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Пострадавшие от паводков и пожаров жители ДФО получат выплаты до сентября

Пострадавшие от паводков и пожаров жители ДФО получат выплаты до сентября - РИА Новости, 17.08.2021

Пострадавшие от паводков и пожаров жители ДФО получат выплаты до сентября

Пострадавшие от паводка или пожара жители Дальнего Востока получат все выплаты до 1 сентября, жилье и социальные объекты должны быть восстановлены до 1 августа... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T09:09

2021-08-17T09:09

2021-08-17T09:09

происшествия

еврейская автономная область

амурская область

юрий трутнев

дальний восток

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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Пострадавшие от паводка или пожара жители Дальнего Востока получат все выплаты до 1 сентября, жилье и социальные объекты должны быть восстановлены до 1 августа 2022 года, сообщил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев."Что касается вообще всего комплекса чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке. Он значительно шире. У нас в то время, как в Якутии пожары, в целом ряде регионов – это и Хабаровский край, и Еврейская, Амурская области, Забайкалье – идет паводок. Причем паводок значительно превышает предыдущий уровень 2013 года. И действительно, вы абсолютно правы, оказание помощи населению является сейчас самой важной задачей. Мы собирались вместе с главами регионов. Договорились о том, что до 1 сентября все выплаты людям будут осуществлены", — сказал Трутнев в эфире "России 24".По его словам, восстановления жилья и объектов инфраструктуры, социальных учреждений должно быть проведено до 1 августа 2022 года."Потому что по временной схеме мы все восстановим быстро, но для того, чтобы восстановить уже в том качестве, в котором эти дороги и мосты существовали, конечно, потребуется больше времени. Такая задача есть. Я буду контролировать ее исполнение", — отметил вице-премьер.Свыше 24 тысяч человек в Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском и Хабаровском краях признаны пострадавшими от паводка, сообщила ранее пресс-служба Трутнева. Отмечалось, что более 80% пострадавших уже получили единовременную выплату из федерального бюджета в размере 10 тысяч рублей. Гражданам, утратившим имущество первой необходимости, а также лишившимся жилья, будет выделена материальная компенсация в размере 50 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно.

https://ria.ru/20210813/uscherb-1745677386.html

еврейская автономная область

амурская область

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, еврейская автономная область, амурская область, юрий трутнев, дальний восток