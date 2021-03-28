https://ria.ru/20210328/prigozhin-1603188800.html

Купающий внучку Пригожин разозлил пользователей Сети

Купающий внучку Пригожин разозлил пользователей Сети

Музыкального продюсера Иосифа Пригожина жестко раскритиковали пользователи Instagram за фото купания двухмесячной внучки в бассейне в Дубае. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T13:06

2021-03-28T13:06

2021-03-28T13:06

арсений шульгин

иосиф пригожин

валерия (алла перфилова)

дубай (город)

общество

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Музыкального продюсера Иосифа Пригожина жестко раскритиковали пользователи Instagram за фото купания двухмесячной внучки в бассейне в Дубае. На видео в профиле продюсера певица Валерия и ее сын отец девочки Арсений Шульгин купают ее в бассейне."Первая попытка заплыва с внучкой", — подписал публикацию Пригожин.Однако реакция подписчиков оказалась неоднозначной."Грудничка в бассейн с хлоркой. Вы нормальные?", - написал один из пользователей."Вы с ума сошли от радости? Бассейн для взрослых, кругом вирусы", - написал другой."Разве можно такую малышку в общий бассейн. Для таких детей специальная обработка, очищение. Зачем рисковать здоровьем", - отметил третий.Вместе с тем купание продлилось недолго и расплакавшуюся девочку передали матери.

https://ria.ru/20210312/prigozhin-1601024065.html

дубай (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арсений шульгин, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), дубай (город), общество