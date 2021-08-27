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США манипулируют общественным мнением через СМИ-иноагентов, заявил Климов
США манипулируют общественным мнением через СМИ-иноагентов, заявил Климов - РИА Новости, 27.08.2021
США манипулируют общественным мнением через СМИ-иноагентов, заявил Климов
Российский закон о СМИ-иноагентах крайне либеральный, он предусматривает маркировку, но не требует закрывать издания или вводить цензуру против соответствующих... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T17:55
2021-08-27T17:55
общество
сша
андрей климов
госдума рф
совет федерации рф
принятие закона о сми-иноагентах
россия
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Российский закон о СМИ-иноагентах крайне либеральный, он предусматривает маркировку, но не требует закрывать издания или вводить цензуру против соответствующих средств массовой информации, заявил РИА Новости в пятницу глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее в Госдуме представители КПРФ высказались за смягчение закона о СМИ-иноагентах, подчеркнув недопустимость ограничительных мер."Позиция некоторых представителей партии КПРФ понятна", - сказал Климов. По словам сенатора, коммунисты критиковали проекты об иноагентах, когда он докладывал о них в Госдуме."Что касается самого закона о СМИ-иноагентах, он крайне либерален. Единственное, что необходимо сделать СМИ, получающему соответствующую регистрацию, это маркировать свою продукцию... Мы никого не запрещаем, цензуру не вводим, это запрещено по Конституции", - подчеркнул Климов.Сенатор отметил, что США в своем законе назвали Россию "противником". "За деньги бюджета США госдеп пытается манипулировать общественным мнением в России при помощи целого ряда СМИ-иноагентов. Они этого и не скрывают", - сказал законодатель, подчеркнув, что в данном случае информация специальным образом дозирована, негатив превалирует и "примерно 90% публикаций содержат откровенно антироссийский негатив, русофобия в квадрате".Он напомнил, что в соответствии с принятым в РФ законом СМИ-иноагенты должны маркировать свою продукцию, чтобы люди знали, "что они читают не какое-то независимое СМИ, а это конкретно СМИ-иноагент". По словам парламентария, принятые законодательные нормы позволяют гражданам ориентироваться в информационном потоке, "сегодня сделать это не так просто".
https://ria.ru/20210827/inoagenty-1747501391.html
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общество, сша, андрей климов, госдума рф, совет федерации рф, принятие закона о сми-иноагентах, россия
17:55 27.08.2021
 
США манипулируют общественным мнением через СМИ-иноагентов, заявил Климов

Сенатор Климов: Госдеп манипулирует общественным мнением через СМИ-иноагентов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Российский закон о СМИ-иноагентах крайне либеральный, он предусматривает маркировку, но не требует закрывать издания или вводить цензуру против соответствующих средств массовой информации, заявил РИА Новости в пятницу глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Ранее в Госдуме представители КПРФ высказались за смягчение закона о СМИ-иноагентах, подчеркнув недопустимость ограничительных мер.
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"Позиция некоторых представителей партии КПРФ понятна", - сказал Климов. По словам сенатора, коммунисты критиковали проекты об иноагентах, когда он докладывал о них в Госдуме.
"Что касается самого закона о СМИ-иноагентах, он крайне либерален. Единственное, что необходимо сделать СМИ, получающему соответствующую регистрацию, это маркировать свою продукцию... Мы никого не запрещаем, цензуру не вводим, это запрещено по Конституции", - подчеркнул Климов.
Сенатор отметил, что США в своем законе назвали Россию "противником". "За деньги бюджета США госдеп пытается манипулировать общественным мнением в России при помощи целого ряда СМИ-иноагентов. Они этого и не скрывают", - сказал законодатель, подчеркнув, что в данном случае информация специальным образом дозирована, негатив превалирует и "примерно 90% публикаций содержат откровенно антироссийский негатив, русофобия в квадрате".
Он напомнил, что в соответствии с принятым в РФ законом СМИ-иноагенты должны маркировать свою продукцию, чтобы люди знали, "что они читают не какое-то независимое СМИ, а это конкретно СМИ-иноагент". По словам парламентария, принятые законодательные нормы позволяют гражданам ориентироваться в информационном потоке, "сегодня сделать это не так просто".
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
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ОбществоСШААндрей КлимовГосдума РФСовет Федерации РФПринятие закона о СМИ-иноагентахРоссия
 
 
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