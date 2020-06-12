https://ria.ru/20200612/1572839949.html
Эксперт раскрыл способы мошенников по взлому карт с бесконтактной оплатой
2020-06-12T05:06
2020-06-12T15:21
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155647/34/1556473487_0:353:3014:2048_1200x0_80_0_0_f07d1173a64afd46d0c5a0a4ae274cf1.jpg
https://ria.ru/20200611/1572781555.html
https://ria.ru/20200602/1572321478.html
Igor Loshkov
Я принципиально не ставлю никакие платёжные и финансовые программы на смартфон - зачем подкармливать мошенников. Когда банкиры наберутся достаточно ума, чтобы догадаться до простой вещи: нужно создавать специальный Интернет для мобильных устройств. Чтобы войти в этот Интернет, должна быть полная идентификация личности вошедшего, каждый входящий должен быть зарегистрирован и его устройство должно быть зарегистрировано в этом Интернете и каждый должен иметь возможность проверить данные этого лица, то есть это надо делать с привлечением идей блокчейна.
13
7
россия
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200612/1572839949.html?chat_room_id=1572839949
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155647/34/1556473487_0:353:3014:2048_1200x0_80_0_0_f07d1173a64afd46d0c5a0a4ae274cf1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155647/34/1556473487_283:0:3014:2048_1200x0_80_0_0_844dc30e2461e9a37a7010686a8f63be.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155647/34/1556473487_799:0:2847:2048_1200x0_80_0_0_3531f925213bc5ad0b3cfd7c395f965b.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
россия, экономика
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Мошенники имеют в своем арсенале несколько способов атаки на карты, поддерживающие бесконтактную оплату, — через нелегальный мобильный POS-терминал или специальный считыватель данных карты, рассказал РИА Новости руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин.
"Для карты, поддерживающей бесконтактную оплату, возможно несколько способов атак. Первый — это кража средств через мошеннический мобильный POS-терминал или специальное устройство, которое создаст фейковую покупку и "заставит" карту жертвы ее оплатить", — рассказал эксперт.
Однако этот способ имеет большие ограничения: злоумышленнику нужно иметь счет в банке, оформленный на юрлицо, и платежный терминал, зарегистрированный в налоговой инспекции. При этом из-за жалоб клиентов счет, скорее всего, заблокируют и злоумышленники не успеют вывести с него деньги, пояснил эксперт.
"Второй способ — считывание данных карты, ее номера и срока действия специальным NFC-скиммером (устройство для считывания данных с бесконтактных карт) для дальнейшей попытки мошенничества с операциями без присутствия карты (card not present transaction, CNP), например, для оплаты в онлайн-магазинах", — рассказал Бабин.
Однако, по его словам, злоумышленникам все же проще и эффективнее атаковать смартфоны с подключенным мобильным банкингом. "Так, например, по результатам анализа защищенности приложений мы пришли к выводу, что в каждом втором мобильном банке возможны проведение мошеннических операций и кража денежных средств", — предупредил эксперт.
По статистике Positive Technologies за 2019 год, в серверной части мобильных приложений российских банков было обнаружено в среднем 23 уязвимости.