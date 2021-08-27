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В Совфеде не поддержали идею отказаться от МРОТ
В Совфеде не поддержали идею отказаться от МРОТ - РИА Новости, 27.08.2021
В Совфеде не поддержали идею отказаться от МРОТ
Многие развитые страны мира сохранили минимальный размер оплаты труда (МРОТ) как экономический показатель, прожиточный минимум больше говорит о доходах граждан, РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T14:45
2021-08-27T14:45
общество
совет федерации рф
валерий рязанский
мрот
россия
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Многие развитые страны мира сохранили минимальный размер оплаты труда (МРОТ) как экономический показатель, прожиточный минимум больше говорит о доходах граждан, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.Ранее депутат Николай Арефьев предложил отказаться от МРОТ и ориентироваться только на прожиточный минимум.По его словам, минимальная зарплата – это инструмент влияния государства на сферу оплаты труда в целом.Кроме того, добавил Рязанский, "МРОТ и прожиточный минимум – это разные показатели". По его словам, прожиточный минимум – это показатель доходов семьи. "Например, в семье два инвалида, они получают пособия, и соответственно из этого рассчитывается их прожиточный минимум. И при чем здесь МРОТ?" - привел пример парламентарий.По мнению Рязанского, такой показатель, как МРОТ, нужно сохранить. При этом минимальный размер оплаты труда должен расти более быстрыми темпами, задавая хороший темп экономическому развитию в целом. В то же время, Рязанский предупредил, что подобный рост должен быть плавным. "Сейчас звучат разные предложения, в том числе повысить МРОТ до 20 тысяч рублей. Но для многих небольших предприятий это будет непосильная ноша", - заключил он.
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общество, совет федерации рф, валерий рязанский, мрот, россия
14:45 27.08.2021
 
В Совфеде не поддержали идею отказаться от МРОТ

Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Рязанский: я бы не стал отказываться от МРОТ

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Многие развитые страны мира сохранили минимальный размер оплаты труда (МРОТ) как экономический показатель, прожиточный минимум больше говорит о доходах граждан, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Ранее депутат Николай Арефьев предложил отказаться от МРОТ и ориентироваться только на прожиточный минимум.
"Международный опыт подсказывает, что нижний порог оплаты труда, он может называться, как МРОТ или почасовая оплата, существует во многих странах мира. В частности, это понятие применяется в Великобритании, Германии, США, Японии", - сказал законодатель.
По его словам, минимальная зарплата – это инструмент влияния государства на сферу оплаты труда в целом.
Кроме того, добавил Рязанский, "МРОТ и прожиточный минимум – это разные показатели". По его словам, прожиточный минимум – это показатель доходов семьи. "Например, в семье два инвалида, они получают пособия, и соответственно из этого рассчитывается их прожиточный минимум. И при чем здесь МРОТ?" - привел пример парламентарий.
По мнению Рязанского, такой показатель, как МРОТ, нужно сохранить. При этом минимальный размер оплаты труда должен расти более быстрыми темпами, задавая хороший темп экономическому развитию в целом. В то же время, Рязанский предупредил, что подобный рост должен быть плавным. "Сейчас звучат разные предложения, в том числе повысить МРОТ до 20 тысяч рублей. Но для многих небольших предприятий это будет непосильная ноша", - заключил он.
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ОбществоСовет Федерации РФВалерий РязанскийМРОТРоссия
 
 
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