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Шоубиз
https://ria.ru/20210810/buzova-1745165194.html
Бузова ответила на критику Безрукова в своей адрес
Бузова ответила на критику Безрукова в своей адрес - РИА Новости, 10.08.2021
Бузова ответила на критику Безрукова в своей адрес
Ольга Бузова отреагировала на критику Сергея Безрукова в свой адрес. Она рассказала, что думает о нем, в интервью для Hello!. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T12:26
2021-08-10T12:26
шоубиз
сергей безруков
ольга бузова
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Ольга Бузова отреагировала на критику Сергея Безрукова в свой адрес. Она рассказала, что думает о нем, в интервью для Hello!. Безруков раскритиковал спектакль МХАТа "Чудесный грузин", в котором одну из ролей исполнила Бузова, еще в июне 2021 года. Участие теледивы в постановке вызвало не мало споров в Сети. Кроме Безрукова, негативно о выборе Ольги на роль высказался и Сергей Бурунов. Нейтральную позицию попытался занять Александр Семчев. Нашлись и те, кто поддержал Ольгу, среди них — Марина Зудина.
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сергей безруков, ольга бузова
12:26 10.08.2021
 

Бузова ответила на критику Безрукова в своей адрес

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса,певица и телеведущая Ольга Бузова
Актриса,певица и телеведущая Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Ольга Бузова отреагировала на критику Сергея Безрукова в свой адрес. Она рассказала, что думает о нем, в интервью для Hello!.

"Я знаю, что уважаемый и любимый мною актер Сергей Безруков высказался, мол, хорошо, что Константин Сергеевич (Станиславский — Прим. Ред.) до этого не дожил. Но ведь Сергей даже не видел меня на сцене! Если бы он пришел, посмотрел и дал мне свои профессиональные советы, я внимательно бы выслушала и была бы за них благодарна!" — заявила Ольга.

Безруков раскритиковал спектакль МХАТа "Чудесный грузин", в котором одну из ролей исполнила Бузова, еще в июне 2021 года.
Участие теледивы в постановке вызвало не мало споров в Сети. Кроме Безрукова, негативно о выборе Ольги на роль высказался и Сергей Бурунов. Нейтральную позицию попытался занять Александр Семчев. Нашлись и те, кто поддержал Ольгу, среди них — Марина Зудина.
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ШоубизСергей БезруковОльга Бузова
 
 
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