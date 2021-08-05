https://ria.ru/20210805/kino-1744369405.html

Драма как у Тарантино, Брюс Уиллис в триллере, хоррор о джинне. Кино недели

Драма как у Тарантино, Брюс Уиллис в триллере, хоррор о джинне. Кино недели - РИА Новости, 05.08.2021

Драма как у Тарантино, Брюс Уиллис в триллере, хоррор о джинне. Кино недели

В прокате много дебютов: как режиссерских, так и актерских. Британец Дэн Стивенс заговорил на немецком в ромкоме "Я создан для тебя". Пьетро Кастеллитто... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T08:00

2021-08-05T08:00

2021-08-05T08:11

берлин (город)

брюс уиллис

меган фокс

квентин тарантино

знаменитости

кино и сериалы

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744318640_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c693648972ef5e64c5643769b015db8d.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокате много дебютов: как режиссерских, так и актерских. Британец Дэн Стивенс заговорил на немецком в ромкоме "Я создан для тебя". Пьетро Кастеллитто поставил первый полнометражный фильм "Хищники". А Меган Фокс и Брюс Уиллис объединились, чтобы сыграть агентов ФБР и найти маньяка. О самых интересных фильмах недели — в материале РИА Новости.Из "Трансформеров" в агенты ФБРМеган Фокс меняет амплуа легкомысленной красотки в экшен-триллере "Полночь на злаковом поле". Фильм снят по реальным событиям, а партнером Меган на экране стал Брюс Уиллис.Полицейские несколько лет пытаются найти изощренного серийного убийцу, но он хитер и быстр, обычные методы расследования не помогают. Тогда агенты ФБР Ребекка (Фокс) и Карл (Уиллис) объединяются с детективом Байроном (Эмиль Хирш) и придумывают хитроумный (пусть и не оригинальный) план: Ребекка должна стать приманкой для преступника. Теперь им надо не только разоблачить маньяка, но и успеть спасти напарницу.В фильме гнетущая атмосфера, жути добавляют диалоги и игра актеров. Брюс Уиллис знает толк не только в боевиках, но и в триллерах: он органично смотрится как в динамичных, так и в драматичных сценах. Фокс с Хиршем тоже на высоте.Герои должны действовать быстро, на опережение. Но у них это не всегда получается: маньяк — мастер неожиданностей, а охотники за ним должны научится слаженности, несмотря на разные характеры и привычки.Перед просмотром лучше не знакомиться с историей, на которой основана картина: сохранится интрига, и можно будет строить догадки по ходу действия.Идеальный неидеальный мужчинаДэна Стивенса знают в основном как аристократа из "Аббатства Даунтон" и эффектного, непредсказуемого русского певца Александра Летова из мюзикла про Евровидение. В новой картине "Я создан для тебя" он — робот, пытающийся стать идеальным партнером. Иногда у него получается.Главная героиня — исследовать Альма (Марен Эггерт отметили Серебряным медведем Берлинале за эту роль). Она занята только работой и не думает о личной жизни. Но для нового проекта она должна стать "хозяйкой" робота Тома (Стивенс), которого создали специально для нее. Он галантен, прекрасно танцует, знает ее привычки, как она любит отдыхать и какие предпочитает блюда.Но столь идеальный партнер пугает Альму. Ей не интересны ужины при свечах, а идея о легкомысленной романтичной пробежке под дождем приводит ее в ужас.По мере того как Том привыкает к миру людей, обновляя "заводские настройки", Альма размышляет о том, что она раньше делала не так. Может, стоит дать партнеру шанс? Оказывается, роботы понимают не только приказы — умеют импровизировать, способны обижаться и переживать. Или это все фантазии Альмы?"После просмотра каждый спросит себя: смог бы я жить с андроидом? — объяснил Стивенс в интервью РИА Новости. — Какой бы была наша жизнь? Фильм — метафора любви человека к айфонам и гаджетам. Но для робота-Тома непросто найти романтичную часть Альмы. Он задумывается: "Как мне достучаться до этого циничного сердца?" И когда ему это удается, Том как будто переходит на следующий уровень компьютерной игры".Для британца Стивенса эта картина — своеобразный дебют: он впервые играл на немецком языке. А еще удивительно поработал над пластикой: его герой двигается то механически, как машина, то как человек, а иногда — как робот, притворяющийся человеком. За этими метаморфозами интересно наблюдать.Но главное в ленте — виды Берлина, уютные кафе и улочки. А еще атмосфера эйфории и свободы. Альма понимает: все, что ее сковывает и мешает наслаждаться жизнью, — это ее холодность, предубеждения, и становится другим человеком. А зритель вместе с ней задается вопросом: надо ли проводить все время, уткнувшись в телефон, или стоит иногда оглядеться по сторонам?Хитрые итальянцыОстроумная драма "Хищники" — для тех, кто соскучился по дерзкому юмору и драйву Квентина Тарантино. Как и в работах автора "Криминального чтива", в этой итальянской картине много комичных противопоставлений, гротеска и динамики. Скучно не будет точно.Две римские семьи, Павоне и Висмара, конфликтуют после автомобильной аварии. Павоне — утонченные интеллектуалы и буржуа из столицы. Висмара — отвязные пролетарии из небогатого пригорода.Абсолютно разные взгляды на жизнь, споры из-за дорожного инцидента и южный нрав героев порождают нелепые совпадения, громкие споры и непредсказуемые сцены. Вдобавок выясняется, что у каждой семьи свои секреты и интересы, которые они отстаивают, как настоящие хищники.Это режиссерский дебют Пьетро Кастеллитто (он же исполнил одну из ролей), сына мэтра итальянского кино Серджо Кастеллитто. Получилось весьма неплохо: интересный сюжет, яркие шутки, много неожиданных сюрпризов и во всех смыслах солнечная атмосфера.Картина завоевала приз за лучший сценарий в одной из программ Венецианского кинофестиваля.Хоррор и мистикаПрокатная неделя не обошлась без очередного ужастика. Речь о мистическом хорроре "Заклинание джинна".Действие происходит в конце 1980-х, когда главный герой, немой мальчик Дилан, переезжает с отцом в новый дом. Там он обнаруживает таинственную книгу заклинаний и по ней вызывает джинна. Предполагается, что тот может исполнить заветное желание ребенка. Но это не диснеевский мультфильм про Алладина. Так что никаких бонусов Дилан не получает, зато в доме начинают происходить странные вещи.Интересно, что жуткая картина, в которой много затемненных сцен и пугающих моментов, — тоже режиссерский дебют (Давида Шарбонье и Джастина Пауэлла).Получилась своеобразная "взрослая" захватывающая версия картины "Один дома" с впечатляющим финалом и интересным эпилогом.

https://ria.ru/20210803/kino-1744042191.html

https://ria.ru/20210729/kino-1743299571.html

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

берлин (город), брюс уиллис, меган фокс, квентин тарантино, знаменитости, кино и сериалы