди жителей 320 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.В свою очередь 6% опрошенных считают главной достопримечательностью страны Санкт-Петербург, тогда как Москву - 4%. Помимо общего исследования, открытые опросы проходили и среди жителей городов-миллионников (по 1 тысяче респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов)."В Москве, Казани и Нижнем Новгороде главными достопримечательностями считают кремли. В Санкт-Петербурге - Эрмитаж. В Волгограде на первом месте - историко-патриотическое наследие Великой Отечественной войны. В Воронеже главной достопримечательностью считают памятник герою мультфильма - котенку с улицы Лизюкова", - добавляется в сообщении.В свою очередь жители Краснодара, Омска и Челябинска считают главными достопримечательностями городские парки, Красноярска - природный заповедник "Красноярские столбы", Перми, Ростова-на-Дону и Самары - набережные. Жители Новосибирска гордятся государственным академическим театром оперы и балета, Екатеринбурга - плотиной городского пруда на реке Исеть, Уфы - памятником Салавату Юлаеву.
https://ria.ru/20210305/dostoprimechatelnosti-1599981945.html
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россия, байкал, москва, краснодар, пермь
Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:46 13.07.2021 (обновлено: 07:52 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВид на Исторический музей и Кремль в Москве
Вид на Исторический музей и Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Россияне считают главными достопримечательностями страны Красную площадь, людей и природу

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россияне считают главными достопримечательностями страны Красную площадь, людей, а также природу и просторы России, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Исследование проводилось с 1 по 7 июля. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет. Оно проводилось среди жителей 320 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.
"Главной достопримечательностью страны россияне назвали Красную площадь (19%), 15% уверены, что самое замечательное в России - ее жители. Каждый десятый считает, что нам следует гордиться природой страны. Самое глубоководное озеро мира - Байкал - назвали главной достопримечательностью 8% россиян", - говорится в сообщении по итогам опроса.
В свою очередь 6% опрошенных считают главной достопримечательностью страны Санкт-Петербург, тогда как Москву - 4%. Помимо общего исследования, открытые опросы проходили и среди жителей городов-миллионников (по 1 тысяче респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов).
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"В Москве, Казани и Нижнем Новгороде главными достопримечательностями считают кремли. В Санкт-Петербурге - Эрмитаж. В Волгограде на первом месте - историко-патриотическое наследие Великой Отечественной войны. В Воронеже главной достопримечательностью считают памятник герою мультфильма - котенку с улицы Лизюкова", - добавляется в сообщении.
В свою очередь жители Краснодара, Омска и Челябинска считают главными достопримечательностями городские парки, Красноярска - природный заповедник "Красноярские столбы", Перми, Ростова-на-Дону и Самары - набережные. Жители Новосибирска гордятся государственным академическим театром оперы и балета, Екатеринбурга - плотиной городского пруда на реке Исеть, Уфы - памятником Салавату Юлаеву.
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