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Шоубиз
https://ria.ru/20210813/leto-1745680721.html
Август-2021: где звезды отдыхают в последние дни лета
Август-2021: где звезды отдыхают в последние дни лета - РИА Новости, 13.08.2021
Август-2021: где звезды отдыхают в последние дни лета
Лето стремительно подходит к концу, и представители российского шоу-бизнеса не упускают возможность насладиться последними теплыми днями. Где отдыхают... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T18:38
2021-08-13T18:38
шоубиз
отдых
греция
валерия (алла перфилова)
иосиф пригожин
знаменитости
мальдивы
сочи
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Лето стремительно подходит к концу, и представители российского шоу-бизнеса не упускают возможность насладиться последними теплыми днями. Где отдыхают знаменитости — в материале РИА Новости.Гидроциклы в ГрецииИосиф Пригожин и Валерия отправились в Грецию. Продюсер признался, что лето — его самое любимое время года, и опубликовал ролик, в котором показано, как он рассекает волны на гидроцикле. Стиль на СейшелахАлександр Рогов отдыхает на Сейшелах. Красивые пейзажи, белоснежный песок, книга, вкусности, живность и селфи с красивым загаром — такой контент последние несколько дней размещает в личном микроблоге звездный стилист.Шашлыки в СочиМихаил Галустян сейчас в Сочи. Шоумен готовится к застолью. Его друг готовит шашлыки, а сам комик дразнит пользователей кадрами, на которых видно, какие вкусности ставят на стол.Любовь в Сен-Тропе"Жизнь! Лето! Любовь!" — пишет Стас Михайлов. Судя по геолокации в его посте, певец находится в Сен-Тропе. С пользователями он поделился красивым видом на горы и море. Братья на МальдивахБратья Милохины помирились и улетели на Мальдивы. Ребята много времени проводят в кругу семьи и часто делятся снимками и роликами, на которых они изображены с близкими. Без совместных селфи на фоне песчаного пляжа, конечно, тоже не обошлось.
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отдых, греция, валерия (алла перфилова), иосиф пригожин, знаменитости, мальдивы, сочи, михаил галустян, сен-тропе, стас михайлов, даня милохин
18:38 13.08.2021
 

Август-2021: где звезды отдыхают в последние дни лета

© Sputnik / Перейти в фотобанкПевец Стас Михайлов
Певец Стас Михайлов
© Sputnik
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Лето стремительно подходит к концу, и представители российского шоу-бизнеса не упускают возможность насладиться последними теплыми днями. Где отдыхают знаменитости — в материале РИА Новости.

Гидроциклы в Греции

Иосиф Пригожин и Валерия отправились в Грецию. Продюсер признался, что лето — его самое любимое время года, и опубликовал ролик, в котором показано, как он рассекает волны на гидроцикле.

Стиль на Сейшелах

Александр Рогов отдыхает на Сейшелах. Красивые пейзажи, белоснежный песок, книга, вкусности, живность и селфи с красивым загаром — такой контент последние несколько дней размещает в личном микроблоге звездный стилист.

Шашлыки в Сочи

Михаил Галустян сейчас в Сочи. Шоумен готовится к застолью. Его друг готовит шашлыки, а сам комик дразнит пользователей кадрами, на которых видно, какие вкусности ставят на стол.
© Фото : @m_galustyan / InstagramСкриншоты инстаграм-сториз Михаила Галустяна
Скриншоты инстаграм-сториз Михаила Галустяна - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© Фото : @m_galustyan / Instagram
Скриншоты инстаграм-сториз Михаила Галустяна

Любовь в Сен-Тропе

"Жизнь! Лето! Любовь!" — пишет Стас Михайлов. Судя по геолокации в его посте, певец находится в Сен-Тропе. С пользователями он поделился красивым видом на горы и море.

Братья на Мальдивах

Братья Милохины помирились и улетели на Мальдивы. Ребята много времени проводят в кругу семьи и часто делятся снимками и роликами, на которых они изображены с близкими. Без совместных селфи на фоне песчаного пляжа, конечно, тоже не обошлось.
© ФотоСкрин из инстаграма Ильи Милохина
Скрин из инстаграма Ильи Милохина - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© Фото
Скрин из инстаграма Ильи Милохина
Девушка на одной из улиц в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 16:27Шоубиз
Фастфуд и ностальгия: о чем звезды говорили в Сети
 
ШоубизОтдыхГрецияВалерия (Алла Перфилова)Иосиф ПригожинЗнаменитостиМальдивыСочиМихаил ГалустянСен-ТропеСтас МихайловДаня Милохин
 
 
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