Восьмимесячной внучке Валерии завели свой аккаунт в Instagram
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевица Валерия выступает на традиционном праздничном шоу Валентина Юдашкина к Международному женскому дню в Кремле
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. У восьмимесячной внучки певицы Валерии появился свой аккаунт в Instagram. В нем еще нет публикаций, но на профиль уже подписалось более двух тысяч человек.
Валерия стала бабушкой 1 января 2021 года. Внучку Селин ей подарил сын Арсений Шульгин и его жена Лиана.
Валерия активно делится радостью с поклонниками, выкладывая танцы с внучкой в собственный Instagram. Она же и отмечает в подписях к публикациям недавно созданный аккаунт Селин.
"Когда дети росли, не было времени за ними пристально наблюдать, все крутилась, как белка в колесе в делах и заботах, как и все мамы, а сейчас есть возможность видеть малейшие изменения, процесс роста нашей внучки – это что-то невероятное", – написала в одной из публикаций Валерия.
Однако не все поклонники певицы в восторге от методов воспитания внучки. Некоторые пользователи социальной сети раскритиковали видео, где Валерия и Арсений Шульгин купают девочку в бассейне.