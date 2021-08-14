https://ria.ru/20210814/aliev-1745770599.html

Армения не ответила на предложение о мирном договоре, заявил Алиев

Армения не ответила на предложение о мирном договоре, заявил Алиев - РИА Новости, 14.08.2021

Армения не ответила на предложение о мирном договоре, заявил Алиев

Баку до сих пор не получил от Еревана ответ на предложение подписать мирный договор, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T21:49

2021-08-14T21:49

2021-08-14T22:17

в мире

армения

азербайджан

ильхам алиев

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БАКУ, 14 авг — РИА Новости. Баку до сих пор не получил от Еревана ответ на предложение подписать мирный договор, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу CNN Turk."Мы хотим подписания мирного договора с Арменией, чтобы Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга и начался процесс делимитации, то есть установления границ", — пояснил он.Глава государства подчеркнул, что Баку будет проводить свою политику в отношении Еревана в зависимости от ответа на это предложение.Алиев призвал власти соседней республики открыто заявить о своей позиции по мирному договору.По словам Алиева, открытие дорог, создание Зангезурского коридора, восстановление всех торговых связей и обеспечение мира на Южном Кавказе входит в интересы Азербайджана."Считаю, что это отвечает и интересам Армении. Потому что Зангезурский коридор будет служить и их интересам. Они смогут наладить железнодорожное сообщение и с Ираном, и с Россией. На сегодняшний день такой связи нет, и мы создаем новые возможности и для них", — заключил азербайджанский лидер.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210812/karabakh-1745515696.html

https://ria.ru/20210809/karabakh-1741039453.html

https://ria.ru/20210720/karabakh-1742093645.html

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азербайджан

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в мире, армения, азербайджан, ильхам алиев