https://ria.ru/20210814/aliev-1745770599.html
Армения не ответила на предложение о мирном договоре, заявил Алиев
Армения не ответила на предложение о мирном договоре, заявил Алиев - РИА Новости, 14.08.2021
Армения не ответила на предложение о мирном договоре, заявил Алиев
Баку до сих пор не получил от Еревана ответ на предложение подписать мирный договор, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу... РИА Новости, 14.08.2021
2021-08-14T21:49
2021-08-14T21:49
2021-08-14T22:17
в мире
армения
азербайджан
ильхам алиев
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БАКУ, 14 авг — РИА Новости. Баку до сих пор не получил от Еревана ответ на предложение подписать мирный договор, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу CNN Turk."Мы хотим подписания мирного договора с Арменией, чтобы Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга и начался процесс делимитации, то есть установления границ", — пояснил он.Глава государства подчеркнул, что Баку будет проводить свою политику в отношении Еревана в зависимости от ответа на это предложение.Алиев призвал власти соседней республики открыто заявить о своей позиции по мирному договору.По словам Алиева, открытие дорог, создание Зангезурского коридора, восстановление всех торговых связей и обеспечение мира на Южном Кавказе входит в интересы Азербайджана."Считаю, что это отвечает и интересам Армении. Потому что Зангезурский коридор будет служить и их интересам. Они смогут наладить железнодорожное сообщение и с Ираном, и с Россией. На сегодняшний день такой связи нет, и мы создаем новые возможности и для них", — заключил азербайджанский лидер.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210812/karabakh-1745515696.html
https://ria.ru/20210809/karabakh-1741039453.html
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в мире, армения, азербайджан, ильхам алиев
21:49 14.08.2021 (обновлено: 22:17 14.08.2021)
Армения не ответила на предложение о мирном договоре, заявил Алиев
Президент Азербайджана Алиев: Баку не получил от Еревана ответ на предложение о мирном договоре
БАКУ, 14 авг — РИА Новости. Баку
до сих пор не получил от Еревана
ответ на предложение подписать мирный договор, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев
в интервью турецкому телеканалу CNN Turk
.
"Мы хотим подписания мирного договора с Арменией
, чтобы Армения и Азербайджан
признали территориальную целостность друг друга и начался процесс делимитации, то есть установления границ", — пояснил он.
Глава государства подчеркнул, что Баку будет проводить свою политику в отношении Еревана в зависимости от ответа на это предложение.
Алиев призвал власти соседней республики открыто заявить о своей позиции по мирному договору.
"Если Армения готова к этому, если она готова признать территориальную целостность Азербайджана, которая признана всем миром, то тогда, конечно же, в регион придет долгосрочный мир. Мы хотим этого. В то же время для достижения этого на столе есть конкретные предложения", — добавил президент.
По словам Алиева, открытие дорог, создание Зангезурского коридора, восстановление всех торговых связей и обеспечение мира на Южном Кавказе входит в интересы Азербайджана.
"Считаю, что это отвечает и интересам Армении. Потому что Зангезурский коридор будет служить и их интересам. Они смогут наладить железнодорожное сообщение и с Ираном, и с Россией. На сегодняшний день такой связи нет, и мы создаем новые возможности и для них", — заключил азербайджанский лидер.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе
возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.
Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы
Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.