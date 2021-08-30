https://ria.ru/20210830/lavrov-1747842650.html
Лавров сравнил нападки на Сталина с атакой на всю историю Второй мировой
Лавров сравнил нападки на Сталина с атакой на всю историю Второй мировой - РИА Новости, 30.08.2021
Лавров сравнил нападки на Сталина с атакой на всю историю Второй мировой
Нападки на Иосифа Сталина как на "главного злодея" в контексте его деятельности до, во время и после Великой Отечественной войны, это часть атаки на прошлое... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T15:12
2021-08-30T15:12
2021-08-30T19:27
общество
волгоградская область
иосиф сталин (джугашвили)
сергей лавров
великая отечественная война (1941-1945)
сталинградская битва (1942-1943)
россия
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ВОЛГОГРАД, 30 авг — РИА Новости. Нападки на Иосифа Сталина как на "главного злодея" в контексте его деятельности до, во время и после Великой Отечественной войны, это часть атаки на прошлое страны и на итоги Второй мировой, считает министр иностранных дел Сергей Лавров.Такое заявление глава МИД сделал на церемонии торжественной передачи знамен воинских частей, участвовавших в Сталинградской битве, музею этого сражения в Волгограде. Также Лавров вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым возложил цветы к мемориалу "Пантеон славы" и к Могиле Неизвестного Солдата.На встрече с ветеранами глава МИД выразил мнение, что историю "нельзя трогать" и надо ее беречь.Он добавил, что сейчас активно развивается движение поисковиков, которые занимаются сложнейшей работой.В свою очередь, губернатор Бочаров отметил, что состоявшееся мероприятие — это "один из шагов по сохранению исторической памяти".Владимир Путин 22 августа поддержал инициативу Лаврова учредить в России День поисковика и предложил обсудить ее после окончания избирательной кампании.Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) — одно из крупнейших сражений Второй мировой войны, переломившее ее ход.
https://ria.ru/20210723/stalingrad-1742602111.html
https://ria.ru/20210524/stalin-1733580471.html
https://ria.ru/20210717/stalingrad-1740942311.html
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общество, волгоградская область, иосиф сталин (джугашвили), сергей лавров, великая отечественная война (1941-1945), сталинградская битва (1942-1943), россия
15:12 30.08.2021 (обновлено: 19:27 30.08.2021)
Лавров сравнил нападки на Сталина с атакой на всю историю Второй мировой
Глава МИД Лавров: нападки на Сталина стали частью атаки на итоги всей Второй мировой войны