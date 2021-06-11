https://ria.ru/20210611/spektakl-1736630161.html

"Хорошо, что Станиславский не дожил". Безруков оценил спектакль с Бузовой

"Хорошо, что Станиславский не дожил". Безруков оценил спектакль с Бузовой - РИА Новости, 11.06.2021

"Хорошо, что Станиславский не дожил". Безруков оценил спектакль с Бузовой

Народный артист РФ Сергей Безруков раскритиковал новый спектакль МХАТа имени Горького, в котором играет певица Ольга Бузова, отметив, что он мог бы вызвать... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T14:43

2021-06-11T14:43

2021-06-11T15:56

культура

россия

александр коршунов

муз-тв (премия)

константин станиславский

эдуард бояков

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Народный артист РФ Сергей Безруков раскритиковал новый спектакль МХАТа имени Горького, в котором играет певица Ольга Бузова, отметив, что он мог бы вызвать отчаяние у Константина Станиславского.Ранее сообщалось, что худрук МХАТа Эдуард Бояков пригласил Бузову сыграть в спектакле о молодости Иосифа Сталина "Чудесный Грузин". Позже он заявил журналистам, что театр на этом "хайпанул"."Я хочу сказать огромное спасибо тем… которые пришли на подведение итогов "Фабрики Станиславского", а не в МХАТ имени Горького, где сегодня играет… Произносить фамилию не буду, - сказал Безруков на вручении премии "Верю" по итогам фестиваля "Фабрика Станиславского", вызвав смех в зале."Хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил. Я думаю, что он с отчаянием смотрит на происходящее в том театре сейчас, и с какой надеждой он смотрит на нашу "Фабрику": хотя бы эти не подкачают, не подведут", - цитирует выступление Безрукова пресс-служба театра.Премия "Верю" вручалась лауреатам III Летнего фестиваля губернских театров "Фабрика Станиславского", который проходил со 2 по 10 июня.Лучшим актерским ансамблем назван спектакль "Затейник" Московского театра "Сфера" в постановке Александра Коршунова. Премия за лучшую женскую роль вручена Людмиле Трошиной за роль Софьи Толстой в спектакле "Русский роман" Новосибирского театра "Глобус", премию за лучшую мужскую роль получил Валерий Рыжков за роль Фауста в одноименном спектакле Рязанского театра драмы. Специальный приз жюри фестиваля за лучший актерский дуэт получили Юлия Бокурадзе и Сергей Поздняков за спектакль "В сапоге у бабки играл фокстрот" театра-студии "Грань" из Новокуйбышевска.

https://radiosputnik.ria.ru/20210611/buzova-1736625615.html

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россия, александр коршунов, муз-тв (премия), константин станиславский, эдуард бояков