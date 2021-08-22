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Армейские международные игры

Армейские международные игры - РИА Новости, 22.08.2021

Армейские международные игры

Армейские международные игры (АрМИ) – ежегодные международные комплексные соревнования подразделений и команд вооруженных сил государств-участников, в ходе... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T00:38

2021-08-22T00:38

2021-08-22T00:38

безопасность

справки

сергей шойгу

россия

армейские международные игры — 2021 (арми-2021)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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Армейские международные игры (АрМИ) – ежегодные международные комплексные соревнования подразделений и команд вооруженных сил государств-участников, в ходе которых проводятся международные конкурсы по военно-прикладным видам состязаний среди военнослужащих. Все элементы конкурсов игр взяты из практики применения войск в современных крупных вооруженных конфликтах и локальных войнах. Армейские международные игры привязаны не к системе гражданского спорта, а к жизни вооруженных сил, как к их быту, так и к полевым выходам и учениям. Основная цель их проведения заключается в укреплении международного военного сотрудничества оборонных ведомств государств, принимающих в них участие, направленного на развитие доверительных отношений между военными ведомствами на благо создания мирного общества, в совершенствовании профессиональной выучки военнослужащих, а также в патриотическом воспитании молодежи и повышении престижа военной службы. Организатором Армейских международных игр является министерство обороны Российской Федерации. Государства, изъявившие желание и получившие право от министерства обороны РФ на проведение конкурса (нескольких конкурсов) на своей территории, становятся соорганизаторами игр.Официальными языками Армейских международных игр являются русский и английский языки. Кроме того, по решению Международного организационного комитета, формируемого ежегодно на временной основе из представителей стран-соорганизаторов игр, на территории государств-соорганизаторов в качестве официальных языков могут использоваться их государственные языки.Игры начали свою историю по личной инициативе министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с проведения в 2013 году международного чемпионата "Танковый биатлон", в котором приняли участие четыре государства – Армения, Белоруссия, Казахстан и Россия. Вступив в должность министра в конце 2012 года, Шойгу начал активную работу над имиджем российской армии, и танковый биатлон стал одним из способов повышения престижа военной службы. В 2014 году прошел первый чемпионат мира по танковому биатлону, в котором участвовали представители уже 12 стран. Кроме того, в тот год в России состоялся международный этап конкурса воздушной выучки "Авиадартс-2014", в котором помимо российской команды участвовали представители Белоруссии и Китая. В августе 2015 года министерство обороны РФ провело первые Армейские международные игры. Они проходили на территории России на 11 полигонах – от Новосибирска до Каспийска. В 13 конкурсах, среди которых были "Танковый биатлон" и "Авиадартс", свое мастерство и профессионализм показали команды из 17 стран. Первые Армейские международные игры вызвали беспрецедентный интерес у представителей российских и зарубежных СМИ. Для участия в освещении состязаний российское военное ведомство аккредитовало более 1,5 тысячи журналистов, представляющих свыше 200 средств массовой информации, в том числе более 400 заявок было получено от зарубежных СМИ из 26 стран мира, среди которых Китай, Казахстан, Вьетнам, Белоруссия, Франция, Япония, Германия, Азербайджан, США и Великобритания и др. На церемонии закрытия АрМИ-2015 министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что игры стали первыми, но далеко не последними. По его словам, Армейские международные игры, задуманные как одна из форм подготовки, вызвали интерес за рубежом. По накалу страстей они мало чем отличаются от мировых первенств. Министр обороны РФ высказал слова благодарности всем, кто счел возможным прибыть на Армейские международные игры, и пригласил участников состоявшихся игр на новые соревнования. С тех пор игры стали проводиться ежегодно, вызывая все больший интерес в стране и за рубежом. С каждым годом растут ряды участников игр, увеличивается географический охват, усложняется программа. В 2016 году Армейские международные игры прошли на 20 полигонах, почти все они расположены в России и только один – в Казахстане. В 23 конкурсах приняла участие 121 команда из 19 стран мира.В 2017 году игры проходили на 22 военных полигонах Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая и России. В 28 конкурсах участвовали около четырех тысяч человек из 28 государств мира. В 2018 году в Армейских международных играх приняли участие 189 команд из 32 стран. Лучшие военные специалисты показали свою выучку в 28 конкурсах, которые прошли на 24 полигонах семи государств.В ходе пятых юбилейных Армейских международных игр, прошедших в 2019 году, было проведено 32 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке на 25 военных полигонах 10 государств. Игры стали проходить не только летом, но и зимой. Первый конкурс в рамках АрМИ-2019 "Саянский марш" прошел в феврале 2019 года в Саянских горах. В нем соревновались горные подразделения из России, Таджикистана и Анголы. В АрМИ-2019 приняли участие 223 команды из 39 стран, представляющих Европу, Азию, Африку, Центральную и Латинскую Америки. Пять иностранных государств (Франция, США, Словакия, Турция и Мексика), направили своих наблюдателей. Общая численность участников соревнований составила 5185 военнослужащих. Соревнования АрМИ-2019 проводились в основном с использованием техники и вооружений российского производства, а также стран организаторов конкурсов. Страна организатор предоставляла командам технику и все виды ее обеспечения (ремонт, обслуживание, заправка топливом). Также принимающая сторона снабжала команды необходимым количеством боеприпасов для проведения тренировок и этапов конкурсов, организовывала размещение, питание, медицинское обеспечение личного состава.В 2020 году Армейские международные игры из-за пандемии коронавируса прошли на территории пяти государств на 29 полигонах. В них участвовали 156 команд из 32 стран. Военнослужащие соревновались в 30 конкурсах. Всего в АрМИ-2020 было задействовано более 1250 единиц вооружения, военной и специальной техники, летательных аппаратов и кораблей. Общая численность участников АрМИ-2020 составила около 4000 человек. А количество телезрителей, наблюдавших за играми, превысило три миллиарда. В 2021 году Армейские международные игры пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств. Более пяти тысяч военнослужащих из более чем 40 стран будут соревноваться в 34 конкурсах по полевой, воздушной и морской выучке. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, справки, сергей шойгу, россия, армейские международные игры — 2021 (арми-2021), министерство обороны рф (минобороны рф)