https://ria.ru/20210824/nfc-1747074306.html

Технология NFC: безопасна ли, как работает и где применяется

NFC в телефоне: что это и как пользоваться функцией — все о технологии

Технология NFC: безопасна ли, как работает и где применяется

Технология NFC предназначена для бесконтактной ретрансляции и отправки небольших объемов данных между двумя устройствами. Оснащенные таким модулем телефоны,... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:42

2021-08-24T17:42

2021-08-24T17:42

экономика

технологии

банковское дело

антон рогачевский

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Технология NFC предназначена для бесконтактной ретрансляции и отправки небольших объемов данных между двумя устройствами. Оснащенные таким модулем телефоны, ноутбуки и планшеты способны обмениваться информацией, находясь в непосредственной близости друг от друга. Функция NFC — что это такое, как ее включить на смартфоне и пользоваться ею безопасно — в материале РИА Новости.Модуль NFC для телефонаЧипом NFC оснащены практически все современные смартфоны, он может быть запрограммирован на чтение любых NFC-меток. Бесконтактные платежи — это всего лишь малая часть того, на что он способен. Например, он может выключать звук на телефоне, активировать GPS, показывать определенный вид уведомлений, например, связанные только с работой, транслировать музыку через колонки и тому подобное. Некоторые люди даже вживляют себе под кожу NFC-метки, чтобы открывать двери в системах контроля доступа или оплачивать проезд в метро.Как работает NFCТехнология NFC (near field communication, связь ближнего поля) была разработана в 2002 году компаниями Phillips и Sony и появилась вследствие развития другой популярной технологии под названием RFID (радиочастотная идентификация), которая применяется в картах доступа и проездных для общественного транспорта. Конструктивно они очень похожи, но расстояние приема сокращено до десяти сантиметров, поэтому смартфон приходится подносить практически вплотную к NFC-меткам.Это сделано, прежде всего, для безопасности данных. Ведь чтобы считать, например, платежную информацию, необходимо приблизить устройства друг к другу.NFC выгодно отличается от Bluetooth, на которую похожа, тем, что потребляет значительно меньше энергии, не требует ручного сопряжения и обнаружения.NFC можно использовать тремя способами:Как узнать, есть ли в телефоне NFC?Near field communication поддерживают не все телефоны. Пользователями ближней бесконтактной связи являются обладатели iPhone 6 и выше. Присутствует она и в смартфонах на базе Android, начиная с четвертой версии этой операционной системы. Однако многие производители ограничивают использование NFC на одних и тех же моделях, произведенных для разных стран.Чтобы узнать, есть ли функция NFC на телефоне, нужно выполнить несколько манипуляций:Как включить NFC и начать пользоваться бесконтактными платежамиВ смартфонах от Apple активировать функцию ближней бесконтактной связи не нужно, она включена по умолчанию. Для техники на базе операционной системы Android необходимо зайти в "Настройки" — "Беспроводные сети", либо, "Настройки" — "Подключения" — "Другие подключения" и включить опцию NFC в телефоне. Чтобы начать пользоваться бесконтактными платежами, необходимо создать учетную запись в Google Pay, Apple Pay или Samsung Pay, в зависимости от того, к какой платежной системе привязан телефон, и зарегистрировать в ней дебетовые или кредитные карты.Как настроить Google PayGoogle Pay с помощью интуитивных подсказок проведет через все этапы регистрации учетной записи и кредитной карты. Необходимо нажать кнопку "Добавить карту", и Google сообщит, если уже есть карта, привязанная к учетной записи, или предложит добавить новую. Если нет привязанных карт, (например, из Google Play Store) или необходимо добавить новую, то открываются параметры добавления.Можно это сделать автоматически, направив на карту камеру смартфона, либо, самостоятельно указать номер, срок действия и CVC. После проверки банком и введения кода подтверждения возможность бесконтактной оплаты будет готова к использованию.Как настроить Apple PayApple Pay запоминает до восьми различных банковских карт, любой из которых можно совершить бесконтактный платеж. Настройка происходит в приложении Wallet.Чтобы добавить карту, необходимо поместить ее в рамку видеокамеры. Приложение автоматически сканирует лицевую сторону, вставляя данные в форму. Нужно использовать колесо прокрутки, чтобы записать дату истечения срока действия карты и ввести защитный код. Далее следовать пошаговой инструкции.Как настроить Samsung PayДобавление карт в Samsung Pay происходит через одноименное приложение и повторяет шаги вышеописанных систем оплаты. Однако корейская корпорация пошла несколько иным путем и добавила один нюанс: помимо NFC, ее смартфоны поддерживают еще и технологию обычных кредитных карт под названием Magnetic Secure Transmission (MST), которая позволяет системе работать на большинстве кассовых аппаратов, независимо от того, принимают ли они платежи NFC или нет.Если касса взаимодействует с магнитными кредитными картами, что под силу почти каждому кассовому аппарату, Samsung Pay должен работать.Для чего еще используется технология NFCВозможности ближней бесконтактной связи не останавливаются на быстрых платежах, они значительно более широки и разнообразны: прием и передача данных, использование телефона в качестве цифрового ключа, беспроводная зарядка, биометрическая идентификация личности и прочее.Идентификация личностиСчитается,что удостоверения личности с поддержкой NFC достаточно надежно зашифрованы, удобны в использовании и доступны для широкой публики. Нужно лишь коснуться смартфоном удостоверения, чтобы считыватель сработал.Цифровой ключБлижняя бесконтактная связь позволяет открывать двери в офисе, гостинице или квартире, проходить через турникеты в организации, в аэропорту, пользоваться личным или общественным транспортом, постепенно вытесняя RFID-карты.Прием и передача данныхС помощью "связи ближнего поля" можно быстро принимать и передавать данные. Например:NFC-меткиNFC-метки могут присутствовать в рекламных буклетах, на вывесках или плакатах. Достаточно приблизить телефон к метке - и информация отобразится на экране. Причем подобная метка содержит в себе значительно больше данных, чем QR-код, и камеру включать не нужно. Кроме того, метку можно запрограммировать на любое действие. Например, приклеить на рабочий стол в офисе, чтобы смартфон, оказываясь на нем, становился на беззвучный режим и не отвлекал от работы.Подключение других устройствМгновенная синхронизация умных часов, наушников и фитнес-браслетов. Достаточно поднести устройство поближе, и идентификация произойдет в автоматическом режиме.В последнее время ближнюю бесконтактную связь способны поддерживать не только смартфоны. Многие производители оснащают ею холодильники, телевизоры, компьютеры, музыкальные центры и прочее. Это позволяет управлять ими дистанционно, быстро подключаться к Wi-Fi, обмениваться мультимедийными файлами.Беспроводное зарядное устройствоУченые выяснили, что технология ближней бесконтактной связи способна передавать не только данные, но и электроэнергию. Во многих случаях проводная зарядка доставляет неудобства пользователю. Например, когда чтобы принять звонок или позвонить самому необходимо отсоединить гаджет от провода, а потом подключить снова. Так как многие смартфоны оснащены заглушками портов, разъемами, не позволяющими быстро вставить провод, и прочими препонами, беспроводная зарядка более удобна.Плюсы и минусы технологииК достоинствам можно отнести быструю оплату, универсальность использования в различных областях жизни, надежное шифрование для систем контроля доступа.Недостатки технологии заключаются в более высоком энергопотреблении, дороговизне оборудования и программного обеспечения, небольшом расстоянии для установки связи, вероятности взлома конфиденциальных данных, невысокой скорости обмена данными.Эта технология позволяет совершать мгновенные платежи со смартфонов или планшетов, для обработки транзакции достаточно сделать всего в несколько кликов.Платформа NFC универсальна, она охватывает широкий спектр услуг и отраслей, ее можно использовать для бронирования столиков в ресторанах, билетов на поезд или в кино, предоставления информации в режиме реального времени о расходах и бонусных баллах, погашения купонов и многого другого.Надежное шифрование NFC позволяет учреждениям использовать его в системах контроля доступа для проверки или ввода идентификаторов сотрудников, а также для обмена информацией в реальном времени с другими пользователями или устройствами.В некотором смысле использование мобильного кошелька безопаснее, чем обычной банковской карты. При краже гаджета информация о кредитной карте защищена паролем, пин-кодом или биометрическими данными владельца. В отличие от карт с магнитной полосой, данные которых могут быть видны розничным торговцам, NFC-технология не предоставляет физического доступа к банковской карте.Вместе с тем, для многих компаний использование устройств с ближней бесконтактной связью слишком затратно, так как подразумевает закупку и установку оборудования, программного обеспечения, найм технических специалистов.Хотя транзакции NFC более безопасны, чем обычные платежи по кредитным картам, эта технология не полностью лишена риска. Мобильные хакеры разработали множество способов получения несанкционированного доступа к личным финансовым данным, хранящимся на телефонах, и борьба за их неприкосновенность ведется постоянно.Недостатком можно посчитать то, что связь происходит на очень коротком расстоянии, а также то, что скорость передачи данных очень низка (около 106, 212 или 424 Кбит/с). Кроме того, энергопотребление устройств с поддержкой NFC сравнительно выше, чем у тех, в которых эта функция отсутствует.БезопасностьАмериканский эксперт по безопасности Чарли Миллер экспериментально доказал, что можно управлять чужим смартфоном Android с помощью функции NFC. Он использовал тег NFC, чтобы перенаправить смартфон жертвы на вредоносный веб-сайт путем программы Android Beam.Подобный взлом можно применять с помощью NFC-меток, наклеенных в торговых точках, на остановках, в любых людных местах. Например, достаточно заменить тег на афише с фильмом, чтобы жертва вместо того, чтобы приобрести билет в кинотеатр, попала на фишинговый сайт.Функция, позволяющая произвести оплату с устройства без фактического наличия карты, привлекает внимание мошенников, считает старший преподаватель кафедры "Банковское дело" Университета "Синергия" Антон Рогачевский."Одним из самых популярных методов стало прикладывание POS-терминала к устройству. Обычное место расположения телефона — это карман штанов. Не составит труда положить терминал в сумку с уже заранее установленной суммой, а в период часа пик в транспорте подойти к жертве на близкое расстояние и провести рядом с устройством сумку,"— отмечает Рогачевский.Чтобы избежать этого, следует устанавливать блокировку в смартфоне, а в приложении для бесконтактной оплаты задать лимит. Оплата должна проходить лишь после подтверждения пароля или считывания отпечатка пальца, советуют эксперты.Чтобы защититься от кибермошенников, важно соблюдать несколько простых правил: активировать функцию NFC в смартфоне непосредственно только во время оплаты, установить биометрический пароль или пин-код на списание средств, пользоваться антивирусом, не сообщать никому свои конфиденциальные данные.

https://ria.ru/20210720/oplata-1741960913.html

https://ria.ru/20210717/karta-1741577985.html

https://ria.ru/20210421/smartfon-1729189269.html

https://ria.ru/20210510/platezhi-1731451956.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, банковское дело, антон рогачевский