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Шоубиз
https://ria.ru/20210706/buzova-1740088290.html
Бурунов назвал участие Бузовой в спектакле МХАТ духовной деградацией
Бурунов назвал участие Бузовой в спектакле МХАТ духовной деградацией - РИА Новости, 06.07.2021
Бурунов назвал участие Бузовой в спектакле МХАТ духовной деградацией
Участие Ольги Бузовой в постановках МХАТ им. Горького духовно обкрадывает зрителей, заявил Сергей Бурунов в интервью Вячеславу Манучарову. При этом артист в... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T13:34
2021-07-06T13:34
шоубиз
вячеслав манучаров
сергей бурунов
театр
мхат имени м. горького
ольга бузова
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Участие Ольги Бузовой в постановках МХАТ им. Горького духовно обкрадывает зрителей, заявил Сергей Бурунов в интервью Вячеславу Манучарову. При этом артист в целом положительно оценил творческую активность молодежи в социальных сетях. "Нет ничего плохого, что молодежь снимает в Instagram и Tik-Tok вайны. Но соцсети транслируют, что все можно, что нет ответственности за это. Захотел – вышел на сцену МХАТ. Не нужно мучиться, рефлексировать, как нас учили, да и учиться не нужно. Только не учитывают одного: что они делают с людьми – они духовно их обкрадывают. Какие задачи стоят? Только хайпануть? Все на этом", – сказал Бурунов. Артист уверен, что такие эксперименты не приведут ни к чему хорошему. "[Это приведет] к духовной деградации. Что ты даешь? Что зрители испытывают? Наша задача, как нас учили, – духовно обогащать людей, которые приходят в театр, – подчеркнул актер. Ольга Бузова играет певицу кабаре Беллу Шанталь в "Чудесном грузине". Премьера спектакля состоялась 11 и 12 июня. Ее участие в постановке спровоцировало скандал. Представители российского шоу-бизнеса разделились на два лагеря. Кто-то поддержал теледиву, как Марина Зудина. Но есть и те, кому не понравилось, что Ольга вышла на сцену МХАТа. Среди раскритиковавших решение взять Бузову на роль Шанталь оказался Сергей Безруков.
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вячеслав манучаров, сергей бурунов, театр, мхат имени м. горького, ольга бузова

Бурунов назвал участие Бузовой в спектакле МХАТ духовной деградацией

13:34 06.07.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Сергей Бурунов на премьере своего фильма "Родные" в киноцентре "Октябрь"
Актер Сергей Бурунов на премьере своего фильма Родные в киноцентре Октябрь - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Участие Ольги Бузовой в постановках МХАТ им. Горького духовно обкрадывает зрителей, заявил Сергей Бурунов в интервью Вячеславу Манучарову. При этом артист в целом положительно оценил творческую активность молодежи в социальных сетях.
"Нет ничего плохого, что молодежь снимает в Instagram и Tik-Tok вайны. Но соцсети транслируют, что все можно, что нет ответственности за это. Захотел – вышел на сцену МХАТ. Не нужно мучиться, рефлексировать, как нас учили, да и учиться не нужно. Только не учитывают одного: что они делают с людьми – они духовно их обкрадывают. Какие задачи стоят? Только хайпануть? Все на этом", – сказал Бурунов.
Артист уверен, что такие эксперименты не приведут ни к чему хорошему.
"[Это приведет] к духовной деградации. Что ты даешь? Что зрители испытывают? Наша задача, как нас учили, – духовно обогащать людей, которые приходят в театр, – подчеркнул актер.
Ольга Бузова играет певицу кабаре Беллу Шанталь в "Чудесном грузине". Премьера спектакля состоялась 11 и 12 июня. Ее участие в постановке спровоцировало скандал. Представители российского шоу-бизнеса разделились на два лагеря. Кто-то поддержал теледиву, как Марина Зудина. Но есть и те, кому не понравилось, что Ольга вышла на сцену МХАТа. Среди раскритиковавших решение взять Бузову на роль Шанталь оказался Сергей Безруков.
 
ШоубизВячеслав МанучаровСергей БуруновТеатрМХАТ имени М. ГорькогоОльга Бузова
 
 
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