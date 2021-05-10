https://ria.ru/20210510/platezhi-1731451956.html

Эксперты объяснили опасность платежей с телефоном в руках

Эксперты объяснили опасность платежей с телефоном в руках

Возможность бесконтактных платежей и платежей без использования карты — благо, однако мошенники не дремлют и тут. Функция NFC, которая позволяет произвести... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T01:15

2021-05-10T01:15

2021-05-10T01:15

европейская юридическая служба

антон рогачевский

россия

евгений иванов

смартфоны

синергия

технологии

общество

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Возможность бесконтактных платежей и платежей без использования карты — благо, однако мошенники не дремлют и тут. Функция NFC, которая позволяет произвести оплату с устройства без фактического наличия карты, также привлекает их внимание, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры "Банковское дело" Университета "Синергия" Антон Рогачевский.По словам юриста Европейской Юридической Службы Евгения Иванова, самый большой риск при оплате телефоном с NFC заключается в возможности подтвердить списание сканом отпечатка пальца, либо введением пин-кода. Если же телефон украдут, злоумышленники получат полный доступ ко всем финансовым операциям владельца.Чтобы избежать этого, следует устанавливать блокировку в смартфоне, а в приложении для бесконтактной оплаты задать лимит. Оплата должна проходить лишь после подтверждения пароля или считывания отпечатка пальца, советуют эксперты.

https://ria.ru/20210506/moshennichestvo-1731249454.html

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европейская юридическая служба, антон рогачевский, россия, евгений иванов, смартфоны, синергия, технологии, общество