Эксперты объяснили опасность платежей с телефоном в руках
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Возможность бесконтактных платежей и платежей без использования карты — благо, однако мошенники не дремлют и тут. Функция NFC, которая позволяет произвести оплату с устройства без фактического наличия карты, также привлекает их внимание, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры "Банковское дело" Университета "Синергия" Антон Рогачевский.
"Одним из самых популярных методов, стало прикладывание POS-терминала к устройству. Обычное место расположение телефона — это карман штанов. Не составит труда положить терминал в сумку с уже заранее установленной суммой, а в период час-пика в транспорте подойти к жертве на близкое расстояние и провести рядом с устройством сумку, — добавил Рогачевский.
По словам юриста Европейской Юридической Службы Евгения Иванова, самый большой риск при оплате телефоном с NFC заключается в возможности подтвердить списание сканом отпечатка пальца, либо введением пин-кода. Если же телефон украдут, злоумышленники получат полный доступ ко всем финансовым операциям владельца.
Чтобы избежать этого, следует устанавливать блокировку в смартфоне, а в приложении для бесконтактной оплаты задать лимит. Оплата должна проходить лишь после подтверждения пароля или считывания отпечатка пальца, советуют эксперты.