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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210805/kino-1744369405.html
Драма как у Тарантино, Брюс Уиллис в триллере, хоррор о джинне. Кино недели
Драма как у Тарантино, Брюс Уиллис в триллере, хоррор о джинне. Кино недели - РИА Новости, 05.08.2021
Драма как у Тарантино, Брюс Уиллис в триллере, хоррор о джинне. Кино недели
В прокате много дебютов: как режиссерских, так и актерских. Британец Дэн Стивенс заговорил на немецком в ромкоме "Я создан для тебя". Пьетро Кастеллитто... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T08:00
2021-08-05T08:11
берлин (город)
брюс уиллис
меган фокс
квентин тарантино
знаменитости
кино и сериалы
культура
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокате много дебютов: как режиссерских, так и актерских. Британец Дэн Стивенс заговорил на немецком в ромкоме "Я создан для тебя". Пьетро Кастеллитто поставил первый полнометражный фильм "Хищники". А Меган Фокс и Брюс Уиллис объединились, чтобы сыграть агентов ФБР и найти маньяка. О самых интересных фильмах недели — в материале РИА Новости.Из "Трансформеров" в агенты ФБРМеган Фокс меняет амплуа легкомысленной красотки в экшен-триллере "Полночь на злаковом поле". Фильм снят по реальным событиям, а партнером Меган на экране стал Брюс Уиллис.Полицейские несколько лет пытаются найти изощренного серийного убийцу, но он хитер и быстр, обычные методы расследования не помогают. Тогда агенты ФБР Ребекка (Фокс) и Карл (Уиллис) объединяются с детективом Байроном (Эмиль Хирш) и придумывают хитроумный (пусть и не оригинальный) план: Ребекка должна стать приманкой для преступника. Теперь им надо не только разоблачить маньяка, но и успеть спасти напарницу.В фильме гнетущая атмосфера, жути добавляют диалоги и игра актеров. Брюс Уиллис знает толк не только в боевиках, но и в триллерах: он органично смотрится как в динамичных, так и в драматичных сценах. Фокс с Хиршем тоже на высоте.Герои должны действовать быстро, на опережение. Но у них это не всегда получается: маньяк — мастер неожиданностей, а охотники за ним должны научится слаженности, несмотря на разные характеры и привычки.Перед просмотром лучше не знакомиться с историей, на которой основана картина: сохранится интрига, и можно будет строить догадки по ходу действия.Идеальный неидеальный мужчинаДэна Стивенса знают в основном как аристократа из "Аббатства Даунтон" и эффектного, непредсказуемого русского певца Александра Летова из мюзикла про Евровидение. В новой картине "Я создан для тебя" он — робот, пытающийся стать идеальным партнером. Иногда у него получается.Главная героиня — исследовать Альма (Марен Эггерт отметили Серебряным медведем Берлинале за эту роль). Она занята только работой и не думает о личной жизни. Но для нового проекта она должна стать "хозяйкой" робота Тома (Стивенс), которого создали специально для нее. Он галантен, прекрасно танцует, знает ее привычки, как она любит отдыхать и какие предпочитает блюда.Но столь идеальный партнер пугает Альму. Ей не интересны ужины при свечах, а идея о легкомысленной романтичной пробежке под дождем приводит ее в ужас.По мере того как Том привыкает к миру людей, обновляя "заводские настройки", Альма размышляет о том, что она раньше делала не так. Может, стоит дать партнеру шанс? Оказывается, роботы понимают не только приказы — умеют импровизировать, способны обижаться и переживать. Или это все фантазии Альмы?"После просмотра каждый спросит себя: смог бы я жить с андроидом? — объяснил Стивенс в интервью РИА Новости. — Какой бы была наша жизнь? Фильм — метафора любви человека к айфонам и гаджетам. Но для робота-Тома непросто найти романтичную часть Альмы. Он задумывается: "Как мне достучаться до этого циничного сердца?" И когда ему это удается, Том как будто переходит на следующий уровень компьютерной игры".Для британца Стивенса эта картина — своеобразный дебют: он впервые играл на немецком языке. А еще удивительно поработал над пластикой: его герой двигается то механически, как машина, то как человек, а иногда — как робот, притворяющийся человеком. За этими метаморфозами интересно наблюдать.Но главное в ленте — виды Берлина, уютные кафе и улочки. А еще атмосфера эйфории и свободы. Альма понимает: все, что ее сковывает и мешает наслаждаться жизнью, — это ее холодность, предубеждения, и становится другим человеком. А зритель вместе с ней задается вопросом: надо ли проводить все время, уткнувшись в телефон, или стоит иногда оглядеться по сторонам?Хитрые итальянцыОстроумная драма "Хищники" — для тех, кто соскучился по дерзкому юмору и драйву Квентина Тарантино. Как и в работах автора "Криминального чтива", в этой итальянской картине много комичных противопоставлений, гротеска и динамики. Скучно не будет точно.Две римские семьи, Павоне и Висмара, конфликтуют после автомобильной аварии. Павоне — утонченные интеллектуалы и буржуа из столицы. Висмара — отвязные пролетарии из небогатого пригорода.Абсолютно разные взгляды на жизнь, споры из-за дорожного инцидента и южный нрав героев порождают нелепые совпадения, громкие споры и непредсказуемые сцены. Вдобавок выясняется, что у каждой семьи свои секреты и интересы, которые они отстаивают, как настоящие хищники.Это режиссерский дебют Пьетро Кастеллитто (он же исполнил одну из ролей), сына мэтра итальянского кино Серджо Кастеллитто. Получилось весьма неплохо: интересный сюжет, яркие шутки, много неожиданных сюрпризов и во всех смыслах солнечная атмосфера.Картина завоевала приз за лучший сценарий в одной из программ Венецианского кинофестиваля.Хоррор и мистикаПрокатная неделя не обошлась без очередного ужастика. Речь о мистическом хорроре "Заклинание джинна".Действие происходит в конце 1980-х, когда главный герой, немой мальчик Дилан, переезжает с отцом в новый дом. Там он обнаруживает таинственную книгу заклинаний и по ней вызывает джинна. Предполагается, что тот может исполнить заветное желание ребенка. Но это не диснеевский мультфильм про Алладина. Так что никаких бонусов Дилан не получает, зато в доме начинают происходить странные вещи.Интересно, что жуткая картина, в которой много затемненных сцен и пугающих моментов, — тоже режиссерский дебют (Давида Шарбонье и Джастина Пауэлла).Получилась своеобразная "взрослая" захватывающая версия картины "Один дома" с впечатляющим финалом и интересным эпилогом.
https://ria.ru/20210803/kino-1744042191.html
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берлин (город), брюс уиллис, меган фокс, квентин тарантино, знаменитости, кино и сериалы
08:00 05.08.2021 (обновлено: 08:11 05.08.2021)
 

Драма как у Тарантино, Брюс Уиллис в триллере, хоррор о джинне. Кино недели

© Emmett/Furla Films (2021)Кадр из фильма "Полночь на злаковом поле"
Кадр из фильма Полночь на злаковом поле
© Emmett/Furla Films (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокате много дебютов: как режиссерских, так и актерских. Британец Дэн Стивенс заговорил на немецком в ромкоме "Я создан для тебя". Пьетро Кастеллитто поставил первый полнометражный фильм "Хищники". А Меган Фокс и Брюс Уиллис объединились, чтобы сыграть агентов ФБР и найти маньяка. О самых интересных фильмах недели — в материале РИА Новости.

Из "Трансформеров" в агенты ФБР

Меган Фокс меняет амплуа легкомысленной красотки в экшен-триллере "Полночь на злаковом поле". Фильм снят по реальным событиям, а партнером Меган на экране стал Брюс Уиллис.
Полицейские несколько лет пытаются найти изощренного серийного убийцу, но он хитер и быстр, обычные методы расследования не помогают. Тогда агенты ФБР Ребекка (Фокс) и Карл (Уиллис) объединяются с детективом Байроном (Эмиль Хирш) и придумывают хитроумный (пусть и не оригинальный) план: Ребекка должна стать приманкой для преступника. Теперь им надо не только разоблачить маньяка, но и успеть спасти напарницу.
© Emmett/Furla Films (2021)Кадр из фильма "Полночь на злаковом поле"
Кадр из фильма Полночь на злаковом поле
© Emmett/Furla Films (2021)
Кадр из фильма "Полночь на злаковом поле"

"Основная тема картины — поиск справедливости, — рассуждает Эмиль Хирш. — Мой герой — обычный детектив. Он пытается раскрыть жестокие убийства девушек. Это отличная история, в чем-то похожая на "Молчание ягнят", "И пришел паук" и другие ленты о серийных маньяках".

В фильме гнетущая атмосфера, жути добавляют диалоги и игра актеров. Брюс Уиллис знает толк не только в боевиках, но и в триллерах: он органично смотрится как в динамичных, так и в драматичных сценах. Фокс с Хиршем тоже на высоте.
© Emmett/Furla Films (2021)

Уиллис в фильме "Полночь на злаковом поле"

Кадр из фильма Полночь на злаковом поле
1 из 3

Уиллис в фильме "Полночь на злаковом поле"

© Emmett/Furla Films (2021)
© Emmett/Furla Films (2021)

Хирш в фильме "Полночь на злаковом поле"

Кадр из фильма Полночь на злаковом поле
2 из 3

Хирш в фильме "Полночь на злаковом поле"

© Emmett/Furla Films (2021)
© Emmett/Furla Films (2021)Кадр из фильма "Полночь на злаковом поле"
Кадр из фильма Полночь на злаковом поле
3 из 3
Кадр из фильма "Полночь на злаковом поле"
© Emmett/Furla Films (2021)
1 из 3

Уиллис в фильме "Полночь на злаковом поле"

© Emmett/Furla Films (2021)
2 из 3

Хирш в фильме "Полночь на злаковом поле"

© Emmett/Furla Films (2021)
3 из 3
Кадр из фильма "Полночь на злаковом поле"
© Emmett/Furla Films (2021)
Герои должны действовать быстро, на опережение. Но у них это не всегда получается: маньяк — мастер неожиданностей, а охотники за ним должны научится слаженности, несмотря на разные характеры и привычки.
Перед просмотром лучше не знакомиться с историей, на которой основана картина: сохранится интрига, и можно будет строить догадки по ходу действия.
© Emmett/Furla Films (2021)Кадр из фильма "Полночь на злаковом поле"
Кадр из фильма Полночь на злаковом поле
1 из 3
Кадр из фильма "Полночь на злаковом поле"
© Emmett/Furla Films (2021)
© Emmett/Furla Films (2021)

Фокс в фильме "Полночь на злаковом поле"

Кадр из фильма Полночь на злаковом поле
2 из 3

Фокс в фильме "Полночь на злаковом поле"

© Emmett/Furla Films (2021)
© Emmett/Furla Films (2021)

Сцена из фильма "Полночь на злаковом поле"

Кадр из фильма Полночь на злаковом поле
3 из 3

Сцена из фильма "Полночь на злаковом поле"

© Emmett/Furla Films (2021)
1 из 3
Кадр из фильма "Полночь на злаковом поле"
© Emmett/Furla Films (2021)
2 из 3

Фокс в фильме "Полночь на злаковом поле"

© Emmett/Furla Films (2021)
3 из 3

Сцена из фильма "Полночь на злаковом поле"

© Emmett/Furla Films (2021)

Идеальный неидеальный мужчина

Дэна Стивенса знают в основном как аристократа из "Аббатства Даунтон" и эффектного, непредсказуемого русского певца Александра Летова из мюзикла про Евровидение. В новой картине "Я создан для тебя" он — робот, пытающийся стать идеальным партнером. Иногда у него получается.
© Carnival Films (2010-2015)

Стивенс и Дочери в сериале "Аббатство Даунтон"

Кадр из сериала Аббатство Даунтон
1 из 3

Стивенс и Дочери в сериале "Аббатство Даунтон"

© Carnival Films (2010-2015)
© Netflix (2021)

Стивенс в фильме "Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga"

Кадр из фильма Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga
2 из 3

Стивенс в фильме "Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga"

© Netflix (2021)
© Letterbox Filmproduktion (2021)

Стивенс и Хюллер в фильме "Я создан для тебя"

Кадр из фильма Я создан для тебя
3 из 3

Стивенс и Хюллер в фильме "Я создан для тебя"

© Letterbox Filmproduktion (2021)
1 из 3

Стивенс и Дочери в сериале "Аббатство Даунтон"

© Carnival Films (2010-2015)
2 из 3

Стивенс в фильме "Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga"

© Netflix (2021)
3 из 3

Стивенс и Хюллер в фильме "Я создан для тебя"

© Letterbox Filmproduktion (2021)
Главная героиня — исследовать Альма (Марен Эггерт отметили Серебряным медведем Берлинале за эту роль). Она занята только работой и не думает о личной жизни. Но для нового проекта она должна стать "хозяйкой" робота Тома (Стивенс), которого создали специально для нее. Он галантен, прекрасно танцует, знает ее привычки, как она любит отдыхать и какие предпочитает блюда.
© Letterbox Filmproduktion (2021)Кадр из фильма "Я создан для тебя"
Кадр из фильма Я создан для тебя
© Letterbox Filmproduktion (2021)
Кадр из фильма "Я создан для тебя"
Но столь идеальный партнер пугает Альму. Ей не интересны ужины при свечах, а идея о легкомысленной романтичной пробежке под дождем приводит ее в ужас.
По мере того как Том привыкает к миру людей, обновляя "заводские настройки", Альма размышляет о том, что она раньше делала не так. Может, стоит дать партнеру шанс? Оказывается, роботы понимают не только приказы — умеют импровизировать, способны обижаться и переживать. Или это все фантазии Альмы?
© Letterbox Filmproduktion (2021)Кадр из фильма "Я создан для тебя"
Кадр из фильма Я создан для тебя
© Letterbox Filmproduktion (2021)
Кадр из фильма "Я создан для тебя"
"После просмотра каждый спросит себя: смог бы я жить с андроидом? — объяснил Стивенс в интервью РИА Новости. — Какой бы была наша жизнь? Фильм — метафора любви человека к айфонам и гаджетам. Но для робота-Тома непросто найти романтичную часть Альмы. Он задумывается: "Как мне достучаться до этого циничного сердца?" И когда ему это удается, Том как будто переходит на следующий уровень компьютерной игры".
Английский актер Дэн Стивенс - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 08:00Культура
Звезда "Аббатства Даунтон" рассказал, как найти любовь в эпоху тиндера
Для британца Стивенса эта картина — своеобразный дебют: он впервые играл на немецком языке. А еще удивительно поработал над пластикой: его герой двигается то механически, как машина, то как человек, а иногда — как робот, притворяющийся человеком. За этими метаморфозами интересно наблюдать.
Но главное в ленте — виды Берлина, уютные кафе и улочки. А еще атмосфера эйфории и свободы. Альма понимает: все, что ее сковывает и мешает наслаждаться жизнью, — это ее холодность, предубеждения, и становится другим человеком. А зритель вместе с ней задается вопросом: надо ли проводить все время, уткнувшись в телефон, или стоит иногда оглядеться по сторонам?
© Letterbox Filmproduktion (2021)

Эггерт в фильме "Я создан для тебя"

Кадр из фильма Я создан для тебя
1 из 3

Эггерт в фильме "Я создан для тебя"

© Letterbox Filmproduktion (2021)
© Letterbox Filmproduktion (2021)

Стивенс в фильме "Я создан для тебя"

Кадр из фильма Я создан для тебя
2 из 3

Стивенс в фильме "Я создан для тебя"

© Letterbox Filmproduktion (2021)
© Letterbox Filmproduktion (2021)Кадр из фильма "Я создан для тебя"
Кадр из фильма Я создан для тебя
3 из 3
Кадр из фильма "Я создан для тебя"
© Letterbox Filmproduktion (2021)
1 из 3

Эггерт в фильме "Я создан для тебя"

© Letterbox Filmproduktion (2021)
2 из 3

Стивенс в фильме "Я создан для тебя"

© Letterbox Filmproduktion (2021)
3 из 3
Кадр из фильма "Я создан для тебя"
© Letterbox Filmproduktion (2021)

Хитрые итальянцы

Остроумная драма "Хищники" — для тех, кто соскучился по дерзкому юмору и драйву Квентина Тарантино. Как и в работах автора "Криминального чтива", в этой итальянской картине много комичных противопоставлений, гротеска и динамики. Скучно не будет точно.
© Blue Sky Films (2021)Кадр из фильма "Хищники"
Кадр из фильма Хищники
© Blue Sky Films (2021)
Кадр из фильма "Хищники"
Две римские семьи, Павоне и Висмара, конфликтуют после автомобильной аварии. Павоне — утонченные интеллектуалы и буржуа из столицы. Висмара — отвязные пролетарии из небогатого пригорода.
Абсолютно разные взгляды на жизнь, споры из-за дорожного инцидента и южный нрав героев порождают нелепые совпадения, громкие споры и непредсказуемые сцены. Вдобавок выясняется, что у каждой семьи свои секреты и интересы, которые они отстаивают, как настоящие хищники.
© Blue Sky Films (2021)Кадр из фильма "Хищники"
Кадр из фильма Хищники
1 из 3
Кадр из фильма "Хищники"
© Blue Sky Films (2021)
© Blue Sky Films (2021)

Сцена из фильма "Хищники"

Кадр из фильма Хищники
2 из 3

Сцена из фильма "Хищники"

© Blue Sky Films (2021)
© Blue Sky Films (2021)

Фрагмент из фильма "Хищники"

Кадр из фильма Хищники
3 из 3

Фрагмент из фильма "Хищники"

© Blue Sky Films (2021)
1 из 3
Кадр из фильма "Хищники"
© Blue Sky Films (2021)
2 из 3

Сцена из фильма "Хищники"

© Blue Sky Films (2021)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Хищники"

© Blue Sky Films (2021)
Это режиссерский дебют Пьетро Кастеллитто (он же исполнил одну из ролей), сына мэтра итальянского кино Серджо Кастеллитто. Получилось весьма неплохо: интересный сюжет, яркие шутки, много неожиданных сюрпризов и во всех смыслах солнечная атмосфера.
Картина завоевала приз за лучший сценарий в одной из программ Венецианского кинофестиваля.
© Blue Sky Films (2021)Кадр из фильма "Хищники"
Кадр из фильма Хищники
© Blue Sky Films (2021)
Кадр из фильма "Хищники"

Хоррор и мистика

Прокатная неделя не обошлась без очередного ужастика. Речь о мистическом хорроре "Заклинание джинна".
© Kinogo Pictures (2020)Кадр из фильма "Заклинание джинна"
Кадр из фильма Заклинание Джинна
© Kinogo Pictures (2020)
Кадр из фильма "Заклинание джинна"
Действие происходит в конце 1980-х, когда главный герой, немой мальчик Дилан, переезжает с отцом в новый дом. Там он обнаруживает таинственную книгу заклинаний и по ней вызывает джинна. Предполагается, что тот может исполнить заветное желание ребенка. Но это не диснеевский мультфильм про Алладина. Так что никаких бонусов Дилан не получает, зато в доме начинают происходить странные вещи.
Интересно, что жуткая картина, в которой много затемненных сцен и пугающих моментов, — тоже режиссерский дебют (Давида Шарбонье и Джастина Пауэлла).
© Kinogo Pictures (2020)

Кадр из фильма "Заклинание джинна"

Кадр из фильма Заклинание Джинна
1 из 3

Кадр из фильма "Заклинание джинна"

© Kinogo Pictures (2020)
© Kinogo Pictures (2020)

Сцена из фильма "Заклинание джинна"

Кадр из фильма Заклинание Джинна
2 из 3

Сцена из фильма "Заклинание джинна"

© Kinogo Pictures (2020)
© Kinogo Pictures (2020)

Фрагмент из фильма "Заклинание джинна"

Кадр из фильма Заклинание Джинна
3 из 3

Фрагмент из фильма "Заклинание джинна"

© Kinogo Pictures (2020)
1 из 3

Кадр из фильма "Заклинание джинна"

© Kinogo Pictures (2020)
2 из 3

Сцена из фильма "Заклинание джинна"

© Kinogo Pictures (2020)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Заклинание джинна"

© Kinogo Pictures (2020)

"Мы подали историю, которая нас волнует в формате фильма ужасов, но она — о силе, которая есть у каждого, и жажде жизни", — поясняют постановщики.

Получилась своеобразная "взрослая" захватывающая версия картины "Один дома" с впечатляющим финалом и интересным эпилогом.
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