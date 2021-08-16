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Шоубиз
https://ria.ru/20210816/averbukh-1745896610.html
"Настоящий богатырь": Илья Авербух дал первый комментарий о сыне
"Настоящий богатырь": Илья Авербух дал первый комментарий о сыне - РИА Новости, 16.08.2021
"Настоящий богатырь": Илья Авербух дал первый комментарий о сыне
Фигурист Илья Авербух дал первый комментарий о новорожденном сыне, сообщает StarHit. Также спортсмен прокомментировал самочувствие жены Елизаветы Арзамасовой. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T12:03
2021-08-16T12:03
шоубиз
дети
москва
нижний новгород
беременность
илья авербух
елизавета арзамасова
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Фигурист Илья Авербух дал первый комментарий о новорожденном сыне, сообщает StarHit. Также спортсмен прокомментировал самочувствие жены Елизаветы Арзамасовой.Фигурист отметил, что жена чувствует себя прекрасно. Актриса осталась отдыхать и восстанавливаться после родов в Москве, сам спортсмен вынужден был улететь Нижний Новгород для репетиции шоу, посвященного юбилею города. Авербух заверил поклонников, что они с супругой постоянно на связи.Фигурист сказал, что они до сих пор не выбрали имя малышу."Имя еще решается. Хотим несколько дней посмотреть, какой из вариантов лучше всего ему подойдет", – отметил Авербух.О рождении ребенка пара объявила в соцсетях. Актриса Елизавета Арзамасова не скрывала беременность, активно давала интервью и рассказывала об особенностях своего интересного положения.
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дети, москва, нижний новгород, беременность, илья авербух, елизавета арзамасова
12:03 16.08.2021
 

"Настоящий богатырь": Илья Авербух дал первый комментарий о сыне

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкИлья Авербух
Илья Авербух - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Фигурист Илья Авербух дал первый комментарий о новорожденном сыне, сообщает StarHit. Также спортсмен прокомментировал самочувствие жены Елизаветы Арзамасовой.

"Мальчик, 3800 граммов, 53 сантиметра. У нас получился настоящий богатырь", – сказал Авербух.

Фигурист отметил, что жена чувствует себя прекрасно. Актриса осталась отдыхать и восстанавливаться после родов в Москве, сам спортсмен вынужден был улететь Нижний Новгород для репетиции шоу, посвященного юбилею города. Авербух заверил поклонников, что они с супругой постоянно на связи.
Фигурист сказал, что они до сих пор не выбрали имя малышу.
"Имя еще решается. Хотим несколько дней посмотреть, какой из вариантов лучше всего ему подойдет", – отметил Авербух.
О рождении ребенка пара объявила в соцсетях. Актриса Елизавета Арзамасова не скрывала беременность, активно давала интервью и рассказывала об особенностях своего интересного положения.
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