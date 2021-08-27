https://ria.ru/20210827/mrot-1747453621.html

В России предложили отменить МРОТ

В России предложили отменить МРОТ - РИА Новости, 27.08.2021

В России предложили отменить МРОТ

России следует отказаться от минимального размера оплаты труда, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике,... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T08:46

2021-08-27T08:46

2021-08-27T10:28

общество

николай арефьев

госдума рф

лдпр

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В России хотят отменить МРОТ

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. России следует отказаться от минимального размера оплаты труда, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев. Такое мнение он высказал в беседе с Ura.ru.Он подчеркнул, что оплата труда при любых обстоятельствах должна быть на уровне или выше прожиточного минимума. И ориентироваться целесообразно именно на этот показатель, считает депутат.Арефьев добавил, что сейчас к МРОТ привязаны многие налоги и штрафы, а это "больше вредит, чем придает пользы"."Я бы МРОТ отвязал от всех других параметров", — заключил он.С 1 января действует механизм, по которому размер МРОТ должен составлять 42 процента от медианной зарплаты, а прожиточный минимум — 44,2 процента от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. С начала года МРОТ установлен в размере 12 792 рубля в месяц.В начале августа депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2022 года — до 20 тысяч рублей в месяц.

https://ria.ru/20210611/mrot-1736687274.html

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общество, николай арефьев, госдума рф, лдпр