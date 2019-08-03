Евкуров принял участие в церемонии гашения почтовой марки АрМИ-2019

КУБИНКА, 3 авг - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал лейтенант Юнус-Бек Евкуров принял участие в церемонии гашения художественной почтовой марки Армейских международных игр-2019, тираж которой составит 85 тысяч экземпляров.

В торжественной церемонии гашения марки также принял участие руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий.

"Уже буквально через несколько минут начнутся юбилейные пятые Армейские международные игры. Сегодня состязания стали важнейшим событием для многих армий мира", - сказал Евкуров.

Он напомнил, что игры начали свою историю по личной инициативе министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с проведения в 2013 году международного чемпионата "Танковый биатлон", в котором приняли участие четыре государства - Армения, Белоруссия, Казахстан и Россия.

"Я уверен, что марки станут хорошей рекламой, в хорошем смысле слова, Армейских международных игр", - выразил мнение замминистра.

В свою очередь Духовницкий сообщил, что сегодня марки разойдутся по всей сети связи и попадут во все отделения почты России и салоны "Коллекционер", а затем распространятся по всему миру.