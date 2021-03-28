https://ria.ru/20210328/prigozhin-1603188800.html
Купающий внучку Пригожин разозлил пользователей Сети
Купающий внучку Пригожин разозлил пользователей Сети
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина жестко раскритиковали пользователи Instagram за фото купания двухмесячной внучки в бассейне в Дубае. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T13:06
2021-03-28T13:06
2021-03-28T13:06
арсений шульгин
иосиф пригожин
валерия (алла перфилова)
дубай (город)
общество
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Музыкального продюсера Иосифа Пригожина жестко раскритиковали пользователи Instagram за фото купания двухмесячной внучки в бассейне в Дубае. На видео в профиле продюсера певица Валерия и ее сын отец девочки Арсений Шульгин купают ее в бассейне."Первая попытка заплыва с внучкой", — подписал публикацию Пригожин.Однако реакция подписчиков оказалась неоднозначной."Грудничка в бассейн с хлоркой. Вы нормальные?", - написал один из пользователей."Вы с ума сошли от радости? Бассейн для взрослых, кругом вирусы", - написал другой."Разве можно такую малышку в общий бассейн. Для таких детей специальная обработка, очищение. Зачем рисковать здоровьем", - отметил третий.Вместе с тем купание продлилось недолго и расплакавшуюся девочку передали матери.
https://ria.ru/20210312/prigozhin-1601024065.html
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арсений шульгин, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), дубай (город), общество
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости.
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина жестко раскритиковали пользователи Instagram
за фото купания двухмесячной внучки в бассейне в Дубае.
На видео в профиле продюсера певица Валерия и ее сын отец девочки Арсений Шульгин купают ее в бассейне.
"Первая попытка заплыва с внучкой", — подписал публикацию Пригожин.
Однако реакция подписчиков оказалась неоднозначной.
"Грудничка в бассейн с хлоркой. Вы нормальные?", - написал один из пользователей.
"Вы с ума сошли от радости? Бассейн для взрослых, кругом вирусы", - написал другой.
"Разве можно такую малышку в общий бассейн. Для таких детей специальная обработка, очищение. Зачем рисковать здоровьем", - отметил третий.
Вместе с тем купание продлилось недолго и расплакавшуюся девочку передали матери.