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"Настоящий богатырь": Илья Авербух дал первый комментарий о сыне
"Настоящий богатырь": Илья Авербух дал первый комментарий о сыне - РИА Новости, 16.08.2021
"Настоящий богатырь": Илья Авербух дал первый комментарий о сыне
Фигурист Илья Авербух дал первый комментарий о новорожденном сыне, сообщает StarHit. Также спортсмен прокомментировал самочувствие жены Елизаветы Арзамасовой. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T12:03
2021-08-16T12:03
2021-08-16T12:03
шоубиз
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москва
нижний новгород
беременность
илья авербух
елизавета арзамасова
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Фигурист Илья Авербух дал первый комментарий о новорожденном сыне, сообщает StarHit. Также спортсмен прокомментировал самочувствие жены Елизаветы Арзамасовой.Фигурист отметил, что жена чувствует себя прекрасно. Актриса осталась отдыхать и восстанавливаться после родов в Москве, сам спортсмен вынужден был улететь Нижний Новгород для репетиции шоу, посвященного юбилею города. Авербух заверил поклонников, что они с супругой постоянно на связи.Фигурист сказал, что они до сих пор не выбрали имя малышу."Имя еще решается. Хотим несколько дней посмотреть, какой из вариантов лучше всего ему подойдет", – отметил Авербух.О рождении ребенка пара объявила в соцсетях. Актриса Елизавета Арзамасова не скрывала беременность, активно давала интервью и рассказывала об особенностях своего интересного положения.
https://ria.ru/20210629/arzamasova-1739055463.html
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дети, москва, нижний новгород, беременность, илья авербух, елизавета арзамасова