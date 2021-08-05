https://ria.ru/20210805/steklov-1744480207.html

Актер Стеклов начал обдумывать побег из коронавирусной больницы

Актер Стеклов начал обдумывать побег из коронавирусной больницы - РИА Новости, 05.08.2021

Актер Стеклов начал обдумывать побег из коронавирусной больницы

Жена актера Владимира Стеклова Ирина раскрыла, как в их семье борются с коронавирусом, сообщает "СтарХит". РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T12:35

2021-08-05T12:35

2021-08-05T12:35

шоубиз

владимир стеклов

знаменитости

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Жена актера Владимира Стеклова Ирина раскрыла, как в их семье борются с коронавирусом, сообщает "СтарХит". Артиста госпитализировали с коронавирусом в конце июля. У него было 50-процентное поражение легких и дыхательная недостаточность. Его супруга лечилась дома. Однако вчера и она легла в больницу с трехлетней дочкой — у девочки тоже диагностировали коронавирусную инфекцию. У нее кашель и температура под 38. "Звонили из Володиной больницы, прислали новый план лечения. Говорят, что противовирусный препарат, который назначили — очень эффективен при короне. Температура стабилизировалась, но выводы делать пока рано. Муж обдумывает побег домой. Или лучше, или совсем устал уже там. Меня прокапали на дому, пока тошнит, головокружения и кашель с легкими прожилками крови", — признается Ирина.Коронаврисом переболели многие российские селебрити. У Иосифа Пригожина болезнь протекала так тяжело, что он даже составил завещание. Легче COVID-19 протекал у ведущего программы "Пусть говорят" Дмитрия Борисова. О своих симптомах он рассказал подписчикам.

https://ria.ru/20210804/aniston-1744393690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир стеклов, знаменитости, коронавирус в россии