https://ria.ru/20210819/strelba-1746306773.html
В Петербурге завели дело после стрельбы из-за девушки
В Петербурге завели дело после стрельбы из-за девушки - РИА Новости, 19.08.2021
В Петербурге завели дело после стрельбы из-за девушки
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Петербурге после стрельбы из-за девушки на Сенной площади, в результате которой пострадал мужчина, сообщает... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T09:30
2021-08-19T09:30
2021-08-19T17:17
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Петербурге после стрельбы из-за девушки на Сенной площади, в результате которой пострадал мужчина, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Об инциденте, произошедшем в ночь на среду, ведомство сообщало накануне: 26-летний мужчина выстрелил в 24-летнего мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован, стрелявший – задержан."Следователи УМВД России по Адмиралтейскому району Петербурга возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство) по факту стрельбы на Сенной площади в ночь на 18 августа", - сказали в ГУМВД.Полиция задержала 26-летнего уроженца Ингушетии, у которого был изъят травматический пистолет."Потерпевший, 24-летний молодой человек, в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. Как выяснили полицейские, конфликт произошел из-за девушки", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210809/strelba-1744989197.html
https://ria.ru/20210809/tatarstan-1745015431.html
санкт-петербург
ленинградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
09:30 19.08.2021 (обновлено: 17:17 19.08.2021)
В Петербурге завели дело после стрельбы из-за девушки
В Петербурге завели уголовное дело после стрельбы из-за девушки, во время которой пострадал мужчина