https://ria.ru/20210810/buzova-1745165194.html
Бузова ответила на критику Безрукова в своей адрес
Бузова ответила на критику Безрукова в своей адрес - РИА Новости, 10.08.2021
Бузова ответила на критику Безрукова в своей адрес
Ольга Бузова отреагировала на критику Сергея Безрукова в свой адрес. Она рассказала, что думает о нем, в интервью для Hello!. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T12:26
2021-08-10T12:26
2021-08-10T12:26
шоубиз
сергей безруков
ольга бузова
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Ольга Бузова отреагировала на критику Сергея Безрукова в свой адрес. Она рассказала, что думает о нем, в интервью для Hello!. Безруков раскритиковал спектакль МХАТа "Чудесный грузин", в котором одну из ролей исполнила Бузова, еще в июне 2021 года. Участие теледивы в постановке вызвало не мало споров в Сети. Кроме Безрукова, негативно о выборе Ольги на роль высказался и Сергей Бурунов. Нейтральную позицию попытался занять Александр Семчев. Нашлись и те, кто поддержал Ольгу, среди них — Марина Зудина.
https://ria.ru/20210614/spektakl-1736910889.html
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сергей безруков, ольга бузова