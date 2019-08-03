Евкуров принял участие в церемонии гашения почтовой марки АрМИ-2019

КУБИНКА, 3 авг - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал лейтенант Юнус-Бек Евкуров принял участие в церемонии гашения художественной почтовой марки Армейских международных игр-2019, тираж которой составит 85 тысяч экземпляров.
В торжественной церемонии гашения марки также принял участие руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий.
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"Уже буквально через несколько минут начнутся юбилейные пятые Армейские международные игры. Сегодня состязания стали важнейшим событием для многих армий мира", - сказал Евкуров.
Он напомнил, что игры начали свою историю по личной инициативе министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с проведения в 2013 году международного чемпионата "Танковый биатлон", в котором приняли участие четыре государства - Армения, Белоруссия, Казахстан и Россия.
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"Я уверен, что марки станут хорошей рекламой, в хорошем смысле слова, Армейских международных игр", - выразил мнение замминистра.
В свою очередь Духовницкий сообщил, что сегодня марки разойдутся по всей сети связи и попадут во все отделения почты России и салоны "Коллекционер", а затем распространятся по всему миру.
Тираж марок - 85 тысяч. В оформлении государственных знаков почтовой оплаты используются элементы фирменного стиля Армейских международных игр. На почтовых марках изображена стилеообразующая графика, отражающая конкурсы "Танковый биатлон" и "Авиадартс". На купоне представлен логотип Армейских международных игр. На полях нанесены пиктограммы конкурсов.