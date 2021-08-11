https://ria.ru/20210811/mrot-1745276151.html
Депутаты Госдумы предложили повысить МРОТ до 20 тысяч рублей
Депутаты Госдумы предложили повысить МРОТ до 20 тысяч рублей - РИА Новости, 11.08.2021
Депутаты Госдумы предложили повысить МРОТ до 20 тысяч рублей
Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов в среду намерены внести в Госдуму законопроект, устанавливающий с 1 января 2022 года МРОТ в размере 20 тысяч... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T00:12
2021-08-11T00:12
2021-08-11T04:57
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов в среду намерены внести в Госдуму законопроект, устанавливающий с 1 января 2022 года МРОТ в размере 20 тысяч рублей в месяц. Текст документа опубликован в Telegram-канале одного из авторов инициативы, главы комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.Авторы инициативы выступают за установление МРОТ с 1 января 2022 года в сумме 20 тысяч рублей в месяц, "что составляет около 150% искусственно заниженной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ".Парламентарии напомнили, что с 1 января 2021 года введен новый механизм ежегодного установления МРОТ и прожиточного минимума, по которому соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%, соотношение прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за предыдущий год - в размере 44,2%. Однако, по мнению авторов документа, такой способ не привел к существенному увеличению МРОТ - с начала текущего года МРОТ вырос на 5,5% и составил 12 792 рубля в месяц против 12 130 рублей в 2019 году.Также отмечается, что, по данным Минтруда России, в 2022 году МРОТ планируется повысить на 6,4% и установить в сумме 13 617 рублей. При этом работника, получающего зарплату на уровне МРОТ, формально нельзя будет отнести к "работающему бедному", поскольку МРОТ будет выше прожиточного минимума, который на 2022 год на душу населения составит 11 950 рублей, для трудоспособного населения – 13 026 рублей, однако после уплаты с этой суммы подоходного налога в размере 13% работник получит на руки за полный месяц работы 11 847 рублей.Как указано в пояснительной записке, принятие законопроекта позволит вывести из бедности и нищеты значительное число россиян, уменьшить дифференциацию в доходах населения, снизить социальную напряженность, обеспечить рост совокупного спроса, и, как следствие, развитие отраслей экономики, ориентированных на внутренний рынок. Кроме этого, уточняется в тексте, вырастут поступления в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды.Вступление в силу данного закона предполагается с 1 января 2022 года.
https://ria.ru/20210724/obschestvo-1742685103.html
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общество, госдума рф, лдпр, ярослав нилов, россия
00:12 11.08.2021 (обновлено: 04:57 11.08.2021)
Депутаты Госдумы предложили повысить МРОТ до 20 тысяч рублей
Депутаты Госдумы предложили повысить с 1 января 2022 года МРОТ до 20 тысяч рублей
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Депутаты от фракции ЛДПР
и сенатор Сергей Леонов в среду намерены внести в Госдуму
законопроект, устанавливающий с 1 января 2022 года МРОТ в размере 20 тысяч рублей в месяц. Текст документа опубликован в Telegram-канале одного из авторов инициативы, главы комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова
.
Авторы инициативы выступают за установление МРОТ с 1 января 2022 года в сумме 20 тысяч рублей в месяц, "что составляет около 150% искусственно заниженной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ".
Парламентарии напомнили, что с 1 января 2021 года введен новый механизм ежегодного установления МРОТ и прожиточного минимума, по которому соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%, соотношение прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за предыдущий год - в размере 44,2%. Однако, по мнению авторов документа, такой способ не привел к существенному увеличению МРОТ - с начала текущего года МРОТ вырос на 5,5% и составил 12 792 рубля в месяц против 12 130 рублей в 2019 году.
"Причиной является, во-первых, выбранное соотношение с медианной зарплатой в 42%, что ниже, чем в странах Евросоюза, где используется такой же показатель и указанное соотношение установлено на уровне не менее 50%, во-вторых, низкий уровень самой медианной зарплаты (30 457 рублей в 2019 году), отличающейся от средней зарплаты по стране (42 263 рубля) вследствие недопустимо высокой дифференциации доходов населения, не сокращающейся многие годы в результате проводимой правительством целенаправленной политики сдерживания роста МРОТ", - говорится в пояснительной записке.
Также отмечается, что, по данным Минтруда России
, в 2022 году МРОТ планируется повысить на 6,4% и установить в сумме 13 617 рублей. При этом работника, получающего зарплату на уровне МРОТ, формально нельзя будет отнести к "работающему бедному", поскольку МРОТ будет выше прожиточного минимума, который на 2022 год на душу населения составит 11 950 рублей, для трудоспособного населения – 13 026 рублей, однако после уплаты с этой суммы подоходного налога в размере 13% работник получит на руки за полный месяц работы 11 847 рублей.
Как указано в пояснительной записке, принятие законопроекта позволит вывести из бедности и нищеты значительное число россиян, уменьшить дифференциацию в доходах населения, снизить социальную напряженность, обеспечить рост совокупного спроса, и, как следствие, развитие отраслей экономики, ориентированных на внутренний рынок. Кроме этого, уточняется в тексте, вырастут поступления в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды.
Вступление в силу данного закона предполагается с 1 января 2022 года.