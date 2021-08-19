https://ria.ru/20210819/strelba-1746306773.html

В Петербурге завели дело после стрельбы из-за девушки

В Петербурге завели дело после стрельбы из-за девушки - РИА Новости, 19.08.2021

В Петербурге завели дело после стрельбы из-за девушки

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Петербурге после стрельбы из-за девушки на Сенной площади, в результате которой пострадал мужчина, сообщает... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T09:30

2021-08-19T09:30

2021-08-19T17:17

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Петербурге после стрельбы из-за девушки на Сенной площади, в результате которой пострадал мужчина, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Об инциденте, произошедшем в ночь на среду, ведомство сообщало накануне: 26-летний мужчина выстрелил в 24-летнего мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован, стрелявший – задержан."Следователи УМВД России по Адмиралтейскому району Петербурга возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство) по факту стрельбы на Сенной площади в ночь на 18 августа", - сказали в ГУМВД.Полиция задержала 26-летнего уроженца Ингушетии, у которого был изъят травматический пистолет."Потерпевший, 24-летний молодой человек, в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. Как выяснили полицейские, конфликт произошел из-за девушки", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210809/strelba-1744989197.html

https://ria.ru/20210809/tatarstan-1745015431.html

санкт-петербург

ленинградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)