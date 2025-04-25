https://ria.ru/20250425/dolgi-1746146541.html

Как узнать задолженность по налогам: все доступные способы онлайн и офлайн

Как узнать задолженность по налогам в 2024 году: где проверить и посмотреть

Как узнать задолженность по налогам: все доступные способы онлайн и офлайн

Если вовремя не заплатить налоги, есть риск столкнуться с пенями и штрафами. О том, как физическим лицам можно узнать задолженность по налогам при помощи ИНН... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T20:38:00+03:00

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2025-04-25T20:38:00+03:00

федеральная налоговая служба (фнс россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Если вовремя не заплатить налоги, есть риск столкнуться с пенями и штрафами. О том, как физическим лицам можно узнать задолженность по налогам при помощи ИНН или по фамилии, как происходит проверка на сайте ФНС и портале "Госуслуги" в 2025 году, — в материале РИА Новости.Как узнать задолженность по налогамНалоговая задолженность появляется после 1 декабря — по закону это последний день уплаты налога. Соответствующие уведомления присылают примерно за месяц до срока уплаты: начисленные суммы отражаются в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Если последний день оплаты приходится на выходной, то срок переносят на ближайший рабочий день.В России существует четыре налога, которые взимаются с граждан: налог на доходы физлиц (НДФЛ), земельный налог, транспортный и налог на имущество физических лиц. При этом налог на доходы за работника в большинстве случаев начисляет и платит работодатель, а все имущественные граждане должны платить сами.С 2023 года у каждого гражданина нашей страны существует собственный единый налоговый счет, а оплатить все начисленные налоги можно одним платежом.Сегодня существуют различные способы узнать, есть ли у человека налоговая задолженность. Это можно сделать как онлайн (например, на сайте ФНС или в его мобильном приложении, через портал "Госуслуги") так и офлайн (при обращении в МФЦ, налоговую инспекцию и т.д.)ОнлайнПолучить информацию об имеющейся налоговой задолженности возможно, даже не выходя из дома. Это можно сделать:На сайте Федеральной налоговой службы есть сервис "Личный кабинет налогоплательщика". Чтобы получить к нему доступ, необходимо зарегистрироваться. Для этого потребуется электронная подпись, аккаунт на "Госуслугах" или логин и пароль, которые можно получить при визите в налоговую. При входе в личный кабинет информация о долгах будет видна на главной странице.Узнать о наличии долгов также можно в мобильном приложении ФНС, которое называется "Налоги ФЛ". Для доступа нужно ввести данные с сайта налоговой службы — логин и пароль. При установке следует проверить название приложения — "Налоги ФЛ", а также создателя — "ФНС России". Все остальные сервисы — неофициальные. Если они созданы мошенниками, то к ним в руки могут попасть личные данные пользователя.Проверить налоговую задолженность можно на сайте Федеральной службы судебных приставов. Для этого необходимо ввести личные данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения, город, в котором человек зарегистрирован. Если у гражданина есть долги, по которым вынесено судебное решение, то сайт это покажет. В других случаях узнать задолженность на нем нельзя.Информацию о налоговых долгах можно посмотреть на портале госуслуг. Если нет личного кабинета, то необходимо зарегистрироваться. Для этого понадобится паспорт, СНИЛС, номер телефона, электронная почта. После регистрации следует перейти в раздел "Услуги", открыть вкладку "Налоговая задолженность" и нажать "Получить услугу".Некоторые банковские приложения или интернет-банки могут быть подключены к информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Если у них есть доступ, то в приложении можно увидеть данные о налоговых задолженностях с начисленными пенями. Такой сервис действует, например, у Сбербанка.Проверить долг по ИНН можно несколькими способами. Например, через личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой службы, на Портале государственных услуг, а также в мобильном приложении сервиса. В нем можно установить оповещения о долгах по налогам.Если гражданин по той или иной причине не помнит или не знает свой ИНН (а соответствующего документа на руках у него тоже нет), то эту информацию можно уточнить на сайте ФНС. Для этого потребуется ввести фамилию, имя, отчество, дату рождения и номер паспорта. Дальше по ИНН можно воспользоваться онлайн-сервисами, например, "Госуслугами".ОфлайнУзнать про налоговую задолженность можно и во время личного визита:Узнать, есть ли неоплаченные задолженности, также можно обратившись лично в налоговую службу. Для этого нужно иметь при себе паспорт. Кроме этого, ФНС ежегодно рассылает по почте уведомления о задолженностях — обычные бумажные квитанции, но идти они могут несколько месяцев. В 2020 году налоговые прекратили рассылку таких уведомлений тем гражданам, которые получили доступ к сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". При желании, чтобы вновь получать бумажные квитанции, можно обратиться в ФНС.Проверить налоговую задолженность можно и в МФЦ. Для этого нужно иметь паспорт и знать номер ИНН. Форма заявления на предоставление информации утверждена приказом ФНС России от 11.11.2019. Проверить, предоставляет ли МФЦ такую услугу, можно на сайте "Мои документы".Как погасить задолженностьЗаплатить налоги можно как удаленно, через приложение или личный кабинет на сайте ФНС, так и лично, в банке или почтовом отделении.Так, для оплаты задолженности через портал госуслуг понадобится ИНН. Для этого нужно зайти на сайт, открыть вкладку "Оплата по квитанции", затем ввести необходимые данные и оплатить задолженность банковской картой. Также можно получать уведомления о налогах в мобильном приложении.Погасить долг можно непосредственно на сайте ФНС, сформировав расчетный документ через сервис "Уплата налогов и пошлин". Также можно воспользоваться сервисом "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Как на сайте, так и в мобильном приложении можно сформировать квитанцию для оплаты задолженности в банке, либо рассчитаться онлайн без комиссии.Чтобы оплатить задолженность по налогам, можно воспользоваться интернет-банком или мобильным приложением банка. Например, в Сбербанк Онлайн нужно зайти в личный кабинет, найти вкладку "Платежи и переводы", затем перейти на страницу "Государство", а там выбрать раздел "Налоги". Сбербанк предлагает оплатить налог по УИН, а также посмотреть долги.Можно погасить долг и через электронный терминал, для этого нужна квитанция из налоговой. Налоговые квитанции принимают некоторые терминалы оплаты, подключенные к единой системе платежей ГИС ГМП.“Обязанность по уплате налога прекращается со смертью физического лица-налогоплательщика либо с объявлением его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации, - говорит Оксана Васильева, кандидат юрических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. - Задолженность по налогам (в том числе по налогу на имущество физических лиц), умершего лица либо лица, объявленного умершим, погашается наследниками в пределах стоимости наследственного имущества в порядке, установленном гражданским законодательством РФ для оплаты наследниками доставшихся им долгов. То есть, если физическое лицо (наследодатель) не исполнило обязанность по уплате налога на имущество физических лиц в установленный срок, возникшая задолженность погашается наследниками в пределах стоимости наследственного имущества”.Как получить рассрочку по уплате налоговЕсли человек по каким-либо причинам не может уплатить налог полностью, то у него есть возможность получить рассрочку и гасить задолженность постепенно. Она предоставляется не более чем на один год. При оформлении такой льготы налоговые органы должны учитывать финансовое состояние физлица, его неплатежеспособность. Для этого во внимание принимаются поступления на счет человека за последние шесть месяцев. Для предоставления рассрочки должно быть установлено одно из обстоятельств:Для оформления рассрочки понадобятся:Налоговая может потребовать дополнительные документы, это следует уточнить заранее.Чем грозит неуплата налогов“Следует помнить, что в соответствии с действующим законодательством неуплата или несвоевременная уплата налога может повлечь: начисление пеней; наложение штрафа, взыскание задолженности по налогу (недоимки), а также пеней и штрафа через суд”, — отмечает Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.Тем, кто опоздал уплатить налог, начиная со 2 декабря будет ежедневно начисляться пеня (1/300 от ставки рефинансирования ЦБ). Кроме этого, в соответствии со статьей 122 действующего Налогового кодекса РФ, неуплата или неполная уплата налога чревата штрафом в размере 20% от размера неуплаченной суммы. Если человек не заплатил налог умышленно, то штраф составит 40%. По истечении срока уплаты фискальные органы будут иметь право обратиться в суд с заявлением о взыскании долга. Они могут заблокировать банковский счет или арестовать имущество неплательщика. Если сумма долга меньше 3000 рублей, то налоговая сможет обратиться в суд только после того, как пройдет три года и шесть месяцев после самого раннего требования об оплате.В отдельных случаях для физических лиц и ИП предусмотрена уголовная ответственность за неуплату налогов. Согласно российскому законодательству им может грозить штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо он будет назначен в размере дохода, полученного за последние один — два года. Также неплательщика могут арестовать на шесть месяцев или лишить свободы на срок до года. А в случае особо крупного размера санкции еще жестче.“В связи с изменениями, вступившими в марте этого года налоговые преступления попадают только в две категории (небольшая тяжесть или средней тяжести), причем максимальный срок лишения свободы составляет пять лет. Срок давности при этом отсчитывают с момента, когда ИП или организация должны были уплатить налог, сбор или страховой взнос”, — предупреждает Антонина Шаркова, профессор Финансового университета при Правительстве РФ.Советы экспертов“Помните, что в России каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. За уклонение от уплаты налогов привлечь к ответственности могут не только предпринимателей и юридических лиц, но и самозанятых. Срок давности по налоговым правонарушениям определяют в зависимости от категории тяжести проступка”, — говорит Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.“Действуйте в партнерстве с налоговым органом, не игнорируйте общение и получение юридически значимых сообщений, в оперативном порядке задавайте вопросы и предоставляйте необходимые пояснения и документы, а так же важно, храните свои финансовые документы более 5 лет и раз в году делайте сверку расчетов”, — говорит ведущий юрист Европейской юридической службы Алексей Тарасов.“Обратите внимание, что налоговый орган может списать задолженность физического лица по налогам, признанную безнадежной к взысканию в установленном порядке”, - говорит Людмила Новицкая, кандидат педагогических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

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https://ria.ru/20240311/kredity-1932203259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная налоговая служба (фнс россии), центральный банк рф (цб рф), налоги, долги, россия