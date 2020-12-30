Экс-жена Авербуха отреагировала на его свадьбу с Арзамасовой
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Бывшая супруга хореографа и фигуриста Ильи Аверхбуха Ирина Лобачева в беседе с "Комсомольской правдой" прокомментировала его свадьбу со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Лобачева пояснила, что помирилась с актрисой и смогла найти с ней общий язык, однако пока не поздравила экс-супруга из-за того, что очень загружена на работе.
В то же время их с Авербухом сын Мартин успел поздравить пару с этим событием. Ему, как призналась Лобачева, Арзамасова нравится.
"Я сейчас положительно отношусь к Лизе, я ее знаю хорошо, поэтому я спокойно отнеслась к их свадьбе и выбору Ильи", — пояснила Лобачева.
Пока она и Авербух не решили, с кем именно их сын встретит Новый год — с Лобачевой или новоиспеченными супругами.
"Пусть Лиза и Илья будут счастливы!", — подытожила бывшая фигуристка.
О свадьбе хореографа, фигуриста и продюсера Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой стало известно во второй половине декабря. Для него этот брак второй, а для актрисы из сериала "Папины дочки" — первый. О романе Авербуха и Арзамасовой стало известно в июле этого года, когда хореограф прокомментировал появившиеся в Сети их совместные с актрисой фотографии.
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