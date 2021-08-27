https://ria.ru/20210827/klimov-1747571943.html

США манипулируют общественным мнением через СМИ-иноагентов, заявил Климов

США манипулируют общественным мнением через СМИ-иноагентов, заявил Климов - РИА Новости, 27.08.2021

США манипулируют общественным мнением через СМИ-иноагентов, заявил Климов

Российский закон о СМИ-иноагентах крайне либеральный, он предусматривает маркировку, но не требует закрывать издания или вводить цензуру против соответствующих... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T17:55

2021-08-27T17:55

2021-08-27T17:55

общество

сша

андрей климов

госдума рф

совет федерации рф

принятие закона о сми-иноагентах

россия

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Российский закон о СМИ-иноагентах крайне либеральный, он предусматривает маркировку, но не требует закрывать издания или вводить цензуру против соответствующих средств массовой информации, заявил РИА Новости в пятницу глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее в Госдуме представители КПРФ высказались за смягчение закона о СМИ-иноагентах, подчеркнув недопустимость ограничительных мер."Позиция некоторых представителей партии КПРФ понятна", - сказал Климов. По словам сенатора, коммунисты критиковали проекты об иноагентах, когда он докладывал о них в Госдуме."Что касается самого закона о СМИ-иноагентах, он крайне либерален. Единственное, что необходимо сделать СМИ, получающему соответствующую регистрацию, это маркировать свою продукцию... Мы никого не запрещаем, цензуру не вводим, это запрещено по Конституции", - подчеркнул Климов.Сенатор отметил, что США в своем законе назвали Россию "противником". "За деньги бюджета США госдеп пытается манипулировать общественным мнением в России при помощи целого ряда СМИ-иноагентов. Они этого и не скрывают", - сказал законодатель, подчеркнув, что в данном случае информация специальным образом дозирована, негатив превалирует и "примерно 90% публикаций содержат откровенно антироссийский негатив, русофобия в квадрате".Он напомнил, что в соответствии с принятым в РФ законом СМИ-иноагенты должны маркировать свою продукцию, чтобы люди знали, "что они читают не какое-то независимое СМИ, а это конкретно СМИ-иноагент". По словам парламентария, принятые законодательные нормы позволяют гражданам ориентироваться в информационном потоке, "сегодня сделать это не так просто".

https://ria.ru/20210827/inoagenty-1747501391.html

https://ria.ru/20210827/inoagenty-1747496541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сша, андрей климов, госдума рф, совет федерации рф, принятие закона о сми-иноагентах, россия