Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210820/valeriya-1746535813.html
Восьмимесячной внучке Валерии завели свой аккаунт в Instagram
Восьмимесячной внучке Валерии завели свой аккаунт в Instagram - РИА Новости, 20.08.2021
Восьмимесячной внучке Валерии завели свой аккаунт в Instagram
У восьмимесячной внучки певицы Валерии появился свой аккаунт в Instagram. В нем еще нет публикаций, но на профиль уже подписалось более двух тысяч человек. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T13:50
2021-08-20T13:50
шоубиз
дети
валерия (алла перфилова)
знаменитости
арсений шульгин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584814344_0:0:2915:1639_1920x0_80_0_0_24c51a53a71f9b26cd67d27eea76fad0.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. У восьмимесячной внучки певицы Валерии появился свой аккаунт в Instagram. В нем еще нет публикаций, но на профиль уже подписалось более двух тысяч человек.Валерия стала бабушкой 1 января 2021 года. Внучку Селин ей подарил сын Арсений Шульгин и его жена Лиана.Валерия активно делится радостью с поклонниками, выкладывая танцы с внучкой в собственный Instagram. Она же и отмечает в подписях к публикациям недавно созданный аккаунт Селин.Однако не все поклонники певицы в восторге от методов воспитания внучки. Некоторые пользователи социальной сети раскритиковали видео, где Валерия и Арсений Шульгин купают девочку в бассейне.
https://ria.ru/20210709/valeriya-1740641657.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584814344_0:0:2689:2017_1920x0_80_0_0_b31cbdf54278c4c2b424bcdfcdc2c155.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дети, валерия (алла перфилова), знаменитости, арсений шульгин
13:50 20.08.2021
 

Восьмимесячной внучке Валерии завели свой аккаунт в Instagram

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевица Валерия выступает на традиционном праздничном шоу Валентина Юдашкина к Международному женскому дню в Кремле
Певица Валерия выступает на традиционном праздничном шоу Валентина Юдашкина к Международному женскому дню в Кремле - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. У восьмимесячной внучки певицы Валерии появился свой аккаунт в Instagram. В нем еще нет публикаций, но на профиль уже подписалось более двух тысяч человек.
Валерия стала бабушкой 1 января 2021 года. Внучку Селин ей подарил сын Арсений Шульгин и его жена Лиана.
Валерия активно делится радостью с поклонниками, выкладывая танцы с внучкой в собственный Instagram. Она же и отмечает в подписях к публикациям недавно созданный аккаунт Селин.

"Когда дети росли, не было времени за ними пристально наблюдать, все крутилась, как белка в колесе в делах и заботах, как и все мамы, а сейчас есть возможность видеть малейшие изменения, процесс роста нашей внучки – это что-то невероятное", – написала в одной из публикаций Валерия.

Однако не все поклонники певицы в восторге от методов воспитания внучки. Некоторые пользователи социальной сети раскритиковали видео, где Валерия и Арсений Шульгин купают девочку в бассейне.
Музыкальная премия Жара Music Awards - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 17:06Шоубиз
Из-за пандемии Валерия планирует продать квартиру
 
ШоубизДетиВалерия (Алла Перфилова)ЗнаменитостиАрсений Шульгин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:06Путин посетит Нижегородскую область
15:06В Крыму затонул катер во время шторма
15:05Защита Уилана подала ходатайство об отбывании им наказания в США
14:59Американские вокалисты отметили приветливую атмосферу Koktebel Jazz Party
14:56Британия добавила семь россиян в санкционный список по химоружию
14:54Пляжная зона на Koktebel Jazz Party в Крыму работать не будет
14:53В Минобороны рассказали о модернизации военкоматов
14:53В Австрии выявили первый случай заражения лямбда-штаммом коронавируса
14:52На директора, не пустившего ребенка-аутиста в аквапарк, завели дело
14:42В МИД возмутились обвинениями Японии в оккупации южных Курил
14:41В Ульяновске умер мужчина, которого сбил трамвай
14:41Путин вручил букет цветов Меркель перед началом переговоров
14:37"Белтелеком" сообщил о возможных проблемах с доступом к российским сайтам
14:36Кулеба о планах по Крыму: "Украина странная и ни к чему никогда не готова"
14:36Суд отменил штраф пермской активистке, записавшей видеообращение к Путину
14:31Телефон Меркель зазвонил в начале переговоров с Путиным
14:30Ситуация в Белоруссии остается непростой, заявил Лукашенко
14:29В Госдуме назвали цель "Крымской платформы"
14:17Путин назвал визит Меркель конструктивным
14:15Меркель заявила, что ей есть о чем поговорить с Путиным
Лента новостейМолния