https://ria.ru/20201230/svadba-1591504149.html

Экс-жена Авербуха отреагировала на его свадьбу с Арзамасовой

Экс-жена Авербуха отреагировала на его свадьбу с Арзамасовой

Бывшая супруга хореографа и фигуриста Ильи Аверхбуха Ирина Лобачева в беседе с "Комсомольской правдой" прокомментировала его свадьбу со звездой "Папиных дочек"... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T08:50

2020-12-30T08:50

2020-12-30T08:50

ирина лобачева

россия

шоубиз

елизавета арзамасова

илья авербух

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Бывшая супруга хореографа и фигуриста Ильи Аверхбуха Ирина Лобачева в беседе с "Комсомольской правдой" прокомментировала его свадьбу со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.Лобачева пояснила, что помирилась с актрисой и смогла найти с ней общий язык, однако пока не поздравила экс-супруга из-за того, что очень загружена на работе.В то же время их с Авербухом сын Мартин успел поздравить пару с этим событием. Ему, как призналась Лобачева, Арзамасова нравится.Пока она и Авербух не решили, с кем именно их сын встретит Новый год — с Лобачевой или новоиспеченными супругами. О свадьбе хореографа, фигуриста и продюсера Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой стало известно во второй половине декабря. Для него этот брак второй, а для актрисы из сериала "Папины дочки" — первый. О романе Авербуха и Арзамасовой стало известно в июле этого года, когда хореограф прокомментировал появившиеся в Сети их совместные с актрисой фотографии.

https://ria.ru/20201224/arzamasova-1590769352.html

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ирина лобачева, россия, елизавета арзамасова, илья авербух