Россия лидирует по итогам АрМИ-2019 перед "Танковым биатлоном"

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Команда российских военнослужащих лидирует по итогам всех соревнований АрМИ-2019, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"По итогам проведенных соревнований, без учета финального заезда на конкурсе "Танковый биатлон", в общем зачете лидирует Россия", - цитирует российское военное ведомство судью Армейских международных игр генерал-майора Александра Перязева.

Сообщается, что финальный заезд "Танкового биатлона" с участием команд России, Азербайджана, Белоруссии и Казахстана состоится в субботу в 16.30 на подмосковном полигоне Алабино.

В Минобороны отметили, что в данный момент второе место в общем зачете у команды Китая, а третье - у Казахстана.