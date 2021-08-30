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В Киеве осознают невозможность вернуть Крым, заявили в Совфеде
В Киеве осознают невозможность вернуть Крым, заявили в Совфеде - РИА Новости, 30.08.2021
В Киеве осознают невозможность вернуть Крым, заявили в Совфеде
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что украинские политики, предлагая различные нереалистичные сценарии... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T11:25
2021-08-30T11:25
политика
украина
республика крым
совет федерации рф
сергей цеков
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что украинские политики, предлагая различные нереалистичные сценарии возвращения контроля над Крымом, тем самым признают, что полуостров стал частью России навечно.Ранее бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый рассказал о двух способах добиться "возвращения" Крыма в состав страны. Первый сценарий, отметил он, мог бы привести к "развалу России" и сыграть на руку украинской стороне, однако Запад, по его словам, оказался неспособен его реализовать, а Россия оказалась более устойчивой. Второй сценарий состоит в создании успешного украинского государства для того, чтобы все регионы России захотели присоединиться к Украине, добавил Чалый."Это все какие-то неразумные и нереалистичные измышления. Во-первых, Россия будет только крепнуть как великое государство, а вот Украина без России никогда не станет самодостаточной. Подобными сценариями в Киеве фактически признают, что Крым вернулся в состав России навечно", - сказал РИА Новости Цеков.
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украина
республика крым
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политика, украина, республика крым, совет федерации рф, сергей цеков, россия
11:25 30.08.2021
 
В Киеве осознают невозможность вернуть Крым, заявили в Совфеде

Сенатор Цеков: в Киеве фактически признают, что Крым в составе России навечно

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что украинские политики, предлагая различные нереалистичные сценарии возвращения контроля над Крымом, тем самым признают, что полуостров стал частью России навечно.
Ранее бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый рассказал о двух способах добиться "возвращения" Крыма в состав страны. Первый сценарий, отметил он, мог бы привести к "развалу России" и сыграть на руку украинской стороне, однако Запад, по его словам, оказался неспособен его реализовать, а Россия оказалась более устойчивой. Второй сценарий состоит в создании успешного украинского государства для того, чтобы все регионы России захотели присоединиться к Украине, добавил Чалый.
"Это все какие-то неразумные и нереалистичные измышления. Во-первых, Россия будет только крепнуть как великое государство, а вот Украина без России никогда не станет самодостаточной. Подобными сценариями в Киеве фактически признают, что Крым вернулся в состав России навечно", - сказал РИА Новости Цеков.
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ПолитикаУкраинаРеспублика КрымСовет Федерации РФСергей ЦековРоссия
 
 
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