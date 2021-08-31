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Лучшие фото РИА Новости, август 2021 года
Лучшие фото РИА Новости, август 2021 года - РИА Новости, 31.08.2021
Лучшие фото РИА Новости, август 2021 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 31.08.2021
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фото
олимпийские игры
технологии
армия
отдых
море
казань
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
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токио
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11:32 31.08.2021 (обновлено: 23:35 31.08.2021)
 

Лучшие фото РИА Новости, август 2021 года

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Сирийский экипаж на Т-72Б3 во время индивидуальной гонки "Танкового биатлона — 2021" в Подмосковье.

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Сирии во время индивидуальной гонки в соревнованиях танковых экипажей на международном конкурсе Танковый биатлон-2021 на полигоне Алабино
1 из 35

Сирийский экипаж на Т-72Б3 во время индивидуальной гонки "Танкового биатлона — 2021" в Подмосковье.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Финалистки конкурса Miss Maxim 2021.

Участницы финала конкурса Miss Maxim-2021 в Москве
2 из 35

Финалистки конкурса Miss Maxim 2021.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Талибы (движение "Талибан" запрещено в России как террористическое) в Кабуле.

Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
3 из 35

Талибы (движение "Талибан" запрещено в России как террористическое) в Кабуле.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Участники полумарафона "Северная столица" в Санкт-Петербурге.

Участники полумарафона Северная столица в Санкт-Петербурге
4 из 35

Участники полумарафона "Северная столица" в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Народная игра "Лапоть" на межрегиональном фестивале UenFest в Татарстане.

Участники игры Лапоть во время межрегионального фестиваля традиционных игр народов UenFest в парке Дубрава в селе Большие Кайбицы Республики Татарстан
5 из 35

Народная игра "Лапоть" на межрегиональном фестивале UenFest в Татарстане.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАниматоры рассматривают робота-паука на фестивале науки и технологий Geek Picnic в Москве.
Аниматоры рассматривают робота-паука на фестивале науки и технологий Geek Picnic в Москве
6 из 35
Аниматоры рассматривают робота-паука на фестивале науки и технологий Geek Picnic в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушки прыгают в Черное море в Ялте.
Девушки прыгают в Черное море в Ялте
7 из 35
Девушки прыгают в Черное море в Ялте.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Российские гимнастки выполняют упражнение с тремя обручами и двумя парами булав в финале соревнований групп на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.

Российские спортсменки выполняют упражнения с тремя обручами и двумя парами булав в финале соревнований групп на XXXII летних Олимпийских играх в Токио
8 из 35

Российские гимнастки выполняют упражнение с тремя обручами и двумя парами булав в финале соревнований групп на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Работа Смиловичской валяльно-войлочной фабрики под Минском.

Сотрудник во время работы на Смиловичской валяльно-войлочной фабрике под Минском
9 из 35

Работа Смиловичской валяльно-войлочной фабрики под Минском.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на набережной в крымском курортном поселке Николаевка.

Отдыхающие на набережной в курортном поселке Николаевка в Крыму
10 из 35

Отдыхающие на набережной в крымском курортном поселке Николаевка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчастники военно-спортивной игры "Гонка героев" во время прохождения полосы препятствий.
Участники военно-спортивной игры Гонка героев во время прохождения полосы препятствий
11 из 35
Участники военно-спортивной игры "Гонка героев" во время прохождения полосы препятствий.
© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Сотрудники ФБУ "Авиалесоохрана" на месте тушения пожара около поселка Сосновый Бор в Марий Эл.

Сотрудники ФБУ Авиалесоохрана на месте тушения лесного пожара около поселка Сосновый бор в Республике Марий Эл
12 из 35

Сотрудники ФБУ "Авиалесоохрана" на месте тушения пожара около поселка Сосновый Бор в Марий Эл.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУчастники крестного хода с иконой Всемилостивого Спаса в городе Тутаеве Ярославской области.
Крестный ход с иконой Всемилостивого Спаса
13 из 35
Участники крестного хода с иконой Всемилостивого Спаса в городе Тутаеве Ярославской области.
© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
14 из 35

Встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель в Кремле.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Джанджира Паньятиб из Таиланда в финале соревнований по прыжкам в длину среди женщин в классе T11 на XVI летних Паралимпийских играх.

Джанджира Паньятиб (Тайланд) в финале соревнований по прыжкам в длину среди женщин в классе T11 на XVI летних Паралимпийских играх
15 из 35

Джанджира Паньятиб из Таиланда в финале соревнований по прыжкам в длину среди женщин в классе T11 на XVI летних Паралимпийских играх.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Китайские военнослужащие проходят полосу препятствий в конкурсе "Морской десант" на Армейских международных играх во Владивостоке.

Военнослужащие армии Китая на полосе препятствий конкурса Морской десант в рамках Армейских международных игр АрМИ-2021 во Владивостоке
16 из 35

Китайские военнослужащие проходят полосу препятствий в конкурсе "Морской десант" на Армейских международных играх во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке "Краснодар".
Отдыхающие в парке Краснодар
17 из 35
Отдыхающие в парке "Краснодар".
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТанцевальная группа выступает на Арбате.
Танцевальная группа выступает на Арбате
18 из 35
Танцевальная группа выступает на Арбате.
© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Белая медведица Урсула в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей".

Белая медведица Урсула в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
19 из 35

Белая медведица Урсула в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей".

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Празднование Дня ВДВ в Москве.

Празднование Дня ВДВ в Москве
20 из 35

Празднование Дня ВДВ в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев

Певица и лидер группы All See Band Ольга Синяева выступает на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party — 2021 в Крыму.

Певица и лидер группы All See Band Ольга Синяева выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму.
21 из 35

Певица и лидер группы All See Band Ольга Синяева выступает на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party — 2021 в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Игрок испанской сборной Чики в матче группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу между сборными командами Испании и ОАЭ.

Игрок сборной Испании Чики в матче группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу 2021 между сборными командами Испании и ОАЭ
22 из 35

Игрок испанской сборной Чики в матче группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу между сборными командами Испании и ОАЭ.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Надежда Макрогузова в матче 1/8 финала соревнований по пляжному волейболу против Тины Граудини и Анастасии Кравченок на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.

Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Надежда Макрогузова в матче 1/8 финала соревнований по пляжному волейболу среди женщин против Тины Граудини и Анастасии Кравченок (Латвия) на XXXII летних Олимпийских играх в Токио
23 из 35

Надежда Макрогузова в матче 1/8 финала соревнований по пляжному волейболу против Тины Граудини и Анастасии Кравченок на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Девушка на подтопленной ливнями автобусной остановке в Керчи.

Девушка на подтопленной автобусной остановке в результате ливневых дождей улице в Керчи
24 из 35

Девушка на подтопленной ливнями автобусной остановке в Керчи.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Уборка урожая пшеницы в окрестностях села Солгон Красноярского края.

Уборка урожая пшеницы на поле АО Солгон в окрестностях села Солгон Красноярского края
25 из 35

Уборка урожая пшеницы в окрестностях села Солгон Красноярского края.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Девушка у вертолета Ми-8 на открытой экспозиционной площадке международного военно-технического форума "Армия-2021".

Девушка у вертолета Ми-8, представленного на открытой экспозиционной площадке Конгрессно-выставочного центра Патриот в рамках международного военно-технического форума Армия-2021
26 из 35

Девушка у вертолета Ми-8 на открытой экспозиционной площадке международного военно-технического форума "Армия-2021".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Участники авиационной группы высшего пилотажа "Первый полет" во время летной программы на VII международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

Участники авиационной группы высшего пилотажа Первый полёт во время летной программы в рамках VII Международного военно-технического форума Армия-2021
27 из 35

Участники авиационной группы высшего пилотажа "Первый полет" во время летной программы на VII международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Актеры в сцене из спектакля под открытым небом "О чем поют деревья" в парке имени Горького в Казани. Постановка объединила четыре сказки: удмуртскую "Красавица береза", чувашскую "Юман-батыр", мордовскую "Дуболго Пичай" и марийскую "Волшебный меч".

Актеры в сцене из спектакля под открытым небом О чем поют деревья в парке имени Горького в Казани
28 из 35

Актеры в сцене из спектакля под открытым небом "О чем поют деревья" в парке имени Горького в Казани. Постановка объединила четыре сказки: удмуртскую "Красавица береза", чувашскую "Юман-батыр", мордовскую "Дуболго Пичай" и марийскую "Волшебный меч".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчастники военно-спортивной игры "Гонка героев" во время прохождения полосы препятствий.
Участники военно-спортивной игры Гонка героев во время прохождения полосы препятствий
29 из 35
Участники военно-спортивной игры "Гонка героев" во время прохождения полосы препятствий.
© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Салют на торжественной церемонии открытия XIV международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.

Салют на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
30 из 35

Салют на торжественной церемонии открытия XIV международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Силуэты танцовщиц и танцоров в окнах Дома офицеров на проспекте Мира в центре Красноярска.

Силуэты танцовщиц и танцоров в окнах Дома офицеров на проспекте Мира в центре Красноярска
31 из 35

Силуэты танцовщиц и танцоров в окнах Дома офицеров на проспекте Мира в центре Красноярска.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.
Отдых горожан на набережной Спортивной гавани во Владивостоке
32 из 35
Отдыхающие на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанк

Участники фестиваля воздухоплавания "Приволжская фиеста" в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

Участники фестиваля воздухоплавания Приволжская Фиеста в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода
33 из 35

Участники фестиваля воздухоплавания "Приволжская фиеста" в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВитрина с манекенами на Тверской улице в Москве.
Витрина с манекенами на Тверской улице в Москве
34 из 35
Витрина с манекенами на Тверской улице в Москве.
© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Горожане у московского международного делового центра "Москва-Сити".

Люди у Московского международного делового центра Москва-Сити (ММДЦ)
35 из 35

Горожане у московского международного делового центра "Москва-Сити".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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