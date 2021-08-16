https://ria.ru/20210816/averbukh-1745896610.html

"Настоящий богатырь": Илья Авербух дал первый комментарий о сыне

"Настоящий богатырь": Илья Авербух дал первый комментарий о сыне - РИА Новости, 16.08.2021

"Настоящий богатырь": Илья Авербух дал первый комментарий о сыне

Фигурист Илья Авербух дал первый комментарий о новорожденном сыне, сообщает StarHit. Также спортсмен прокомментировал самочувствие жены Елизаветы Арзамасовой. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T12:03

2021-08-16T12:03

2021-08-16T12:03

шоубиз

дети

москва

нижний новгород

беременность

илья авербух

елизавета арзамасова

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Фигурист Илья Авербух дал первый комментарий о новорожденном сыне, сообщает StarHit. Также спортсмен прокомментировал самочувствие жены Елизаветы Арзамасовой.Фигурист отметил, что жена чувствует себя прекрасно. Актриса осталась отдыхать и восстанавливаться после родов в Москве, сам спортсмен вынужден был улететь Нижний Новгород для репетиции шоу, посвященного юбилею города. Авербух заверил поклонников, что они с супругой постоянно на связи.Фигурист сказал, что они до сих пор не выбрали имя малышу."Имя еще решается. Хотим несколько дней посмотреть, какой из вариантов лучше всего ему подойдет", – отметил Авербух.О рождении ребенка пара объявила в соцсетях. Актриса Елизавета Арзамасова не скрывала беременность, активно давала интервью и рассказывала об особенностях своего интересного положения.

https://ria.ru/20210629/arzamasova-1739055463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, москва, нижний новгород, беременность, илья авербух, елизавета арзамасова