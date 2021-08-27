США манипулируют общественным мнением через СМИ-иноагентов, заявил Климов
Сенатор Климов: Госдеп манипулирует общественным мнением через СМИ-иноагентов
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Российский закон о СМИ-иноагентах крайне либеральный, он предусматривает маркировку, но не требует закрывать издания или вводить цензуру против соответствующих средств массовой информации, заявил РИА Новости в пятницу глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Ранее в Госдуме представители КПРФ высказались за смягчение закона о СМИ-иноагентах, подчеркнув недопустимость ограничительных мер.
"Позиция некоторых представителей партии КПРФ понятна", - сказал Климов. По словам сенатора, коммунисты критиковали проекты об иноагентах, когда он докладывал о них в Госдуме.
"Что касается самого закона о СМИ-иноагентах, он крайне либерален. Единственное, что необходимо сделать СМИ, получающему соответствующую регистрацию, это маркировать свою продукцию... Мы никого не запрещаем, цензуру не вводим, это запрещено по Конституции", - подчеркнул Климов.
Сенатор отметил, что США в своем законе назвали Россию "противником". "За деньги бюджета США госдеп пытается манипулировать общественным мнением в России при помощи целого ряда СМИ-иноагентов. Они этого и не скрывают", - сказал законодатель, подчеркнув, что в данном случае информация специальным образом дозирована, негатив превалирует и "примерно 90% публикаций содержат откровенно антироссийский негатив, русофобия в квадрате".
Он напомнил, что в соответствии с принятым в РФ законом СМИ-иноагенты должны маркировать свою продукцию, чтобы люди знали, "что они читают не какое-то независимое СМИ, а это конкретно СМИ-иноагент". По словам парламентария, принятые законодательные нормы позволяют гражданам ориентироваться в информационном потоке, "сегодня сделать это не так просто".