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Актер Стеклов начал обдумывать побег из коронавирусной больницы
Актер Стеклов начал обдумывать побег из коронавирусной больницы - РИА Новости, 05.08.2021
Актер Стеклов начал обдумывать побег из коронавирусной больницы
Жена актера Владимира Стеклова Ирина раскрыла, как в их семье борются с коронавирусом, сообщает "СтарХит". РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T12:35
2021-08-05T12:35
2021-08-05T12:35
шоубиз
владимир стеклов
знаменитости
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Жена актера Владимира Стеклова Ирина раскрыла, как в их семье борются с коронавирусом, сообщает "СтарХит". Артиста госпитализировали с коронавирусом в конце июля. У него было 50-процентное поражение легких и дыхательная недостаточность. Его супруга лечилась дома. Однако вчера и она легла в больницу с трехлетней дочкой — у девочки тоже диагностировали коронавирусную инфекцию. У нее кашель и температура под 38. "Звонили из Володиной больницы, прислали новый план лечения. Говорят, что противовирусный препарат, который назначили — очень эффективен при короне. Температура стабилизировалась, но выводы делать пока рано. Муж обдумывает побег домой. Или лучше, или совсем устал уже там. Меня прокапали на дому, пока тошнит, головокружения и кашель с легкими прожилками крови", — признается Ирина.Коронаврисом переболели многие российские селебрити. У Иосифа Пригожина болезнь протекала так тяжело, что он даже составил завещание. Легче COVID-19 протекал у ведущего программы "Пусть говорят" Дмитрия Борисова. О своих симптомах он рассказал подписчикам.
https://ria.ru/20210804/aniston-1744393690.html
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владимир стеклов, знаменитости, коронавирус в россии