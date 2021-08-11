https://ria.ru/20210811/dush-1745309866.html

Врачи объяснили, чем опасен отказ от ежедневного душа

Врачи объяснили, чем опасен отказ от ежедневного душа - РИА Новости, 11.08.2021

Врачи объяснили, чем опасен отказ от ежедневного душа

Отказ от принятия душа каждый день грозит развитием заболеваний кожи. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на британских врачей. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T11:29

2021-08-11T11:29

2021-08-11T11:39

великобритания

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575751475_0:23:2000:1148_1920x0_80_0_0_4bd079a3d6b199a366d47e513c43625a.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Отказ от принятия душа каждый день грозит развитием заболеваний кожи. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на британских врачей.По словам врача Эмеки Окорочи, отказ от регулярных водных процедур может привести к появлению акне, дерматита и псориаза.Косметолог Ялда Джамал из Dr Yalda Clinics, в свою очередь, заявила, что кожа защищает организм от солнечных лучей, физического воздействия и регулирует температуру."Если не купаться каждый день, то сочетание пота, мертвых клеток и грязи нарушает эти функции", — отметила она.Помимо этого, Окороча предупредил о появлении неприятного запаха из-за размножения бактерий.Также доктор Рекха Тейлор из клиники Health & Aesthetics посоветовала купаться вечером, так как кожа восстанавливается во время сна. По ее мнению, это позволит порам не засоряться и предотвратит образование прыщей и черных точек.

https://ria.ru/20210522/dush-1733412932.html

https://ria.ru/20210713/diabet-1741153735.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, здоровье - общество