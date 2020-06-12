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Эксперт раскрыл способы мошенников по взлому карт с бесконтактной оплатой
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Я принципиально не ставлю никакие платёжные и финансовые программы на смартфон - зачем подкармливать мошенников. Когда банкиры наберутся достаточно ума, чтобы догадаться до простой вещи: нужно создавать специальный Интернет для мобильных устройств. Чтобы войти в этот Интернет, должна быть полная идентификация личности вошедшего, каждый входящий должен быть зарегистрирован и его устройство должно быть зарегистрировано в этом Интернете и каждый должен иметь возможность проверить данные этого лица, то есть это надо делать с привлечением идей блокчейна.
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60
россия, экономика

Эксперт раскрыл способы мошенников по взлому карт с бесконтактной оплатой

05:06 12.06.2020 (обновлено: 15:21 12.06.2020)
16069
© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты
Банковские карты
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Банковские карты. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Мошенники имеют в своем арсенале несколько способов атаки на карты, поддерживающие бесконтактную оплату, — через нелегальный мобильный POS-терминал или специальный считыватель данных карты, рассказал РИА Новости руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин.

"Для карты, поддерживающей бесконтактную оплату, возможно несколько способов атак. Первый — это кража средств через мошеннический мобильный POS-терминал или специальное устройство, которое создаст фейковую покупку и "заставит" карту жертвы ее оплатить", — рассказал эксперт.

Однако этот способ имеет большие ограничения: злоумышленнику нужно иметь счет в банке, оформленный на юрлицо, и платежный терминал, зарегистрированный в налоговой инспекции. При этом из-за жалоб клиентов счет, скорее всего, заблокируют и злоумышленники не успеют вывести с него деньги, пояснил эксперт.
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"Второй способ — считывание данных карты, ее номера и срока действия специальным NFC-скиммером (устройство для считывания данных с бесконтактных карт) для дальнейшей попытки мошенничества с операциями без присутствия карты (card not present transaction, CNP), например, для оплаты в онлайн-магазинах", — рассказал Бабин.
Однако, по его словам, злоумышленникам все же проще и эффективнее атаковать смартфоны с подключенным мобильным банкингом. "Так, например, по результатам анализа защищенности приложений мы пришли к выводу, что в каждом втором мобильном банке возможны проведение мошеннических операций и кража денежных средств", — предупредил эксперт.
По статистике Positive Technologies за 2019 год, в серверной части мобильных приложений российских банков было обнаружено в среднем 23 уязвимости.
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РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Я принципиально не ставлю никакие платёжные и финансовые программы на смартфон - зачем подкармливать мошенников. Когда банкиры наберутся достаточно ума, чтобы догадаться до простой вещи: нужно создавать специальный Интернет для мобильных устройств. Чтобы войти в этот Интернет, должна быть полная идентификация личности вошедшего, каждый входящий должен быть зарегистрирован и его устройство должно быть зарегистрировано в этом Интернете и каждый должен иметь возможность проверить данные этого лица, то есть это надо делать с привлечением идей блокчейна.
12 июня, 10:05
Igor Loshkov
500008
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