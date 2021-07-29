https://ria.ru/20210729/akter-1743402357.html

Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом

Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом - РИА Новости, 29.07.2021

Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом

Народного артиста России Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом, сообщила РИА Новости его представитель. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T11:17

2021-07-29T11:17

2021-07-29T11:59

коронавирус covid-19

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школа современной пьесы

караганда

новости культуры

распространение коронавируса

коронавирус в россии

владимир стеклов

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Народного артиста России Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом, сообщила РИА Новости его представитель.Других подробностей о его состоянии она не привела.Владимиру Стеклову 73 года. Он родился 3 января 1948 года в Караганде. Закончил Астраханское театральное училище. С 1996 года артист работает в театре "Школа современной пьесы".В кино он сыграл несколько десятков ролей, в том числе в фильмах "Гардемарины, вперед!", " Узник замка Иф", "Мастер и Маргарита", "Чемоданы Тульса Люпера: От Сарка до конца", в сериалах "Петербургские тайны", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", "Кадетство", "Молодежка".

https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743318082.html

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коронавирус covid-19, россия, школа современной пьесы, караганда, новости культуры, коронавирус в россии, владимир стеклов