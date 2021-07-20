Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210720/oplata-1741960913.html
Эксперты развеяли популярные мифы о бесконтактной оплате
Эксперты развеяли популярные мифы о бесконтактной оплате - РИА Новости, 20.07.2021
Эксперты развеяли популярные мифы о бесконтактной оплате
Бесконтактные технологии набирают у россиян все большую популярность, однако у некоторых банковских клиентов они до сих пор вызывают подозрение – считается, что РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T06:07
2021-07-20T06:08
россия
россельхозбанк
москва
технологии
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Развеяны популярные мифы о бесконтактной оплате
https://cdn22.img.ria.ru/images/114563/86/1145638611_0:98:2000:1223_1920x0_80_0_0_5a564596686e4cbdc30952c20ec96861.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Бесконтактные технологии набирают у россиян все большую популярность, однако у некоторых банковских клиентов они до сих пор вызывают подозрение – считается, что карта, которая находится в кошельке, более надежна, чем ее цифровой аналог, рассказали РИА Новости эксперты Россельхозбанка.На самом деле, бесконтактные платежи не уступают обычной карте в безопасности – главное не сообщать никому данные своей карты и не переходить по подозрительным ссылкам, совершая покупки в интернете, рекомендуют эксперты. "Доля бесконтактных платежей составит к концу 2021 года более 70% от всех банковских транзакций. Дальнейшему распространению цифровых видов оплаты мешают существующие мифы о недостаточной защищенности таких операций", - уверены в кредитной организации.Почему "бесконтакт" безопасенМногим людям до сих пор на подсознательном уровне кажется, что владение банковской картой на физическом носителе, то есть, возможность ее потрогать, спрятать, убрать поглубже в кошелек, гарантирует им большую безопасность, чем оформление цифровой карты, не имеющей пластикового носителя. Считается, что отсутствие пластикового носителя на интуитивном уровне ассоциируется с ограничениями по функционалу. На самом деле, цифровая карта является полным аналогом пластиковой карты, включающий тот же функционал и те же средства защиты от мошенничества. Она защищена от мошеннических операций стандартным набором автоматизированных средств.Кроме того, некоторые опасаются платить с помощью смартфона: существует миф, что в момент оплаты с применением технологии беспроводной передачи данных (NFC) с устройства могут быть украдены как платежные реквизиты человека, так и его личные данные. Появление таких гаджетов, как платежные часы, брелоки, кольца, только усилило эти опасения. Тем не менее, пользоваться смартфоном абсолютно безопасно, рассказывает директор департамента информационной безопасности Россельхозбанка Андрей Соколов, потому что такие платежи защищены криптографией.Еще один миф связан с оплатой товаров в интернете. Зачастую при онлайн-оплате заказа пользовали сталкиваются с тем, что ресурс перенаправляет их на специальную страницу оплат, где требуется ввести номер карты, срок действия и CVV-код. Такие действия многим кажутся небезопасными: если мошенники получат эти данные, то смогут совершать покупки без ведома владельца карты. Как пояснили эксперты, официальные сайты используют SSL-сертификат безопасности: название сайта начинается с "https://" (также у таких сайтов есть значок закрытого замка). Если сайт начинается с "http://", то это повод усомниться в оригинальности страницы и не рекомендуется вводить там персональные данные, а также реквизиты платежных карт.Как защититься от мошенниковПрактика показывает, что чаще всего кража денег со счетов клиентов банков происходит не с помощью высокотехнологичных разработок, а из-за невнимательности клиента, несоблюдения правил кибергигиены и воздействия на человека методами социальной инженерии, рассуждает Соколов. Владельцы карт вводят свои данные в подозрительные окна браузера, диктуют конфиденциальную информацию мошенникам по телефону, переходят по небезопасным ссылкам.Поэтому для совершения операций в интернете рекомендуется открыть отдельный счёт и привязать к нему карту, на которой нужно хранить ограниченное количество денежных средств необходимых для совершения покупки. Даже если вы попадётесь на уловки мошенников, то использование отдельной карты позволит свести к минимуму возможные потери.Для повышения безопасности стоит также задуматься над использованием приложения мобильного банка на телефонном устройстве, отличном от устройства, на которое приходят SMS-уведомления, добавил эксперт. Кроме того, не рекомендуется переводить свои сбережения на бонусные счета по просьбе третьих лиц. Если вам звонят и предлагают перевести денежные средства на бонусный счет – это мошенники, следует завершить вызов.
https://ria.ru/20210717/karta-1741577985.html
https://ria.ru/20210720/poterya-1741953692.html
https://ria.ru/20200211/1564525515.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/114563/86/1145638611_121:0:1881:1320_1920x0_80_0_0_02ad5c2375e3c531ad60ff9af9b3dad3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, россельхозбанк, москва, технологии, общество, экономика
06:07 20.07.2021 (обновлено: 06:08 20.07.2021)
 
Эксперты развеяли популярные мифы о бесконтактной оплате

Эксперты Россельхозбанка развеяли популярные мифы о бесконтактной оплате

© Fotolia / ratmanerОплата покупок с помощью бесконтактной банковской карты
Оплата покупок с помощью бесконтактной банковской карты - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Fotolia / ratmaner
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Бесконтактные технологии набирают у россиян все большую популярность, однако у некоторых банковских клиентов они до сих пор вызывают подозрение – считается, что карта, которая находится в кошельке, более надежна, чем ее цифровой аналог, рассказали РИА Новости эксперты Россельхозбанка.
На самом деле, бесконтактные платежи не уступают обычной карте в безопасности – главное не сообщать никому данные своей карты и не переходить по подозрительным ссылкам, совершая покупки в интернете, рекомендуют эксперты. "Доля бесконтактных платежей составит к концу 2021 года более 70% от всех банковских транзакций. Дальнейшему распространению цифровых видов оплаты мешают существующие мифы о недостаточной защищенности таких операций", - уверены в кредитной организации.
Оплата с помощью смартфона - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 08:00Наука
Эксперты рассказали, как не потерять деньги при оплате со смартфона

Почему "бесконтакт" безопасен

Многим людям до сих пор на подсознательном уровне кажется, что владение банковской картой на физическом носителе, то есть, возможность ее потрогать, спрятать, убрать поглубже в кошелек, гарантирует им большую безопасность, чем оформление цифровой карты, не имеющей пластикового носителя. Считается, что отсутствие пластикового носителя на интуитивном уровне ассоциируется с ограничениями по функционалу. На самом деле, цифровая карта является полным аналогом пластиковой карты, включающий тот же функционал и те же средства защиты от мошенничества. Она защищена от мошеннических операций стандартным набором автоматизированных средств.
Кроме того, некоторые опасаются платить с помощью смартфона: существует миф, что в момент оплаты с применением технологии беспроводной передачи данных (NFC) с устройства могут быть украдены как платежные реквизиты человека, так и его личные данные. Появление таких гаджетов, как платежные часы, брелоки, кольца, только усилило эти опасения. Тем не менее, пользоваться смартфоном абсолютно безопасно, рассказывает директор департамента информационной безопасности Россельхозбанка Андрей Соколов, потому что такие платежи защищены криптографией.
Еще один миф связан с оплатой товаров в интернете. Зачастую при онлайн-оплате заказа пользовали сталкиваются с тем, что ресурс перенаправляет их на специальную страницу оплат, где требуется ввести номер карты, срок действия и CVV-код. Такие действия многим кажутся небезопасными: если мошенники получат эти данные, то смогут совершать покупки без ведома владельца карты. Как пояснили эксперты, официальные сайты используют SSL-сертификат безопасности: название сайта начинается с "https://" (также у таких сайтов есть значок закрытого замка). Если сайт начинается с "http://", то это повод усомниться в оригинальности страницы и не рекомендуется вводить там персональные данные, а также реквизиты платежных карт.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
02:15
Специалист объяснила, как не потерять деньги в банке

Как защититься от мошенников

Практика показывает, что чаще всего кража денег со счетов клиентов банков происходит не с помощью высокотехнологичных разработок, а из-за невнимательности клиента, несоблюдения правил кибергигиены и воздействия на человека методами социальной инженерии, рассуждает Соколов. Владельцы карт вводят свои данные в подозрительные окна браузера, диктуют конфиденциальную информацию мошенникам по телефону, переходят по небезопасным ссылкам.
Поэтому для совершения операций в интернете рекомендуется открыть отдельный счёт и привязать к нему карту, на которой нужно хранить ограниченное количество денежных средств необходимых для совершения покупки. Даже если вы попадётесь на уловки мошенников, то использование отдельной карты позволит свести к минимуму возможные потери.
Для повышения безопасности стоит также задуматься над использованием приложения мобильного банка на телефонном устройстве, отличном от устройства, на которое приходят SMS-уведомления, добавил эксперт. Кроме того, не рекомендуется переводить свои сбережения на бонусные счета по просьбе третьих лиц. Если вам звонят и предлагают перевести денежные средства на бонусный счет – это мошенники, следует завершить вызов.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 11.02.2020
11 февраля 2020, 03:50
Россияне стали чаще покупать смартфоны с функцией бесконтактной оплаты
 
РоссияРоссельхозбанкМоскваТехнологииОбществоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:40Россия получила новые заявки на поставку истребителей Су-35
07:33При столкновении "Газели" и автобуса в Тюмени погибли два человека
07:30На МАКС-2021 впервые представят беспилотник "Орион-Э" в ударном варианте
07:21Российские БПЛА могут занять до десяти процентов рынка вооружений
06:56В Кабуле ракеты упали рядом с президентским дворцом, сообщили СМИ
06:23Врач рассказал, кому нельзя перегреваться в жару
06:22В России предложили ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации
06:07Эксперты развеяли популярные мифы о бесконтактной оплате
05:39Соседка рассказала о состоянии матери детей, которых сбили в Москве
05:19В ДТП на юге Красноярского края погибли три человека
05:04На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв
05:02Российские банки сокращают отделения на фоне цифровизации
04:57В центральной Мексике застрелили журналиста
04:52Умер обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" бизнесмен Щукин
04:45Врач предупредила россиян об ошибке насчет витамина D
04:45Армия Израиля сообщила о запуске двух ракет с территории Ливана
04:39Посольство России прокомментировало заявление США о гиперзвуковом оружии
04:15Названо последствие отказа от второй дозы вакцины
04:13Стоимость трассы Казань-Екатеринбург составит почти 500 миллиардов рублей
04:06Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ
Лента новостейМолния