https://ria.ru/20201201/nalogi-1587072860.html

Россиянам напомнили о последствиях за неуплату имущественного налога

Россиянам напомнили о последствиях за неуплату имущественного налога

Срок уплаты имущественных налогов для физлиц в России истекает 1 декабря: до конца дня вторника собственники транспортных средств, земельных участков, домов,... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T00:29

2020-12-01T00:29

2020-12-01T00:31

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

москва

общество

экономика

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Срок уплаты имущественных налогов для физлиц в России истекает 1 декабря: до конца дня вторника собственники транспортных средств, земельных участков, домов, квартир и комнат, дач, гаражей, машино-мест и любых других объектов капстроительства, даже если оно не завершено, обязаны заплатить налоги за 2019 год, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС) России.Опоздавшим, начиная со 2 декабря, будут ежедневно начисляться пени, а долги злостных неплательщиков будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры: например, заблокировать банковский счет или арестовать имущество.Заплатить налоги можно как удаленно - через приложение или "личный кабинет" на сайте ФНС, так и лично, в банке или почтовом отделении, причем можно платить не только за себя, но и за других. "В этом году налоговые органы сформировали и направили физическим лицам 69,4 миллиона налоговых уведомлений для уплаты транспортного налога, земельного налога, налога на имущество и НДФЛ. Из них 50,3 миллиона (72,5%) на бумаге и 19,1 миллиона (27,5%) в электронном виде через "Личный кабинет налогоплательщика", - говорится в сообщении на сайте ведомства."Налоговые уведомления не направляются по почте, если сумма налога не превышает 100 рублей, а также в отношении объектов налогообложения, по которым не предъявлен налог к уплате, например, в связи с применением налоговой льготы", - напоминает ФНС на своем сайте. В России существует всего четыре налога, которые взимаются с граждан: налог на доходы физлиц (НДФЛ), земельный налог, транспортный и налог на имущество физлиц. При этом подоходный налог за работника в большинстве случаев исчисляет и платит работодатель, а все имущественные налоги граждане должны платить сами.Если налогоплательщик не может заплатить налоги в установленный срок, или у него уже есть задолженность, которую он не в состоянии погасить, он имеет право обратиться в налоговую за отсрочкой или рассрочкой. Отложить или рассрочить уплату налогов можно максимум на 1 год, на это имеют право граждане, пострадавшие от стихийных бедствий и катастроф, или оказавшиеся в сложном имущественном положении. Для этого придется предоставить в налоговую документы, подтверждающие финансовые трудности, а также залог, поручительство, или банковскую гарантию, напоминает ведомство.

https://ria.ru/20201119/nalog-1585352588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), москва, общество, экономика