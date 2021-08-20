https://ria.ru/20210820/valeriya-1746535813.html

Восьмимесячной внучке Валерии завели свой аккаунт в Instagram

Восьмимесячной внучке Валерии завели свой аккаунт в Instagram - РИА Новости, 20.08.2021

Восьмимесячной внучке Валерии завели свой аккаунт в Instagram

У восьмимесячной внучки певицы Валерии появился свой аккаунт в Instagram. В нем еще нет публикаций, но на профиль уже подписалось более двух тысяч человек. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T13:50

2021-08-20T13:50

2021-08-20T13:50

шоубиз

дети

валерия (алла перфилова)

знаменитости

арсений шульгин

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. У восьмимесячной внучки певицы Валерии появился свой аккаунт в Instagram. В нем еще нет публикаций, но на профиль уже подписалось более двух тысяч человек.Валерия стала бабушкой 1 января 2021 года. Внучку Селин ей подарил сын Арсений Шульгин и его жена Лиана.Валерия активно делится радостью с поклонниками, выкладывая танцы с внучкой в собственный Instagram. Она же и отмечает в подписях к публикациям недавно созданный аккаунт Селин.Однако не все поклонники певицы в восторге от методов воспитания внучки. Некоторые пользователи социальной сети раскритиковали видео, где Валерия и Арсений Шульгин купают девочку в бассейне.

https://ria.ru/20210709/valeriya-1740641657.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, валерия (алла перфилова), знаменитости, арсений шульгин