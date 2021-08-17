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Пострадавшие от паводков и пожаров жители ДФО получат выплаты до сентября
Пострадавшие от паводков и пожаров жители ДФО получат выплаты до сентября - РИА Новости, 17.08.2021
Пострадавшие от паводков и пожаров жители ДФО получат выплаты до сентября
Пострадавшие от паводка или пожара жители Дальнего Востока получат все выплаты до 1 сентября, жилье и социальные объекты должны быть восстановлены до 1 августа... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T09:09
2021-08-17T09:09
происшествия
еврейская автономная область
амурская область
юрий трутнев
дальний восток
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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Пострадавшие от паводка или пожара жители Дальнего Востока получат все выплаты до 1 сентября, жилье и социальные объекты должны быть восстановлены до 1 августа 2022 года, сообщил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев."Что касается вообще всего комплекса чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке. Он значительно шире. У нас в то время, как в Якутии пожары, в целом ряде регионов – это и Хабаровский край, и Еврейская, Амурская области, Забайкалье – идет паводок. Причем паводок значительно превышает предыдущий уровень 2013 года. И действительно, вы абсолютно правы, оказание помощи населению является сейчас самой важной задачей. Мы собирались вместе с главами регионов. Договорились о том, что до 1 сентября все выплаты людям будут осуществлены", — сказал Трутнев в эфире "России 24".По его словам, восстановления жилья и объектов инфраструктуры, социальных учреждений должно быть проведено до 1 августа 2022 года."Потому что по временной схеме мы все восстановим быстро, но для того, чтобы восстановить уже в том качестве, в котором эти дороги и мосты существовали, конечно, потребуется больше времени. Такая задача есть. Я буду контролировать ее исполнение", — отметил вице-премьер.Свыше 24 тысяч человек в Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском и Хабаровском краях признаны пострадавшими от паводка, сообщила ранее пресс-служба Трутнева. Отмечалось, что более 80% пострадавших уже получили единовременную выплату из федерального бюджета в размере 10 тысяч рублей. Гражданам, утратившим имущество первой необходимости, а также лишившимся жилья, будет выделена материальная компенсация в размере 50 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно.
https://ria.ru/20210813/uscherb-1745677386.html
еврейская автономная область
амурская область
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происшествия, еврейская автономная область, амурская область, юрий трутнев, дальний восток
09:09 17.08.2021
 
Пострадавшие от паводков и пожаров жители ДФО получат выплаты до сентября

Полпред президента Трутнев: пострадавшие от стихии жители ДФО получат выплаты до сентября

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкПаводки в Иркутской области
Паводки в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Пострадавшие от паводка или пожара жители Дальнего Востока получат все выплаты до 1 сентября, жилье и социальные объекты должны быть восстановлены до 1 августа 2022 года, сообщил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
"Что касается вообще всего комплекса чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке. Он значительно шире. У нас в то время, как в Якутии пожары, в целом ряде регионов – это и Хабаровский край, и Еврейская, Амурская области, Забайкалье – идет паводок. Причем паводок значительно превышает предыдущий уровень 2013 года. И действительно, вы абсолютно правы, оказание помощи населению является сейчас самой важной задачей. Мы собирались вместе с главами регионов. Договорились о том, что до 1 сентября все выплаты людям будут осуществлены", — сказал Трутнев в эфире "России 24".
По его словам, восстановления жилья и объектов инфраструктуры, социальных учреждений должно быть проведено до 1 августа 2022 года.
"Потому что по временной схеме мы все восстановим быстро, но для того, чтобы восстановить уже в том качестве, в котором эти дороги и мосты существовали, конечно, потребуется больше времени. Такая задача есть. Я буду контролировать ее исполнение", — отметил вице-премьер.
Свыше 24 тысяч человек в Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском и Хабаровском краях признаны пострадавшими от паводка, сообщила ранее пресс-служба Трутнева. Отмечалось, что более 80% пострадавших уже получили единовременную выплату из федерального бюджета в размере 10 тысяч рублей. Гражданам, утратившим имущество первой необходимости, а также лишившимся жилья, будет выделена материальная компенсация в размере 50 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно.
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ПроисшествияЕврейская автономная областьАмурская областьЮрий ТрутневДальний Восток
 
 
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