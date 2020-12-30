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https://ria.ru/20201230/svadba-1591504149.html
Экс-жена Авербуха отреагировала на его свадьбу с Арзамасовой
Экс-жена Авербуха отреагировала на его свадьбу с Арзамасовой
Бывшая супруга хореографа и фигуриста Ильи Аверхбуха Ирина Лобачева в беседе с "Комсомольской правдой" прокомментировала его свадьбу со звездой "Папиных дочек"... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T08:50
2020-12-30T08:50
ирина лобачева
россия
шоубиз
елизавета арзамасова
илья авербух
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Бывшая супруга хореографа и фигуриста Ильи Аверхбуха Ирина Лобачева в беседе с "Комсомольской правдой" прокомментировала его свадьбу со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.Лобачева пояснила, что помирилась с актрисой и смогла найти с ней общий язык, однако пока не поздравила экс-супруга из-за того, что очень загружена на работе.В то же время их с Авербухом сын Мартин успел поздравить пару с этим событием. Ему, как призналась Лобачева, Арзамасова нравится.Пока она и Авербух не решили, с кем именно их сын встретит Новый год — с Лобачевой или новоиспеченными супругами. О свадьбе хореографа, фигуриста и продюсера Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой стало известно во второй половине декабря. Для него этот брак второй, а для актрисы из сериала "Папины дочки" — первый. О романе Авербуха и Арзамасовой стало известно в июле этого года, когда хореограф прокомментировал появившиеся в Сети их совместные с актрисой фотографии.
https://ria.ru/20201224/arzamasova-1590769352.html
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ирина лобачева, россия, елизавета арзамасова, илья авербух

Экс-жена Авербуха отреагировала на его свадьбу с Арзамасовой

08:50 30.12.2020
 
© Фото : Instagram @averbukhofficialЦеремония бракосочетания Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой
Церемония бракосочетания Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Фото : Instagram @averbukhofficial
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Бывшая супруга хореографа и фигуриста Ильи Аверхбуха Ирина Лобачева в беседе с "Комсомольской правдой" прокомментировала его свадьбу со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Лобачева пояснила, что помирилась с актрисой и смогла найти с ней общий язык, однако пока не поздравила экс-супруга из-за того, что очень загружена на работе.
В то же время их с Авербухом сын Мартин успел поздравить пару с этим событием. Ему, как призналась Лобачева, Арзамасова нравится.
"Я сейчас положительно отношусь к Лизе, я ее знаю хорошо, поэтому я спокойно отнеслась к их свадьбе и выбору Ильи", — пояснила Лобачева.
Пока она и Авербух не решили, с кем именно их сын встретит Новый год — с Лобачевой или новоиспеченными супругами.
"Пусть Лиза и Илья будут счастливы!", — подытожила бывшая фигуристка.
О свадьбе хореографа, фигуриста и продюсера Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой стало известно во второй половине декабря. Для него этот брак второй, а для актрисы из сериала "Папины дочки" — первый. О романе Авербуха и Арзамасовой стало известно в июле этого года, когда хореограф прокомментировал появившиеся в Сети их совместные с актрисой фотографии.
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух. - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
24 декабря, 15:38Шоубиз
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ШоубизИрина ЛобачеваРоссияЕлизавета АрзамасоваИлья Авербух
 
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