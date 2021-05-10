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Эксперты объяснили опасность платежей с телефоном в руках
Эксперты объяснили опасность платежей с телефоном в руках
Возможность бесконтактных платежей и платежей без использования карты — благо, однако мошенники не дремлют и тут. Функция NFC, которая позволяет произвести... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T01:15
2021-05-10T01:15
европейская юридическая служба
антон рогачевский
россия
евгений иванов
смартфоны
синергия
технологии
общество
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Возможность бесконтактных платежей и платежей без использования карты — благо, однако мошенники не дремлют и тут. Функция NFC, которая позволяет произвести оплату с устройства без фактического наличия карты, также привлекает их внимание, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры "Банковское дело" Университета "Синергия" Антон Рогачевский.По словам юриста Европейской Юридической Службы Евгения Иванова, самый большой риск при оплате телефоном с NFC заключается в возможности подтвердить списание сканом отпечатка пальца, либо введением пин-кода. Если же телефон украдут, злоумышленники получат полный доступ ко всем финансовым операциям владельца.Чтобы избежать этого, следует устанавливать блокировку в смартфоне, а в приложении для бесконтактной оплаты задать лимит. Оплата должна проходить лишь после подтверждения пароля или считывания отпечатка пальца, советуют эксперты.
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европейская юридическая служба, антон рогачевский, россия, евгений иванов, смартфоны, синергия, технологии, общество

Эксперты объяснили опасность платежей с телефоном в руках

01:15 10.05.2021
 
CC0 / Foundry / Смартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
CC0 / Foundry /
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Возможность бесконтактных платежей и платежей без использования карты — благо, однако мошенники не дремлют и тут. Функция NFC, которая позволяет произвести оплату с устройства без фактического наличия карты, также привлекает их внимание, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры "Банковское дело" Университета "Синергия" Антон Рогачевский.
"Одним из самых популярных методов, стало прикладывание POS-терминала к устройству. Обычное место расположение телефона — это карман штанов. Не составит труда положить терминал в сумку с уже заранее установленной суммой, а в период час-пика в транспорте подойти к жертве на близкое расстояние и провести рядом с устройством сумку, — добавил Рогачевский.
По словам юриста Европейской Юридической Службы Евгения Иванова, самый большой риск при оплате телефоном с NFC заключается в возможности подтвердить списание сканом отпечатка пальца, либо введением пин-кода. Если же телефон украдут, злоумышленники получат полный доступ ко всем финансовым операциям владельца.
Чтобы избежать этого, следует устанавливать блокировку в смартфоне, а в приложении для бесконтактной оплаты задать лимит. Оплата должна проходить лишь после подтверждения пароля или считывания отпечатка пальца, советуют эксперты.
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Европейская Юридическая СлужбаАнтон РогачевскийРоссияЕвгений ИвановСмартфоныСинергияТехнологииОбщество
 
 
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