https://ria.ru/20210828/shoygu-1747654230.html

Шойгу оценил действия ОДКБ на фоне угрозы из Афганистана

Шойгу оценил действия ОДКБ на фоне угрозы из Афганистана - РИА Новости, 28.08.2021

Шойгу оценил действия ОДКБ на фоне угрозы из Афганистана

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу назвал правильными предупреждающие действия стран ОДКБ на фоне угрозы из Афганистана и выступил за дальнейшее... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T14:40

2021-08-28T14:40

2021-08-28T14:40

захват власти в афганистане талибами

таджикистан

узбекистан

афганистан

сергей шойгу

одкб

россия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу назвал правильными предупреждающие действия стран ОДКБ на фоне угрозы из Афганистана и выступил за дальнейшее развитие военного сотрудничества в рамках организации, сообщает в субботу российское ведомство."События в Афганистане, всё, что там происходит, как раз дали нам понять, что мы все делаем правильно в части ОДКБ", - сказал Шойгу накануне на встрече в Казани с представителями региональных СМИ.Министр отметил, что, когда начали развиваться события в Афганистане, страны ОДКБ начали совместные учения, том числе Россия провела совестные манёвры с Таджикистаном и Узбекистаном на границе с Афганистаном. А также учения, где участниками стали три страны ОДКБ - Таджикистан, Узбекистан и России."Мы, естественно, в полном контакте с членами ОДКБ по Афганистану... Поэтому наше взаимодействие в рамках ОДКБ должно укрепляться", - подчеркнул Шойгу, слова которого приведены в сообщении военного ведомства.Он отметил, что ситуация в Афганистане чревата переходом боевиков в страны ОДКБ, также угрозу представляет наркотрафик. "И, конечно нам бы не хотелось, чтобы на наши территории, территории стран ОДКБ, все это перешло и переползло", - отметил Шойгу.Поэтому, сказал он, программа по перевооружению вооружённых сил Таджикистана, Киргизии и Казахстана будет продолжена."Нам бы хотелось в конце концов, чтобы там наступила стабильность, чтобы сформировалось коалиционное правительство, чтобы туда вошли все народы, которые населяют Афганистан, и там действительно наступило в конце концов спокойствие", - заключил министр.

https://ria.ru/20210827/rubezhi-1747527728.html

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таджикистан, узбекистан, афганистан, сергей шойгу, одкб, россия