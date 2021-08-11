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Врачи объяснили, чем опасен отказ от ежедневного душа
Врачи объяснили, чем опасен отказ от ежедневного душа - РИА Новости, 11.08.2021
Врачи объяснили, чем опасен отказ от ежедневного душа
Отказ от принятия душа каждый день грозит развитием заболеваний кожи. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на британских врачей. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T11:29
2021-08-11T11:39
великобритания
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Отказ от принятия душа каждый день грозит развитием заболеваний кожи. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на британских врачей.По словам врача Эмеки Окорочи, отказ от регулярных водных процедур может привести к появлению акне, дерматита и псориаза.Косметолог Ялда Джамал из Dr Yalda Clinics, в свою очередь, заявила, что кожа защищает организм от солнечных лучей, физического воздействия и регулирует температуру."Если не купаться каждый день, то сочетание пота, мертвых клеток и грязи нарушает эти функции", — отметила она.Помимо этого, Окороча предупредил о появлении неприятного запаха из-за размножения бактерий.Также доктор Рекха Тейлор из клиники Health &amp; Aesthetics посоветовала купаться вечером, так как кожа восстанавливается во время сна. По ее мнению, это позволит порам не засоряться и предотвратит образование прыщей и черных точек.
https://ria.ru/20210522/dush-1733412932.html
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великобритания, здоровье - общество
11:29 11.08.2021 (обновлено: 11:39 11.08.2021)
 
Врачи объяснили, чем опасен отказ от ежедневного душа

Британские врачи назвали кожные инфекции и запах опасными последствиями отказа от ежедневного душа

© Depositphotos / esp2kЖенщина моет голову
Женщина моет голову - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Depositphotos / esp2k
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Отказ от принятия душа каждый день грозит развитием заболеваний кожи. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на британских врачей.
По словам врача Эмеки Окорочи, отказ от регулярных водных процедур может привести к появлению акне, дерматита и псориаза.
Косметолог Ялда Джамал из Dr Yalda Clinics, в свою очередь, заявила, что кожа защищает организм от солнечных лучей, физического воздействия и регулирует температуру.
"Если не купаться каждый день, то сочетание пота, мертвых клеток и грязи нарушает эти функции", — отметила она.
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Помимо этого, Окороча предупредил о появлении неприятного запаха из-за размножения бактерий.
Также доктор Рекха Тейлор из клиники Health & Aesthetics посоветовала купаться вечером, так как кожа восстанавливается во время сна. По ее мнению, это позволит порам не засоряться и предотвратит образование прыщей и черных точек.
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ВеликобританияЗдоровье - Общество
 
 
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