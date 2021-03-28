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Купающий внучку Пригожин разозлил пользователей Сети
Купающий внучку Пригожин разозлил пользователей Сети
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина жестко раскритиковали пользователи Instagram за фото купания двухмесячной внучки в бассейне в Дубае. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T13:06
2021-03-28T13:06
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Музыкального продюсера Иосифа Пригожина жестко раскритиковали пользователи Instagram за фото купания двухмесячной внучки в бассейне в Дубае. На видео в профиле продюсера певица Валерия и ее сын отец девочки Арсений Шульгин купают ее в бассейне."Первая попытка заплыва с внучкой", — подписал публикацию Пригожин.Однако реакция подписчиков оказалась неоднозначной."Грудничка в бассейн с хлоркой. Вы нормальные?", - написал один из пользователей."Вы с ума сошли от радости? Бассейн для взрослых, кругом вирусы", - написал другой."Разве можно такую малышку в общий бассейн. Для таких детей специальная обработка, очищение. Зачем рисковать здоровьем", - отметил третий.Вместе с тем купание продлилось недолго и расплакавшуюся девочку передали матери.
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арсений шульгин, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), дубай (город), общество

Купающий внучку Пригожин разозлил пользователей Сети

13:06 28.03.2021
 
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Музыкального продюсера Иосифа Пригожина жестко раскритиковали пользователи Instagram за фото купания двухмесячной внучки в бассейне в Дубае.
На видео в профиле продюсера певица Валерия и ее сын отец девочки Арсений Шульгин купают ее в бассейне.
"Первая попытка заплыва с внучкой", — подписал публикацию Пригожин.
Однако реакция подписчиков оказалась неоднозначной.
"Грудничка в бассейн с хлоркой. Вы нормальные?", - написал один из пользователей.
"Вы с ума сошли от радости? Бассейн для взрослых, кругом вирусы", - написал другой.
"Разве можно такую малышку в общий бассейн. Для таких детей специальная обработка, очищение. Зачем рисковать здоровьем", - отметил третий.
Вместе с тем купание продлилось недолго и расплакавшуюся девочку передали матери.
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Арсений ШульгинИосиф ПригожинВалерия (Алла Перфилова)Дубай (город)Общество
 
 
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