https://ria.ru/20210713/dostoprimechatelnosti-1741018671.html

Россияне назвали главные достопримечательности страны

Россияне назвали главные достопримечательности страны - РИА Новости, 13.07.2021

Россияне назвали главные достопримечательности страны

Россияне считают главными достопримечательностями страны Красную площадь, людей, а также природу и просторы России, говорится в исследовании онлайн-сервиса... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T06:46

2021-07-13T06:46

2021-07-13T07:52

туризм

россия

байкал

москва

краснодар

пермь

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россияне считают главными достопримечательностями страны Красную площадь, людей, а также природу и просторы России, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось с 1 по 7 июля. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет. Оно проводилось среди жителей 320 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.В свою очередь 6% опрошенных считают главной достопримечательностью страны Санкт-Петербург, тогда как Москву - 4%. Помимо общего исследования, открытые опросы проходили и среди жителей городов-миллионников (по 1 тысяче респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов)."В Москве, Казани и Нижнем Новгороде главными достопримечательностями считают кремли. В Санкт-Петербурге - Эрмитаж. В Волгограде на первом месте - историко-патриотическое наследие Великой Отечественной войны. В Воронеже главной достопримечательностью считают памятник герою мультфильма - котенку с улицы Лизюкова", - добавляется в сообщении.В свою очередь жители Краснодара, Омска и Челябинска считают главными достопримечательностями городские парки, Красноярска - природный заповедник "Красноярские столбы", Перми, Ростова-на-Дону и Самары - набережные. Жители Новосибирска гордятся государственным академическим театром оперы и балета, Екатеринбурга - плотиной городского пруда на реке Исеть, Уфы - памятником Салавату Юлаеву.

https://ria.ru/20210305/dostoprimechatelnosti-1599981945.html

https://ria.ru/20210620/pskov-1737576063.html

россия

байкал

москва

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, байкал, москва, краснодар, пермь