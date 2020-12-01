Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201201/nalogi-1587072860.html
Россиянам напомнили о последствиях за неуплату имущественного налога
Россиянам напомнили о последствиях за неуплату имущественного налога
Срок уплаты имущественных налогов для физлиц в России истекает 1 декабря: до конца дня вторника собственники транспортных средств, земельных участков, домов,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T00:29
2020-12-01T00:31
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
москва
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155089/96/1550899675_0:307:3074:2036_1400x0_80_0_0_0ce6ddd911f57549dbc8c22757cf5de6.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Срок уплаты имущественных налогов для физлиц в России истекает 1 декабря: до конца дня вторника собственники транспортных средств, земельных участков, домов, квартир и комнат, дач, гаражей, машино-мест и любых других объектов капстроительства, даже если оно не завершено, обязаны заплатить налоги за 2019 год, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС) России.Опоздавшим, начиная со 2 декабря, будут ежедневно начисляться пени, а долги злостных неплательщиков будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры: например, заблокировать банковский счет или арестовать имущество.Заплатить налоги можно как удаленно - через приложение или "личный кабинет" на сайте ФНС, так и лично, в банке или почтовом отделении, причем можно платить не только за себя, но и за других. "В этом году налоговые органы сформировали и направили физическим лицам 69,4 миллиона налоговых уведомлений для уплаты транспортного налога, земельного налога, налога на имущество и НДФЛ. Из них 50,3 миллиона (72,5%) на бумаге и 19,1 миллиона (27,5%) в электронном виде через "Личный кабинет налогоплательщика", - говорится в сообщении на сайте ведомства."Налоговые уведомления не направляются по почте, если сумма налога не превышает 100 рублей, а также в отношении объектов налогообложения, по которым не предъявлен налог к уплате, например, в связи с применением налоговой льготы", - напоминает ФНС на своем сайте. В России существует всего четыре налога, которые взимаются с граждан: налог на доходы физлиц (НДФЛ), земельный налог, транспортный и налог на имущество физлиц. При этом подоходный налог за работника в большинстве случаев исчисляет и платит работодатель, а все имущественные налоги граждане должны платить сами.Если налогоплательщик не может заплатить налоги в установленный срок, или у него уже есть задолженность, которую он не в состоянии погасить, он имеет право обратиться в налоговую за отсрочкой или рассрочкой. Отложить или рассрочить уплату налогов можно максимум на 1 год, на это имеют право граждане, пострадавшие от стихийных бедствий и катастроф, или оказавшиеся в сложном имущественном положении. Для этого придется предоставить в налоговую документы, подтверждающие финансовые трудности, а также залог, поручительство, или банковскую гарантию, напоминает ведомство.
https://ria.ru/20201119/nalog-1585352588.html
https://ria.ru/20201115/money-1584347213.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155089/96/1550899675_64:0:2795:2048_1400x0_80_0_0_6d697cfafe165c2962754ac4ead03095.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), москва, общество, экономика

Россиянам напомнили о последствиях за неуплату имущественного налога

00:29 01.12.2020 (обновлено: 00:31 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЖенщина выходит из здания инспекции Федеральной налоговой службы России в Новосибирске
Женщина выходит из здания инспекции Федеральной налоговой службы России в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Срок уплаты имущественных налогов для физлиц в России истекает 1 декабря: до конца дня вторника собственники транспортных средств, земельных участков, домов, квартир и комнат, дач, гаражей, машино-мест и любых других объектов капстроительства, даже если оно не завершено, обязаны заплатить налоги за 2019 год, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС) России.
Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 14:18
Россияне избавляются от привычки уходить от налогов, заявил глава ФНС
Опоздавшим, начиная со 2 декабря, будут ежедневно начисляться пени, а долги злостных неплательщиков будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры: например, заблокировать банковский счет или арестовать имущество.
Заплатить налоги можно как удаленно - через приложение или "личный кабинет" на сайте ФНС, так и лично, в банке или почтовом отделении, причем можно платить не только за себя, но и за других. "В этом году налоговые органы сформировали и направили физическим лицам 69,4 миллиона налоговых уведомлений для уплаты транспортного налога, земельного налога, налога на имущество и НДФЛ. Из них 50,3 миллиона (72,5%) на бумаге и 19,1 миллиона (27,5%) в электронном виде через "Личный кабинет налогоплательщика", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Налоговые уведомления не направляются по почте, если сумма налога не превышает 100 рублей, а также в отношении объектов налогообложения, по которым не предъявлен налог к уплате, например, в связи с применением налоговой льготы", - напоминает ФНС на своем сайте. В России существует всего четыре налога, которые взимаются с граждан: налог на доходы физлиц (НДФЛ), земельный налог, транспортный и налог на имущество физлиц. При этом подоходный налог за работника в большинстве случаев исчисляет и платит работодатель, а все имущественные налоги граждане должны платить сами.
Если налогоплательщик не может заплатить налоги в установленный срок, или у него уже есть задолженность, которую он не в состоянии погасить, он имеет право обратиться в налоговую за отсрочкой или рассрочкой. Отложить или рассрочить уплату налогов можно максимум на 1 год, на это имеют право граждане, пострадавшие от стихийных бедствий и катастроф, или оказавшиеся в сложном имущественном положении. Для этого придется предоставить в налоговую документы, подтверждающие финансовые трудности, а также залог, поручительство, или банковскую гарантию, напоминает ведомство.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
15 ноября, 08:00
Новый способ сохранить деньги: преимущества и риски вложений
 
РоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)МоскваОбществоЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57Минздрав Башкирии попросил врачей частных клиник помочь в борьбе с COVID
08:54СМИ опровергли данные о гибели командира КСИР при воздушном ударе
08:39Курьеры разгромили магазин в центре Москвы и избили охранника
08:33Россия надеется, что США начнут считаться с интересами других стран
08:26Россиян с 1 декабря будут уведомлять о полагающихся им мерах соцподдержки
08:18Штабу Трампа дали опросить свидетелей в Неваде о нарушениях на выборах
08:17В Красноярске опровергли данные о принуждении учащихся обедать в школе
08:03Небольшой снег и гололедица ждут москвичей в первый день зимы
07:50Осень 2020 года в Москве стала самой теплой за время метеонаблюдений
07:35В Новосибирске проверят данные о том, что скорая высадила больного COVID
07:10Исследование показало отношение работодателей к премированию сотрудников
07:09Минобороны сообщило о ходе саперных работ миротворцев в Карабахе
06:51В России могут снизить цены на ритуальные услуги
06:45Глав российских регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем
06:42Международная книжная ярмарка non/fiction пройдет в онлайн-формате
06:23Эксперт назвала условие передачи антител к COVID-19 от матери к ребенку
06:18Врач рассказал, как сохранить осанку на удаленке
06:14Россиянам посоветовали не рассылать одинаковые поздравления на Новый год
06:09Россиянам рассказали, во сколько обойдется новогодний декор в 2020 году
05:53Дегтярев призвал жителей региона самим возить врачей к больным COVID-19
Лента новостейМолния