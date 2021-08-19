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В Петербурге завели дело после стрельбы из-за девушки
В Петербурге завели дело после стрельбы из-за девушки - РИА Новости, 19.08.2021
В Петербурге завели дело после стрельбы из-за девушки
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Петербурге после стрельбы из-за девушки на Сенной площади, в результате которой пострадал мужчина, сообщает... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T09:30
2021-08-19T17:17
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Петербурге после стрельбы из-за девушки на Сенной площади, в результате которой пострадал мужчина, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Об инциденте, произошедшем в ночь на среду, ведомство сообщало накануне: 26-летний мужчина выстрелил в 24-летнего мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован, стрелявший – задержан."Следователи УМВД России по Адмиралтейскому району Петербурга возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство) по факту стрельбы на Сенной площади в ночь на 18 августа", - сказали в ГУМВД.Полиция задержала 26-летнего уроженца Ингушетии, у которого был изъят травматический пистолет."Потерпевший, 24-летний молодой человек, в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. Как выяснили полицейские, конфликт произошел из-за девушки", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210809/strelba-1744989197.html
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
09:30 19.08.2021 (обновлено: 17:17 19.08.2021)
 
В Петербурге завели дело после стрельбы из-за девушки

В Петербурге завели уголовное дело после стрельбы из-за девушки, во время которой пострадал мужчина

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Петербурге после стрельбы из-за девушки на Сенной площади, в результате которой пострадал мужчина, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Об инциденте, произошедшем в ночь на среду, ведомство сообщало накануне: 26-летний мужчина выстрелил в 24-летнего мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован, стрелявший – задержан.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 08:46
Житель Канска устроил стрельбу во время конфликта на дороге
"Следователи УМВД России по Адмиралтейскому району Петербурга возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство) по факту стрельбы на Сенной площади в ночь на 18 августа", - сказали в ГУМВД.
Полиция задержала 26-летнего уроженца Ингушетии, у которого был изъят травматический пистолет.
"Потерпевший, 24-летний молодой человек, в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. Как выяснили полицейские, конфликт произошел из-за девушки", - добавляется в сообщении.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 11:53
В Татарстане произошла массовая драка со стрельбой
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская областьРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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