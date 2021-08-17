https://ria.ru/20210817/dolgi-1746146541.html

Как узнать долги по налогам: через ФНС, "Госуслуги", по ИНН

Как узнать задолженность по налогам по ИНН и фамилии в 2021 году

Как узнать долги по налогам: через ФНС, "Госуслуги", по ИНН

Если не уплатить налоги вовремя, это чревато пенями и штрафами. О том, как узнать задолженность по налогам физического лица по ИНН или фамилии, как происходит... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T21:01

2021-08-17T21:01

2021-08-17T21:01

федеральная налоговая служба (фнс россии)

центральный банк рф (цб рф)

налоги

долги

россия

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Если не уплатить налоги вовремя, это чревато пенями и штрафами. О том, как узнать задолженность по налогам физического лица по ИНН или фамилии, как происходит проверка на сайтах сайте ФНС и портале "Госуслуги" — в материале РИА Новости.Как проверить налоговую задолженностьНалоговая задолженность появляется после 1 декабря — по закону это последний день уплаты налога. До этой даты долга нет. Уведомления по налогам присылают примерно за месяц до срока уплаты: начисленные суммы отражаются в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Если последний день оплаты приходится на выходной, то срок переносят на ближайший рабочий день.В России существует четыре налога, которые взимаются с граждан: налог на доходы физлиц (НДФЛ), земельный налог, транспортный и налог на имущество физлиц. При этом подоходный налог за работника в большинстве случаев начисляет и платит работодатель, а все имущественные налоги граждане должны платить сами.Сейчас узнать, есть ли у человека налоговая задолженность, можно довольно просто по номеру ИНН, на сайте ФНС или в его мобильном приложении, через портал "Госуслуги", в МФЦ, налоговой инспекции и т.д.На сайте ФНСНа сайте Федеральной налоговой службы есть сервис "Личный кабинет налогоплательщика". Чтобы получить к нему доступ, необходимо зарегистрироваться. Для этого потребуется электронная подпись, аккаунт на "Госуслугах" или логин и пароль, которые можно получить при визите в налоговую. При входе в личный кабинет информация о долгах будет видна на главной странице.В мобильном приложении ФНСУзнать о наличии долгов также можно в мобильном приложении ФНС, которое называется "Налоги ФЛ". Для доступа нужно ввести данные с сайта налоговой службы — логин и пароль. При установке следует проверить название приложения — "Налоги ФЛ", а также создателя — "ФНС России". Все остальные сервисы — неофициальные. Если они созданы мошенниками, то к ним в руки могут попасть личные данные пользователя.На сайте ФССППроверить налоговую задолженность можно на сайте Федеральной службы судебных приставов. Для этого необходимо ввести личные данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения, город, в котором человек зарегистрирован. Если у гражданина есть долги, по которым вынесено судебное решение, то сайт это покажет. В других случаях узнать задолженность на нем нельзя.На сайте госуслугИнформацию о налоговых долгах можно посмотреть на портале госуслуг. Если нет личного кабинета, то необходимо зарегистрироваться. Для этого понадобится паспорт, СНИЛС, номер телефона, электронная почта. После регистрации следует перейти в раздел "Услуги", открыть вкладку "Налоговая задолженность" и нажать "Получить услугу".Интернет-банкНекоторые банковские приложения или интернет-банки могут быть подключены к информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Если у них есть доступ, то в приложении можно увидеть данные о налоговых задолженностях с начисленными пенями. Такой сервис действует, например, у Сбербанка.Онлайн-сервисыС 2015 года "Яндекс. Деньги" запустил сервис, на котором можно проверить задолженность по налогу на имущество, транспортному или любому другому. Для проверки долга понадобится только номер ИНН. Осуществить проверку может даже незарегистрированный пользователь.По фамилииДля того, чтобы узнать сумму налоговой задолженности по фамилии, все равно необходим ИНН — индивидуальный номер налогоплательщика. Если на руках нет документа, то следует использовать просто номер. Найти его можно на сайте ФНС: для этого нужно ввести фамилию, имя, отчество, дату рождения и номер паспорта. Дальше по ИНН можно воспользоваться онлайн-сервисами, например, "Госуслугами".По ИННПроверить долг по ИНН можно несколькими способами. Например, через личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой службы, на Портале государственных услуг, а также в мобильном приложении сервиса. В нем можно установить оповещения о долгах по налогам.В налоговой инспекцииУзнать, есть ли неоплаченные задолженности, также можно обратившись лично в налоговую службу. Для этого нужно иметь при себе паспорт. Кроме этого, ФНС ежегодно рассылает по почте уведомления о задолженностях — обычные бумажные квитанции, но идти они могут несколько месяцев. В 2020 году налоговые прекратили рассылку таких уведомлений тем гражданам, которые получили доступ к сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". При желании, чтобы вновь получать бумажные квитанции, можно обратиться в ФНС.В МФЦПроверить налоговую задолженность можно и в МФЦ. Для этого нужно иметь паспорт и знать номер ИНН. Форма заявления на предоставление информации утверждена приказом ФНС России от 11.11.2019. Проверить, предоставляет ли МФЦ такую услугу, можно на сайте "Мои документы".Как оплатить задолженность по налогамЗаплатить налоги можно как удаленно, через приложение или личный кабинет на сайте ФНС, так и лично, в банке или почтовом отделении.На сайте госуслугЧтобы оплатить задолженность через портал госуслуг, понадобится ИНН. Для этого нужно зайти на сайт, открыть вкладку "Оплата по квитанции", затем вбить необходимые данные и оплатить задолженность банковской картой. Также можно получать уведомления о налогах в мобильном приложении.На сайте ФНСПогасить долг можно на сайте ФНС, сформировав расчетный документ через сервис "Уплата налогов и пошлин". Также можно воспользоваться сервисом "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Как на сайте, так и в мобильном приложении можно сформировать квитанцию для оплаты задолженности в банке, либо рассчитаться онлайн без комиссии.Интернет-банкЧтобы оплатить задолженность по налогам, можно воспользоваться интернет-банком или мобильным приложением банка. Например, в Сбербанк Онлайн нужно зайти в личный кабинет, найти вкладку "Платежи и переводы", затем перейти на страницу "Государство", а там выбрать раздел "Налоги". Сбербанк предлагает оплатить налог по УИН, а также посмотреть долги.ТерминалМожно погасить долг и через электронный терминал, для этого нужна квитанция из налоговой. На каждый вид налога она приходит отдельно, поэтому их нужно так же и оплачивать. Налоговые квитанции принимают некоторые терминалы оплаты, подключенные к единой системе платежей ГИС ГМП.Как формируется налоговая задолженностьНалоговая задолженность формируется не позднее пяти дней после того, как наступает срок уплаты налога. Если деньги не поступили, то человеку в течение трех месяцев приходит соответствующее требование. Если сумма задолженности менее 3 тысяч рублей, требование об уплате налога должно быть направлено в течение года. Внести средства на оплату долга нужно в срок, указанный в требовании.Чем грозит неуплата налоговТем, кто опоздал уплатить налог, начиная со 2 декабря будет ежедневно начисляться пеня (1/300 от ставки рефинансирования ЦБ). Кроме этого, штраф за нарушение срока уплаты налога — 20% от неуплаченной суммы. Если человек не заплатили налог умышленно, то штраф составит 40%. По истечении срока уплаты фискальные органы будут иметь право обратиться в суд с заявлением о взыскании долга. Они могут заблокировать банковский счет или арестовать имущество неплательщика. Если сумма долга меньше 3000 рублей, то налоговая сможет обратиться в суд только после того, как пройдет три года и шесть месяцев после самого раннего требования об оплате.В отдельных случаях для физических лиц и ИП предусмотрена уголовная ответственность за неуплату налогов. Согласно российскому законодательству им может грозить штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо он будет назначен в размере дохода, полученного за последние 1-2 года. Также неплательщика могут арестовать на шесть месяцев или лишить свободы на срок до года. А в случае особо крупного размера санкция еще жестче.Как получить рассрочку по уплате налоговой задолженностиЕсли человек по каким-либо причинам не может уплатить налог полностью, то у него есть возможность получить рассрочку и гасить задолженность постепенно. Она предоставляется не более чем на один год. При оформлении такой льготы налоговые органы должны учитывать финансовое состояние физлица, его неплатежеспособность. Для этого во внимание принимаются поступления на счет человека за последние шесть месяцев. Для предоставления рассрочки должно быть установлено одно из обстоятельств:Для оформления рассрочки понадобятся:Налоговая может потребовать дополнительные документы, это следует уточнить заранее.

https://ria.ru/20200213/1564651682.html

https://ria.ru/20200331/1569407364.html

https://ria.ru/20210811/nalog-1745396263.html

https://ria.ru/20210729/nalogi-1743391061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная налоговая служба (фнс россии), центральный банк рф (цб рф), налоги, долги, россия