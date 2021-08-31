https://ria.ru/20210831/kazakhstan-1748051401.html

В Совфеде призвали власти Казахстана пресекать нападки на русский язык

В Совфеде призвали власти Казахстана пресекать нападки на русский язык - РИА Новости, 31.08.2021

В Совфеде призвали власти Казахстана пресекать нападки на русский язык

Власти Казахстана должны жестко реагировать на заявления радикалов, угрожающих расправой защитникам русского языка, заявил РИА Новости во вторник член... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T18:01

2021-08-31T18:01

2021-08-31T18:07

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казахстан

совет федерации рф

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россия

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Власти Казахстана должны жестко реагировать на заявления радикалов, угрожающих расправой защитникам русского языка, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Сергей Цеков."Российская сторона реагирует на подобные проявления, мы говорим о недопустимости радикальных заявлений в адрес русского языка и русскоязычных граждан", - сказал парламентарий.По его словам, в настоящее время "прежде всего, мы должны ждать реакции от руководства Казахстана, оно должно жестко пресекать радикальные заявления в адрес защитников русского языка". Он отметил, что нарушение прав русскоязычных граждан в Казахстане, как ранее и в Киргизии, если не пресекать эту негативную тенденцию, может навредить двусторонним отношениям государств.Цеков также отметил, что на появившиеся ранее в соцсетях ролики, где притесняют русскоязычных граждан, казахские власти отреагировали адекватно. У самих же радикалов главная задача – "привлечь к себе внимание", полагает он.Сенатор также напомнил, что в России за разжигание межнациональной розни предусмотрены жесткие меры ответственности, вплоть до уголовной.

https://ria.ru/20210812/kazakhstan-1745462343.html

https://ria.ru/20210816/rusofobiya-1745686556.html

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в мире, казахстан, совет федерации рф, сергей цеков, русский язык в мире, россия