https://ria.ru/20210827/mrot-1747527051.html

В Совфеде не поддержали идею отказаться от МРОТ

В Совфеде не поддержали идею отказаться от МРОТ - РИА Новости, 27.08.2021

В Совфеде не поддержали идею отказаться от МРОТ

Многие развитые страны мира сохранили минимальный размер оплаты труда (МРОТ) как экономический показатель, прожиточный минимум больше говорит о доходах граждан, РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T14:45

2021-08-27T14:45

2021-08-27T14:45

общество

совет федерации рф

валерий рязанский

мрот

россия

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Многие развитые страны мира сохранили минимальный размер оплаты труда (МРОТ) как экономический показатель, прожиточный минимум больше говорит о доходах граждан, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.Ранее депутат Николай Арефьев предложил отказаться от МРОТ и ориентироваться только на прожиточный минимум.По его словам, минимальная зарплата – это инструмент влияния государства на сферу оплаты труда в целом.Кроме того, добавил Рязанский, "МРОТ и прожиточный минимум – это разные показатели". По его словам, прожиточный минимум – это показатель доходов семьи. "Например, в семье два инвалида, они получают пособия, и соответственно из этого рассчитывается их прожиточный минимум. И при чем здесь МРОТ?" - привел пример парламентарий.По мнению Рязанского, такой показатель, как МРОТ, нужно сохранить. При этом минимальный размер оплаты труда должен расти более быстрыми темпами, задавая хороший темп экономическому развитию в целом. В то же время, Рязанский предупредил, что подобный рост должен быть плавным. "Сейчас звучат разные предложения, в том числе повысить МРОТ до 20 тысяч рублей. Но для многих небольших предприятий это будет непосильная ноша", - заключил он.

https://ria.ru/20210720/indeksatsiya-1742068325.html

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общество, совет федерации рф, валерий рязанский, мрот, россия