https://ria.ru/20210729/akter-1743402357.html
Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом
Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом - РИА Новости, 29.07.2021
Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом
Народного артиста России Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом, сообщила РИА Новости его представитель. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:17
2021-07-29T11:17
2021-07-29T11:59
коронавирус covid-19
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распространение коронавируса
коронавирус в россии
владимир стеклов
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Народного артиста России Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом, сообщила РИА Новости его представитель.Других подробностей о его состоянии она не привела.Владимиру Стеклову 73 года. Он родился 3 января 1948 года в Караганде. Закончил Астраханское театральное училище. С 1996 года артист работает в театре "Школа современной пьесы".В кино он сыграл несколько десятков ролей, в том числе в фильмах "Гардемарины, вперед!", " Узник замка Иф", "Мастер и Маргарита", "Чемоданы Тульса Люпера: От Сарка до конца", в сериалах "Петербургские тайны", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", "Кадетство", "Молодежка".
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коронавирус covid-19, россия, школа современной пьесы, караганда, новости культуры, коронавирус в россии, владимир стеклов
11:17 29.07.2021 (обновлено: 11:59 29.07.2021)
Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом
Представитель Владимира Стеклова сообщил о госпитализации актера с коронавирусом