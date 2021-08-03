https://ria.ru/20210803/kino-1744042191.html

Звезда "Аббатства Даунтон" рассказал, как найти любовь в эпоху тиндера

Звезда "Аббатства Даунтон" рассказал, как найти любовь в эпоху тиндера - РИА Новости, 03.08.2021

Звезда "Аббатства Даунтон" рассказал, как найти любовь в эпоху тиндера

Актер Дэн Стивенс известен по ролям аристократа Мэттью в сериале "Аббатство Даунтон" и эксцентричного русского певца из фильма "Евровидение: История группы Fire РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T08:00

2021-08-03T08:00

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Актер Дэн Стивенс известен по ролям аристократа Мэттью в сериале "Аббатство Даунтон" и эксцентричного русского певца из фильма "Евровидение: История группы Fire Saga". В новой ленте "Я создан для тебя" он сыграл робота Тома, которого запрограммировали как идеального бойфренда для его владелицы Альмы (Марен Эггерт).К выходу картины, отмеченной "Серебряным медведем" Берлинале, Стивенс дал интервью РИА Новости и рассказал о том, можно ли найти любовь в век тиндера, чем он похож на звезд золотого века Голливуда и почему так важно смеяться на съемках.— В эпоху тиндера и дейтинг-приложений непросто найти себе пару. Идея создания таких роботов, как Том, идеальных партнеров для людей, — наше ближайшее будущее?— Это один из главных вопросов картины. После просмотра каждый спросит себя: смог бы я жить с андроидом? Какой бы была наша жизнь?Фильм — своеобразная метафора любви человека к айфонам и гаджетам. У некоторых может случиться настоящая паническая атака, если отнять телефон на пару часов.Но даже для робота Тома непросто найти романтичную часть Альмы, его хозяйки. Он задумывается: "Как мне достучаться до этого циничного сердца?" И когда ему (иногда!) это удается, Том как будто переходит на следующий уровень компьютерной игры.— Фильм стал вашим первым проектом с момента начала пандемии?— Да, 2020-й был годом вопросов: что будет дальше, как мы оказались там, где оказались?На карантине мы сидели со своими семьями. Многие поняли, что их партнеры — не те люди, с кем они видят свое будущее. Но правильно ли так думать о своей семье? Этично ли, человечно? Эти вопросы тоже поднимаются в фильме.— Несмотря на непростые темы, кажется, на съемочной площадке вам было весело. Ваши сцены с Марен Эггерт выглядят естественными и живыми, если здесь можно употребить это слово. Как так получилось?— Я надеялся, что все так и будет смотреться со стороны! Всегда стараюсь относиться к своим проектам с долей юмора. Если на площадке веселье, то и работа спорится.Я постоянно извинялся перед Марен, когда выключалась камера, потому что изначально динамика сцен была совершенно другой. Приходилось себя одергивать, чтобы сохранять нужный серьезный настрой.— Ваш герой запрограммирован быть идеальным. Вы сами знаете, как быть таким?— Том постоянно спрашивает себя: "Как я могу стать лучше?" Мне кажется, что мы, мужчины, все должны задумываться над этим.Что мы можем сделать, чтобы наши отношения с женщинами стали более комфортными? Да и в целом отношения с миром вокруг нас.Нет специального чек-листа для ответа. Что будет, если взять абстрактного мужчину, как Том, поместить его в наш мир, в 2020-й или 2021 год, и посмотреть, как он себя поведет? Думаю, не существует идеального мужчины, как бы кто ни пытался таким стать.— Сейчас часто обсуждают токсичную маскулинность, гендерфлюидность. Вы сталкивались с тем, что ваша мужественность ставилась под вопрос?— Мне кажется, мужественность, которая подвергается сомнению, — это очень комичная ситуация. В каждом персонаже — будь это андроид или человек, я обращаю внимание на маскулинность. Как он живет и как отвечает на вызовы времени.Старый мир, с его привычками и стереотипами, рушится. Посмотрите хотя бы на любого из героев Уилла Феррелла!Мне очень нравится изучать эту тенденцию.В случае с Томом его роль как мужчины — под вопросом. Он хочет быть классическим героем-любовником. Но Альме не нравится такое поведение, тогда Том пытается поменять тактику. Задумывается: "Каким же бойфрендом мне следует быть, чтобы она была довольна?" И это очень смешно.— Кстати, об андроиде. У вас интересная "хореография" в фильме. Иногда Том двигается как робот, немного механично, а иногда — совершенно естественно.— Мы говорили об этом с режиссером Марией Шрадер. Я очень хотел, чтобы зрители не забывали: Том — андроид. Поэтому в некоторых сценах кажется, что он играет роль — притворяется мужчиной, парнем, причем довольно успешно. Он как бы "включает режим человека".По-моему, получилось забавно. Мы смотрим на экран и думаем: "Он ходит как мы" или "А тут Том странно держит бокал". То есть видим, как герой учится подстраиваться под человека.— У вас есть что-то общее с Томом?— О, мы оба великолепные танцоры! Моя партнерша Марен может это подтвердить!— Фильмы, в которых человек влюбляется в андроида, — не редкость. Правда, не было комедий. В "Я создан для тебя" ваш герой больше показан как персонаж старых голливудских картин с галантными джентльменами.— Да! С режиссером мы обсуждали много романтических комедий, например "Филадельфийскую историю" с Кэри Грантом и Кэтрин Хепберн. Кстати, наша героиня Альма мне ее очень напоминает."Я создан для тебя" в некотором смысле отсылка к картинам прошлых лет.Ну и Тома мы постарались сделать немного Кэри Грантом. Это заметно в его манере одеваться. Он слегка старомодный, очень классический. К тому же мне покрасили волосы на пару оттенков темнее и сделали стрижку почти как у Гранта.— Вы говорили, что любовь — иррациональная вещь. Но технологии, роботы — это программы с алгоритмами достижения цели. Для Тома любовь рациональна? Можно ли ее сделать такой?— Эта тема, кстати, очень часто обсуждается в работах Тома Стоппарда (британский драматург. — Прим. ред.).Люди — удивительные существа. Если кто-то подходит вам по всем параметрам, не факт, что вас привлечет этот человек. Но если ни одна из "галочек" персональных требований не поставлена, вы все равно запросто можете полюбить его или ее.Так что любовь — неизмеримая величина и не поддается оценке. Не зря ее тайна веками вдохновляет поэтов и писателей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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