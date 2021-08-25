https://ria.ru/20210825/averbukh-1747156762.html
"Подгузник поменять смогу": Авербух пообещал помогать Арзамасовой с сыном
"Подгузник поменять смогу": Авербух пообещал помогать Арзамасовой с сыном - РИА Новости, 25.08.2021
"Подгузник поменять смогу": Авербух пообещал помогать Арзамасовой с сыном
Фигурист Илья Авербух пообещал помогать жене Елизавете Арзамасовой с новорожденным сыном, сообщает Teleprogramma.pro. Спортсмен отметил, что у него уже есть... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T13:31
2021-08-25T13:31
2021-08-25T13:31
шоубиз
дети
нижний новгород
знаменитости
илья авербух
елизавета арзамасова
ирина лобачева
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Фигурист Илья Авербух пообещал помогать жене Елизавете Арзамасовой с новорожденным сыном, сообщает Teleprogramma.pro. Спортсмен отметил, что у него уже есть родительский опыт.Сразу после рождения ребенка Авербух вынужден был уехать на работу в Нижний Новгород — организовывать праздник в честь 800-летия города. Однако фигурист отметил, что в перерывах между постановками ледовых шоу он будет помогать жене и сможет, например, поменять подгузник сыну.На днях актриса рассекретила имя малыша — мальчика назвали Львом. Домашними фотографиями Арзамасова поделилась в социальных сетях.У фигуриста есть старший сын Мартин от первого брака с Ириной Лобачевой. Ранее фигуристка отмечала, что спокойно отнеслась к свадьбе бывшего мужа.
https://ria.ru/20201221/svadba-1590176790.html
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дети, нижний новгород, знаменитости, илья авербух, елизавета арзамасова, ирина лобачева