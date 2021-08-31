Лучшие фото РИА Новости, август 2021 года
Сирийский экипаж на Т-72Б3 во время индивидуальной гонки "Танкового биатлона — 2021" в Подмосковье.
Сирийский экипаж на Т-72Б3 во время индивидуальной гонки "Танкового биатлона — 2021" в Подмосковье.
Финалистки конкурса Miss Maxim 2021.
Талибы (движение "Талибан" запрещено в России как террористическое) в Кабуле.
Талибы (движение "Талибан" запрещено в России как террористическое) в Кабуле.
Участники полумарафона "Северная столица" в Санкт-Петербурге.
Участники полумарафона "Северная столица" в Санкт-Петербурге.
Народная игра "Лапоть" на межрегиональном фестивале UenFest в Татарстане.
Народная игра "Лапоть" на межрегиональном фестивале UenFest в Татарстане.
Российские гимнастки выполняют упражнение с тремя обручами и двумя парами булав в финале соревнований групп на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.
Российские гимнастки выполняют упражнение с тремя обручами и двумя парами булав в финале соревнований групп на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.
Работа Смиловичской валяльно-войлочной фабрики под Минском.
Работа Смиловичской валяльно-войлочной фабрики под Минском.
Отдыхающие на набережной в крымском курортном поселке Николаевка.
Отдыхающие на набережной в крымском курортном поселке Николаевка.
Сотрудники ФБУ "Авиалесоохрана" на месте тушения пожара около поселка Сосновый Бор в Марий Эл.
Сотрудники ФБУ "Авиалесоохрана" на месте тушения пожара около поселка Сосновый Бор в Марий Эл.
Встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель в Кремле.
Встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель в Кремле.
Джанджира Паньятиб из Таиланда в финале соревнований по прыжкам в длину среди женщин в классе T11 на XVI летних Паралимпийских играх.
Джанджира Паньятиб из Таиланда в финале соревнований по прыжкам в длину среди женщин в классе T11 на XVI летних Паралимпийских играх.
Китайские военнослужащие проходят полосу препятствий в конкурсе "Морской десант" на Армейских международных играх во Владивостоке.
Китайские военнослужащие проходят полосу препятствий в конкурсе "Морской десант" на Армейских международных играх во Владивостоке.
Белая медведица Урсула в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей".
Белая медведица Урсула в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей".
Празднование Дня ВДВ в Москве.
Певица и лидер группы All See Band Ольга Синяева выступает на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party — 2021 в Крыму.
Певица и лидер группы All See Band Ольга Синяева выступает на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party — 2021 в Крыму.
Игрок испанской сборной Чики в матче группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу между сборными командами Испании и ОАЭ.
Игрок испанской сборной Чики в матче группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу между сборными командами Испании и ОАЭ.
Надежда Макрогузова в матче 1/8 финала соревнований по пляжному волейболу против Тины Граудини и Анастасии Кравченок на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.
Надежда Макрогузова в матче 1/8 финала соревнований по пляжному волейболу против Тины Граудини и Анастасии Кравченок на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.
Девушка на подтопленной ливнями автобусной остановке в Керчи.
Девушка на подтопленной ливнями автобусной остановке в Керчи.
Уборка урожая пшеницы в окрестностях села Солгон Красноярского края.
Уборка урожая пшеницы в окрестностях села Солгон Красноярского края.
Девушка у вертолета Ми-8 на открытой экспозиционной площадке международного военно-технического форума "Армия-2021".
Девушка у вертолета Ми-8 на открытой экспозиционной площадке международного военно-технического форума "Армия-2021".
Участники авиационной группы высшего пилотажа "Первый полет" во время летной программы на VII международном военно-техническом форуме "Армия-2021".
Участники авиационной группы высшего пилотажа "Первый полет" во время летной программы на VII международном военно-техническом форуме "Армия-2021".
Актеры в сцене из спектакля под открытым небом "О чем поют деревья" в парке имени Горького в Казани. Постановка объединила четыре сказки: удмуртскую "Красавица береза", чувашскую "Юман-батыр", мордовскую "Дуболго Пичай" и марийскую "Волшебный меч".
Актеры в сцене из спектакля под открытым небом "О чем поют деревья" в парке имени Горького в Казани. Постановка объединила четыре сказки: удмуртскую "Красавица береза", чувашскую "Юман-батыр", мордовскую "Дуболго Пичай" и марийскую "Волшебный меч".
Салют на торжественной церемонии открытия XIV международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.
Салют на торжественной церемонии открытия XIV международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.
Силуэты танцовщиц и танцоров в окнах Дома офицеров на проспекте Мира в центре Красноярска.
Силуэты танцовщиц и танцоров в окнах Дома офицеров на проспекте Мира в центре Красноярска.
Участники фестиваля воздухоплавания "Приволжская фиеста" в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода.
Участники фестиваля воздухоплавания "Приволжская фиеста" в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода.
Горожане у московского международного делового центра "Москва-Сити".
Горожане у московского международного делового центра "Москва-Сити".