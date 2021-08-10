https://ria.ru/20210810/buzova-1745165194.html

Бузова ответила на критику Безрукова в своей адрес

Бузова ответила на критику Безрукова в своей адрес - РИА Новости, 10.08.2021

Бузова ответила на критику Безрукова в своей адрес

Ольга Бузова отреагировала на критику Сергея Безрукова в свой адрес. Она рассказала, что думает о нем, в интервью для Hello!. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T12:26

2021-08-10T12:26

2021-08-10T12:26

шоубиз

сергей безруков

ольга бузова

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Ольга Бузова отреагировала на критику Сергея Безрукова в свой адрес. Она рассказала, что думает о нем, в интервью для Hello!. Безруков раскритиковал спектакль МХАТа "Чудесный грузин", в котором одну из ролей исполнила Бузова, еще в июне 2021 года. Участие теледивы в постановке вызвало не мало споров в Сети. Кроме Безрукова, негативно о выборе Ольги на роль высказался и Сергей Бурунов. Нейтральную позицию попытался занять Александр Семчев. Нашлись и те, кто поддержал Ольгу, среди них — Марина Зудина.

https://ria.ru/20210614/spektakl-1736910889.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей безруков, ольга бузова