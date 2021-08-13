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Август-2021: где звезды отдыхают в последние дни лета

Август-2021: где звезды отдыхают в последние дни лета - РИА Новости, 13.08.2021

Август-2021: где звезды отдыхают в последние дни лета

Лето стремительно подходит к концу, и представители российского шоу-бизнеса не упускают возможность насладиться последними теплыми днями. Где отдыхают... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T18:38

2021-08-13T18:38

2021-08-13T18:38

шоубиз

отдых

греция

валерия (алла перфилова)

иосиф пригожин

знаменитости

мальдивы

сочи

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Лето стремительно подходит к концу, и представители российского шоу-бизнеса не упускают возможность насладиться последними теплыми днями. Где отдыхают знаменитости — в материале РИА Новости.Гидроциклы в ГрецииИосиф Пригожин и Валерия отправились в Грецию. Продюсер признался, что лето — его самое любимое время года, и опубликовал ролик, в котором показано, как он рассекает волны на гидроцикле. Стиль на СейшелахАлександр Рогов отдыхает на Сейшелах. Красивые пейзажи, белоснежный песок, книга, вкусности, живность и селфи с красивым загаром — такой контент последние несколько дней размещает в личном микроблоге звездный стилист.Шашлыки в СочиМихаил Галустян сейчас в Сочи. Шоумен готовится к застолью. Его друг готовит шашлыки, а сам комик дразнит пользователей кадрами, на которых видно, какие вкусности ставят на стол.Любовь в Сен-Тропе"Жизнь! Лето! Любовь!" — пишет Стас Михайлов. Судя по геолокации в его посте, певец находится в Сен-Тропе. С пользователями он поделился красивым видом на горы и море. Братья на МальдивахБратья Милохины помирились и улетели на Мальдивы. Ребята много времени проводят в кругу семьи и часто делятся снимками и роликами, на которых они изображены с близкими. Без совместных селфи на фоне песчаного пляжа, конечно, тоже не обошлось.

https://ria.ru/20210804/instagram-1744325571.html

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мальдивы

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сен-тропе

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых, греция, валерия (алла перфилова), иосиф пригожин, знаменитости, мальдивы, сочи, михаил галустян, сен-тропе, стас михайлов, даня милохин